El actor Ricardo Henao dio el “sí acepto” en medio de una boda campestre en su natal Pereira donde vive con su ahora esposa

El exparticipante de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ selló su amor este 6 de septiembre en una íntima ceremonia que contó con pocos invitados y tuvo los cafetales como testigo

El actor Ricardo Henao celebró
El actor Ricardo Henao celebró su matrimonio en su casa ubicada en medio de los cafetales de Pereira, Risaralda, ciudad en la que se radicó con su pareja - crédito @ricardohenaotor0/Instagram

El 6 de septiembre, Ricardo Henao Toro, actor colombiano reconocido por su participación en series de televisión y en la edición 2024 de Masterchef Celebrity Colombia, contrajo matrimonio civil con la modelo española Jessica, conocida en redes sociales como Jess TG.

La ceremonia, de carácter íntimo, se celebró en una finca rodeada de naturaleza, con la presencia de familiares, amigos cercanos y el pastor alemán de la pareja, que lució un collar de flores especialmente preparado para la ocasión.

La boda se desarrolló en un ambiente campestre y acogedor, reforzando el perfil reservado que ambos han mantenido en su vida privada.

La fecha quedó registrada en las publicaciones de Henao Toro, quien compartió imágenes y mensajes alusivos al enlace en sus redes sociales.

Ricardo Henao sorprendió al compartir imágenes de su boda en una finca cafetera de la ciudad de Pereira, Risaralda - crédito @ricardohenaotor0/Instagram

La celebración incluyó detalles como música en vivo, con interpretaciones de violín y saxofón, y la lluvia que acompañó el evento, mientras los invitados permanecieron bajo un toldo que resguardó la ceremonia.

En cuanto a los protagonistas, Ricardo Henao Toro nació en Pereira y cuenta con más de una década de experiencia en la televisión colombiana.

Se ha destacado en producciones como Enfermeras, donde interpretó al doctor Alberto Cárdenas, y en la serie Rigo, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán.

Su trayectoria incluye papeles en La Nocturna 2, Mariposa verde, Mil colmillos, La ley del corazón, El final del paraíso, Emma Reyes, Manual para galanes, María Magdalena, Descontrol, Sala de urgencias, El estilista y Tres Caínes.

Su participación en Masterchef Celebrity Colombia en 2024 amplió su reconocimiento ante el público pese a que quedó eliminado en las primeras semanas del reto culinario.

Jessica, la esposa del actor, es modelo de nacionalidad española y mantiene un perfil discreto en redes sociales, donde se identifica como Jess TG.

Para la ceremonia, eligió un vestido blanco de largo hasta las pantorrillas, sandalias de tacón corrido tejidas y accesorios de perlas que complementaron su estilo natural, con el cabello suelto y ensortijado.

El ramo y la decoración floral incluyeron rosas en tonos claros, mientras que Henao Toro optó por un smoking negro tradicional con camisa blanca.

La relación entre Ricardo Henao Toro y Jessica se ha caracterizado por la discreción. Aunque la pareja ha compartido algunos momentos en redes sociales, han preferido mantener su vida privada alejada del escrutinio público.

Se sabe que llevan más de dos años juntos y que comparten intereses como el ejercicio, los viajes y la vida al aire libre. Jessica ha sido un apoyo constante en la carrera del actor, acompañándolo en sus proyectos y durante su paso por el reality de cocina.

Las imágenes difundidas por la pareja mostraron momentos de la ceremonia, la convivencia entre los asistentes y detalles de la comida y los pasabocas ofrecidos.

La atmósfera de la celebración se vio enriquecida por la música y el entorno natural, sumando un matiz emotivo al enlace.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Ricardo Henao Toro compartió la alegría de este nuevo capítulo, destacando el compromiso y la decisión de construir un futuro junto a Jessica.

