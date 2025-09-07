Desarticulan banda de hurto en Tuluá: capturan a cinco delincuentes que robaban a comerciantes

Entre los capturados se hallaron tanto hombres como mujeres con historial delictivo vinculados a múltiples asaltos en la zona comercial de Tuluá. - crédito Policía Valle

En una acción coordinada, la Policía Nacional logró la captura de cinco presuntos integrantes de una banda dedicada al hurto en comercios de Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca.

El operativo, desarrollado tras una denuncia ciudadana, permitió la aprehensión de tres hombres y dos mujeres, todos con antecedentes por delitos similares en Cali, quienes fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación acusados de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas.

La intervención policial se activó luego de que habitantes del sector reportaran la presencia de un vehículo Renault Logan color negro cuyo grupo ocupante habría ejecutado un robo en un taller de mecánica automotriz, donde se llevaron dinero en efectivo y un teléfono móvil. La reacción inmediata de la comunidad permitió retener a uno de los señalados en la carrera 30, mientras los otros cuatro implicados intentaron escapar en el automóvil.

La persecución desplegada por patrullas de la Policía Nacional culminó en el barrio Popular, en donde los uniformados interceptaron el vehículo y detuvieron a los otros cuatro integrantes de la banda. En el registro realizado, fue hallada un arma traumática utilizada según testigos para intimidar a los comerciantes, además de otros objetos personales.

Testimonios recogidos por la Fiscalía permitieron establecer que los capturados estarían vinculados a varios delitos similares cometidos en semanas previas, situación que motivó a otros comerciantes a denunciar hechos que los involucrarían con esta estructura delictiva. En los registros de las cámaras de seguridad del taller afectado, se registró el modo de operación del grupo: uno de los hombres intimidaba a las víctimas, mientras los demás buscaban dinero y objetos de valor en el establecimiento.

La coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante del Departamento de Policía Valle, destacó la importancia de la colaboración ciudadana en este caso. “La gente no solo alertó, sino que se acercó después a denunciar porque ya habían sido víctimas antes. Eso es clave para nosotros”, señaló Rodríguez.

Añadió que la institución sigue en una lucha frontal contra el multicrimen, e invitó a la población a notificar cualquier actividad sospechosa: “Si ven personas o vehículos rondando comercios, llamen de inmediato al 123. Con su ayuda, ponemos toda nuestra capacidad operativa para llevar a los delincuentes tras las rejas”.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que tras las audiencias legales impuso medida de aseguramiento intramural para los tres hombres, y presentación periódica ante la justicia para las dos mujeres. Todos los implicados cuentan con antecedentes por distintos delitos asociados al hurto y el porte de armas.

Durante el desarrollo de la operación, las patrullas lograron recuperar el dinero sustraído y el celular robado, fortaleciendo la confianza de los comerciantes en la respuesta de las autoridades. El procedimiento formó parte del plan de choque “Construyendo Seguridad”, estrategia policial para contrarrestar delitos de impacto en el departamento del Valle del Cauca.

La Policía Nacional recordó que la cooperación de la ciudadanía es indispensable para combatir las estructuras dedicadas al hurto, alentando a reportar situaciones que afecten la seguridad en sus comunidades. La fuerza pública subrayó la importancia de actuar con inmediatez ante las denuncias y aseguró mantener vigilancia adicional en los puntos considerados vulnerables por los comerciantes locales.

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad servirán como soporte para las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, organismo que buscará fortalecer los cargos para que los responsables respondan por las múltiples afectaciones a los comercios de la región.

La captura de estos presuntos delincuentes representa un avance en la respuesta estatal frente a las actividades criminales que afectan la economía local. Según datos de la institución, durante el último mes se han registrado múltiples denuncias por hurtos en Tuluá, siendo este caso uno de los golpes más significativos en contra de las bandas organizadas que operan en el área.

En la investigación permanecerán activas las líneas de denuncia anónima, buscando ampliar el alcance de la operación y consolidar nuevas detenciones asociadas a redes que han estado operando en el municipio.