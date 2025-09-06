EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Dayana Angulo, representante de Casanare, encabeza la clasificación en 'Miss Universe Colombia', tras coronarse como la ganadora del primer reto - crédito @dayanajangulo / IG

Luego de la prueba de sesión fotográfica, Miss Universe Colombia vuelve este sábado 6 de septiembre. Dayana Angulo, representante de Casanare ganó el primer reto, seguida de Marlyn Dinas, de Cauca, y Ángela Arcila de Risaralda completando el podio.

Según explicó la presentadora Claudia Bahamón al final de dicha prueba, durante la duración del reality show los jueces otorgarán una puntuación a cada una de las participantes. Es decir, las finalistas del certamen serán las que sumen la mayor cantidad de puntos posible.

En el adelanto del episodio que se emitirá este sábado 6 de septiembre a partir de las 8:00 p. m., habilidades como la creatividad y el trabajo en equipo seran puestas a prueba para las candidatas, que buscarán seguir sumando puntos en su aspiración de transformarse en la nueva soberana nacional.