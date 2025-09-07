Enviado a la cárcel alias El Paisa por su presunta vinculación en extorsiones y actividades ilegales en Nariño

El hombre fue identificado como Germán David Flórez Trujillo - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación logró que un juez penal de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Germán David Flórez Trujillo, conocido como alias El Paisa, señalado cabecilla de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc, por presunta vinculación a extorsiones y actividades ilegales en Nariño.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el detenido estaría al frente de la coordinación del cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos en municipios como Policarpa, Cumbitara, Taminango y Magüí Payán.

La detención de Germán Flórez Trujillo se produjo durante una operación del Ejército Nacional en una finca ubicada en jurisdicción de Magüí Payán.

Las investigaciones apuntan a su responsabilidad directa en la imposición de cuotas para permitir actividades como la extracción ilícita de minerales y la producción y comercialización de pasta base de coca en zonas específicas de ese departamento.

Según la Fiscalía, los recursos obtenidos mediante los pagos extorsivos presuntamente eran utilizados para la adquisición de armamento, munición, uniformes y víveres destinados al sostenimiento logístico de la estructura ilegal Franco Benavides.

Alias El Paisa no aceptó los cargos - crédito Fiscalía General de la Nación

Las pruebas, presentadas en audiencia, evidenciaron la manera en que alias El Paisa habría articulado los mecanismos de financiación de la organización y su influencia sobre distintas actividades delictivas regionales.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía imputó a Flórez Trujillo delitos como concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado, fabricación y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias agravada.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado, aunque la medida de aseguramiento fue confirmada por el juez que llevó el caso, según reiteró la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el alcance completo de su responsabilidad y continuar desarticulando las redes criminales que operan en el suroccidente colombiano, bajo los lineamientos de la Fiscalía.

Judicialización de alias El Paisa, presunto cabecilla logístico y financiero de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc en Nariño - crédito Fiscalía General de la Nación

Cayó alias Julio, disidente de las Farc en Cauca

La Policía Nacional capturó en Cauca a Julián Eduardo González Dussan, alias Julio, presunto disidente de las Farc que se perfilaba como jefe del frente Carlos Patiño.

La detención de alias Julio se produjo la noche del 5 de septiembre de 2025, durante un operativo liderado por el Gaula en la vereda Panorama, ubicada entre los municipios de La Plata e Inzá.

Según las autoridades, alias Julio era cabecilla del Bloque Martín Villa, organización armada que responde a la estructura comandada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

La captura ocurrió cuando alias Julio se desplazaba hacia Cauca, donde según datos de inteligencia, su objetivo consistía en asumir como máximo responsable del frente Carlos Patiño, tras la reciente entrega de Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, hasta entonces jefe del grupo criminal.

Julián Eduardo González Dussan, alias Julio, reemplazó a alias Chito en el mando del Bloque Martín Villa de las disidencias - crédito Sebastián Marmolejo/Europa Press y Redes sociales/X

La relevancia de alias Julio en el esquema delictivo quedó establecida porque reemplazó en el Bloque Martín Villa a alias Chito, también conocido como alias Dumar, quien fue abatido por las autoridades el 24 de agosto en zona rural del municipio de El Retorno, Guaviare.

Tras esta baja, González Dussan adquirió mayor protagonismo en el organigrama de las disidencias.

Las investigaciones indican que alias Julio tendrá que responder ante la justicia colombiana por concierto para delinquir, de acuerdo con el artículo 340 del Código Penal, sanción que contempla penas de prisión que oscilan entre 48 y 108 meses.

Este proceso se enmarca dentro de los operativos más recientes para contener la expansión de estructuras armadas en la región.

La captura de alias Julio constituye, según las autoridades, un golpe relevante para la estructura de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

Los operativos en departamentos como Meta y Guaviare han buscado restringir la influencia delictiva y criminal de estos grupos, un objetivo que se mantendrá central en las acciones policiales y militares en los próximos meses.