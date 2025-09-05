Mujer de 78 años murió tras ser arrollada por motociclista en la avenida Caracas, en el sur de Bogotá: estos fueron los hechos

Este es el punto de la avenida Caracas con calle 56 sur, en la localidad de Usme, en donde ocurrió el accidente - crédito Google Maps

Una mujer de 78 años falleció tras ser atropellada por una motociclista, en el sur de Bogotá.

La noticia de la muerte se dio a conocer en las horas de la mañana de viernes, 5 de septiembre de 2025, luego de que la familia de la víctima mortal difundiera su denuncia de los hechos.

Sin embargo, el siniestro ocurrió días antes, en la avenida Caracas, sobre la concurrida calle 56 sur, cerca de la estación Danubio Azul, en la localidad de Usme, cuando la mujer regresaba a su domicilio tras hacer unas terapias médicas.

Según informó Citytv, que logró dialogar con los familiares de la ciudadana de la tercera edad, ellos piden a las autoridades que adopten medidas contundentes para prevenir nuevas tragedias en el sector y que se haga justicia ante la aparente impunidad del caso.

“Mi abuelita estaba en unas terapias. Venía ya para la casa y en la entrada del barrio el semáforo cambió, dos motos bajaron la velocidad y la esquivaban, pero la tercera moto, una muchacha, me la arrolló”, dijo un familiar de la víctima.

Este cruce de la calle 56 sur, es una zona reconocida por los residentes por el frecuente exceso de velocidad de motociclistas y automovilistas, aparte de la invasión del carril de Transmilenio por parte de conductores de vehículos particulares.

Así fue el accidente

Información recogida por las autoridades y confirmada por el medio indican que la conductora de motocicleta impactó a la víctima, y las la colisión, ambas quedaron tendidas en el suelo.

Personas que presenciaron el incidente alertaron a los servicios de emergencia, que trasladaron a ambas implicadas a un centro hospitalario.

La motociclista fue dada de alta el mismo días. Y aunque la mujer de la tercera edad recibió atención hospitalaria y fue dada de alta tras tres días de internación, las complicaciones respiratorias que surgieron poco después forzaron a sus allegados a ingresarla nuevamente.

Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció a causa de la gravedad de las lesiones.