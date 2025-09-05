Colombia

Mujer de 78 años murió tras ser arrollada por motociclista en la avenida Caracas, en el sur de Bogotá: estos fueron los hechos

La familia de la víctima denuncia la irrresponsabilidad de la conductora implicada y exige a las autoridades la instalación de reductores de velocidad ante la alta siniestralidad del sector

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Este es el punto de
Este es el punto de la avenida Caracas con calle 56 sur, en la localidad de Usme, en donde ocurrió el accidente - crédito Google Maps

Una mujer de 78 años falleció tras ser atropellada por una motociclista, en el sur de Bogotá.

La noticia de la muerte se dio a conocer en las horas de la mañana de viernes, 5 de septiembre de 2025, luego de que la familia de la víctima mortal difundiera su denuncia de los hechos.

Sin embargo, el siniestro ocurrió días antes, en la avenida Caracas, sobre la concurrida calle 56 sur, cerca de la estación Danubio Azul, en la localidad de Usme, cuando la mujer regresaba a su domicilio tras hacer unas terapias médicas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó Citytv, que logró dialogar con los familiares de la ciudadana de la tercera edad, ellos piden a las autoridades que adopten medidas contundentes para prevenir nuevas tragedias en el sector y que se haga justicia ante la aparente impunidad del caso.

“Mi abuelita estaba en unas terapias. Venía ya para la casa y en la entrada del barrio el semáforo cambió, dos motos bajaron la velocidad y la esquivaban, pero la tercera moto, una muchacha, me la arrolló”, dijo un familiar de la víctima.

Este cruce de la calle 56 sur, es una zona reconocida por los residentes por el frecuente exceso de velocidad de motociclistas y automovilistas, aparte de la invasión del carril de Transmilenio por parte de conductores de vehículos particulares.

Así fue el accidente

Información recogida por las autoridades y confirmada por el medio indican que la conductora de motocicleta impactó a la víctima, y las la colisión, ambas quedaron tendidas en el suelo.

Personas que presenciaron el incidente alertaron a los servicios de emergencia, que trasladaron a ambas implicadas a un centro hospitalario.

La motociclista fue dada de alta el mismo días. Y aunque la mujer de la tercera edad recibió atención hospitalaria y fue dada de alta tras tres días de internación, las complicaciones respiratorias que surgieron poco después forzaron a sus allegados a ingresarla nuevamente.

Pese a los esfuerzos médicos, la víctima falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Temas Relacionados

Mujer de 78 años murióAccidente vialAvenida CaracasDanubio AzulLocalidad UsmeColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

El atractivo principal de la jornada que partirá desde Cabezón de la Sal será el mítico puerto fuera de categoría en L’Angliru, que tiene 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %

Etapa 13 de la Vuelta

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

Matías, primogénito de la presentadora, participó en el ingreso protocolario con Samuel, hijo del capitán colombiano, durante el partido en el estadio Metropolitano

Hijo mayor de Carolina Cruz

Nuevo ataque con drones en zona rural de Jamundí, Valle, dejó tres civiles heridos

Según los testigos, el explosivo lanzado, al parecer, por las Farc cayó sobre una casa e hirió a sus ocupantes, en la vereda La Pradera

Nuevo ataque con drones en

Gremio de restaurantes hizo un llamado a reforzar la inocuidad alimentaria: qué es y por qué es importante

El llamado de Acodrés plantea la necesidad de superar la competencia individual para adoptar un enfoque solidario, donde la protección de la salud pública y la confianza sean prioritarias en todos los procesos

Gremio de restaurantes hizo un

Néstor Lorenzo envió su mensaje tras la clasificación al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no, estoy tranquilo”

El técnico argentino de la selección Coolombia resaltó la importancia de mantener la confianza en la idea de juego, le agradecó a los aficionados y destacó la actitud del equipo

Néstor Lorenzo envió su mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del Guaviare: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

De Ryan Castro a Maluma

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Mujer causó revuelo por vulgar gesto que hizo durante visita a estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: “Falta de respeto”

Deportes

Etapa 13 de la Vuelta

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

Néstor Lorenzo envió su mensaje tras la clasificación al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no, estoy tranquilo”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha

Con particular coreografía: estas son las imágenes de la celebración de los jugadores de la selección Colombia por su paso al Mundial 2026 en Norteamérica

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota