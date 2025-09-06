Colombia

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Las aspirantes a convertirse en la nueva soberana de la nacional competirán en un formato de clasificación, que encabeza Casanare luego del primer reto

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Dayana Angulo, representante de Casanare,
Dayana Angulo, representante de Casanare, encabeza la clasificación en 'Miss Universe Colombia', tras coronarse como la ganadora del primer reto - crédito @dayanajangulo / IG

Luego de la prueba de sesión fotográfica, Miss Universe Colombia vuelve este sábado 6 de septiembre. Dayana Angulo, representante de Casanare ganó el primer reto, seguida de Marlyn Dinas, de Cauca, y Ángela Arcila de Risaralda completando el podio.

Según explicó la presentadora Claudia Bahamón al final de dicha prueba, durante la duración del reality show los jueces otorgarán una puntuación a cada una de las participantes. Es decir, las finalistas del certamen serán las que sumen la mayor cantidad de puntos posible.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el adelanto del episodio que se emitirá este sábado 6 de septiembre a partir de las 8:00 p. m., habilidades como la creatividad y el trabajo en equipo seran puestas a prueba para las candidatas, que buscarán seguir sumando puntos en su aspiración de transformarse en la nueva soberana nacional.

19:44 hsHoy

Así va la clasificación de ‘Miss Universe Colombia’, luego de la primera prueba

Luego de la primera prueba,
Luego de la primera prueba, así va la clasificación de las candidatas de 'Miss Universe Colombia' - crédito Canal RCN
19:26 hsHoy

Cambio extremo de Miss Casanare en Miss Universe, así se ve: es una de las candidatas favoritas para llevarse el certamen

Desde hace tiempo, la joven comparte contenidos en su cuenta de Instagram, donde muestra su entrenamiento físico

David Garzón

Por David Garzón

Un aspecto relevante en la
Un aspecto relevante en la trayectoria de Jisbeth Dayana Angulo es la disciplina con la que ha abordado el cuidado personal - crédito @dayanajangulo / IG

Durante su estreno en la televisión nacional, el reality show transmitido por el Canal RCN busca seleccionar a la candidata que llevará la banda de Colombia en el certamen internacional Miss Universe 2025.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

EN VIVOMiss Universe ColombiaMiss Universe El RealityDayana AnguloMiss CasanareColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

Gustavo Petro insistió en el ‘mega impacto’ de la lechona en feria de Osaka, con insólita comparación: “Sería más exitoso que McDonald’s”

El presidente de la República, que vistió el pabellón construido por su Gobierno en la feria internacional, volvió a causar controversia por sus comentarios sobre lo que, según él, serían las astronómicas ventas del plato típico originario del Tolima en esta edición

Gustavo Petro insistió en el

Cayó alias Julio, disidente de las Farc que iba a tomar el mando del frente Carlos Patiño en Cauca

El señalado criminal iba a reemplazar a Anderson Andrey Vargas, alias Kevin, en la jefatura de la estructura armada. Estaba al frente del Bloque Martín Villa

Cayó alias Julio, disidente de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Este sujeto llevaba cinco años dentro de la Estructura Primaria Armando Ríos de las disidencias de las Farc, que también hace presencia en el sur del Meta, donde días atrás cayó otro de sus cabecillas: alias Janpier

Golpe a las disidencias de

Chontico Día resultado del sorteo 6 de septiembre 2025

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día resultado del sorteo

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

ÚLTIMAS NOTICIAS

7 carbohidratos con más fibra

7 carbohidratos con más fibra que el arroz integral

La nueva jefa de Vogue: fidelizar la audiencia digital y otras 4 claves de la llegada de Chloe Malle

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Giorgio Armani: quiénes heredarán los cerca de 13 mil millones de euros de su fortuna

Modo Deadpool en WhatsApp: cómo activarlo fácil y rápido

INFOBAE AMÉRICA

Un tribunal de Bolivia ordenó

Un tribunal de Bolivia ordenó la prisión preventiva para el ex ministro Arturo Murillo tras ser deportado desde Estados Unidos

Nueva York, la ciudad que nunca deja de reinventarse

Jim Jarmusch conquista Venecia con una comedia agridulce sobre familias rotas

Un hombre se desmayó al volante y atropelló a varios peatones en el norte de Francia: al menos un muerto y tres heridos graves

El crucero más grande del mundo entra al mar por primera vez y comenzará a operar en 2026

DEPORTES

El planteo de Lautaro Martínez

El planteo de Lautaro Martínez antes de la gala del Balón de Oro: “Estoy entre los mejores cinco delanteros del mundo”

Cristiano Ronaldo anotó un doblete para Portugal y sigue acortando la brecha en la carrera por los mil goles: el nuevo récord que está por alcanzar

El épico game que cambió la final del US Open: los 3 match points en contra que levantaron Zeballos y Granollers para ser campeones

El argentino Horacio Zeballos y Marcel Granollers ganaron una final histórica del US Open: se consagraron campeones del Grand Slam en dobles

Embajada de Estados Unidos advirtió por demoras en visas para el Mundial 2026, pero para ir a Canadá y México el proceso es más fácil