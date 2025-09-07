Colombia

Lina María Garrido le tiró a Gustavo Petro por las elecciones del 26 de octubre donde “favorecerían” al Pacto Histórico

Según la congresista, el presidente en colaboración con el ministro del Interior, Armando Benedetti, estarían usando recursos del Estado para su conveniencia

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Lina María Garrido se le
Lina María Garrido se le fue con todo a Gustavo Petro por medio de su cuenta en X - crédito @linamariagarri1/X y Marckinson Pierre/Reuters

La representante por el Cambio Radical en Arauca Lina María Garrido se despachó en su red social de X en contra del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti.

El pronunciamiento de la congresista se dio tras afirmar que el jefe de Estado está usando la plata del Estado para comprar votos y así favorecer al movimiento del Pacto Histórico en las próximas consultas del 26 de octubre de 2025, en las que tienen previsto elegir al candidato oficial que representará a la coalición en las elecciones presidenciales del 2026.

Garrido empezó hablando en su video sobre la ley de garantías en Colombia y como esta norma prohíbe la plata y recursos del Estado para hacer campaña o favorecer a candidatos.

En Colombia existe una ley que prohíbe el uso de la plata y los recursos del Estado para hacer campaña y se llama ley de garantías, y su objetivo es que nadie haga trampa evitando que el presidente o el alcalde de turno favorezcan a sus candidatos dándoles recursos públicos para comprar votos”, señaló.

Lina María Garrido habló de
Lina María Garrido habló de la estrategia que tiene la izquierda para perpetuarse en el poder - crédito @linamariagarri1

En el video afirmó que en las elecciones de octubre que realizará Gustavo Petro no hay restricciones para usar recursos del Estado.

“El problema es que esta ley la 996 de 2005 cubre las elecciones de alcaldes, congreso y presidencia pero no las consultas internas de los partidos. Esto significa que en las elecciones internas que el partido de Petro realizará en octubre no hay ninguna restricción para usar contratos y recursos del Estado para sumar votos a favor del Pacto Histórico”, dijo.

Según Garrido, la estrategia del presidente Gustavo Petro es sacar más de 3 millones de votos en dicha consulta sin importarle quien gane.

“Lo que les interesa es demostrar una fuerza que no tiene y su estrategia es sacar más de 3 millones de votos para después salir a decir que su candidato arranca la disputa presidencial con esos votos que tuvo en la consulta”, recalcó.

Lina María Garrido hizo advertencia a los colombianos por elecciones del 26 de octubre de Gustavo Petro - crédito @linamariagarri1

En el mismo clip, la representante del Cambio Radical también se despachó contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, de quien afirmó que ha manejado recursos oscuros en otras campañas.

“Y aquí viene lo peor, Benedetti ha manejado dineros oscuros en otras campañas ha dicho que espera sacar más de 7 millones de votos, algo que no es normal en Colombia. Y ya que no se aplica la ley de garantías para estas consultas del Pacto Histórico se les facilita usar la mermelada y los recursos públicos para comprar apoyos”, puntualizó.

Por último, Lina María Garrido pidió a los colombianos estar atentos sobre estas elecciones donde Armando Benedetti es el líder.

“Así que ojo colombianos no salgan a votar en la consulta interna del Pacto Histórico que se realizará el 26 de octubre, reciban todo lo que les vayan a dar pero no salgan a votar. Estamos advertidos, ya sabemos la estrategia de la izquierda, ellos tienen la plata del Estado y tienen a Benedetti coordinando la orquesta”, finalizó la representante.

Lina María Garrido le tiró a Petro por irregularidades en la reforma pensional

Lina María Garrido advirtió el 6 de septiembre de 2025 que interpondrá acciones legales para anular la reforma pensional promovida por Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en su trámite legislativo.

La congresista denunció que la sesión extraordinaria del 27 de junio de 2025 careció de los requisitos legales para la aprobación.

Con este mensaje, la representante
Con este mensaje, la representante Lina María Garrido advirtió que buscará tumbar la reforma pensional - crédito @linamariagarri1/X

Garrido señaló que “le voy a tumbar la reforma pensional a Petro. Esta prueba es contundente, el informe enviado ayer a la Corte Constitucional por la Cámara Colombia certifica lo que he venido denunciando: las sesiones extraordinarias están VICIADAS”.

Según la opositora, la aprobación del proceso no cumplió con el cuórum necesario ni con la validez de las actas.

La parlamentaria responsabilizó de estas presuntas faltas al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.

En palabras de Garrido, “el informe es claro al indicar que NO se aprobó el acta 256”, por lo que reiteró su intención de acudir a la vía judicial para frenar la entrada en vigor de la reforma.

