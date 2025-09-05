De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Karen Sevillano, Altafulla, Melissa Martínez entre las celebridades que festejaron el triunfo de la Selección - crédito Luisa González/Reuters

La selección de Colombia selló su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo alcanzó 25 puntos en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El capitán James Rodríguez abrió el marcador a la media hora tras un centro de Santiago Arias. Este gol significó no solo la ventaja en el partido, sino también un nuevo récord para Rodríguez, que se convirtió en el máximo goleador colombiano en las Eliminatorias con 14 anotaciones.

El conjunto colombiano amplió la diferencia en la segunda mitad. Juan Fernando Quintero, que ingresó en lugar de James, habilitó a Jhon Córdoba para el 2-0. La goleada se completó con una anotación de Quintero, asistido por Luis Díaz.

El triunfo y la clasificación de Colombia al Mundial 2026 generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde varias celebridades colombianas expresaron su entusiasmo y orgullo por el logro de la selección nacional.

Artistas, deportistas y figuras públicas compartieron mensajes de apoyo y festejo para el equipo, sumándose a la euforia colectiva que se vivió en el país tras el resultado.

Una de las primeras en mostrar su entusiasmo desde antes de que el encuentro iniciara fue la periodista y presentadora Melissa Martínez, que aparte de cubrir el partido frente a Bolivia, se tomó un tiempo en redes sociales para festejar y agradecer al equipo tricolor.

Así fue la reacción de algunas celebridades antes el triunfo 3 a 0 de Colombia ante Bolivia - crédito @karensevillano @altafulla @melissamartineza/ Instagram

La presentadora celebró cada una de las tres anotaciones y también la entrada de Dayro Moreno en el segundo tiempo con un sentido mensaje en sus historias de Instagram.

“DAYRO Moreno, su país SI lo quiere”, frase que fue acompañada con un video en donde se ve al Moreno entrando al campo de juego, la presentadora compartió además un mensaje de agradecimiento al equipo.

Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, no solo se encargó de ser uno de los actores que animó el inicio del partido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sino que también compartió su reacción a la clasificación en redes sociales. “Orgulloso de Colombia, tres a cero papi… Colombia, te amo, somos la monda", gritó el cantante en medio de la euforia de las tribunas.

El acto de apertura de Altafulla también estuvo acompañado del cantante Juan Duque, quien junto al creador de contenido Rubigol y El Mindo celebraron el 3 a 0 y gritaron: “nosotros sí tenemos mar”, como una burla a Bolivia.

El ganador de La casa de los famosos Colombia felicitó a los jugadores en el capo de juego - crédito @altafulla / Instagram

El triunfo también desató la reacción de la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, quien se dejó ver en redes sociales reaccionando a cada uno de los goles. “Gol de Colombia, o my god, this is so amazing, lo metió Jamesito, James el mejor forever”, dijo Sevillano.

La caleña también se refirió a la participación de Dayro en el partido ante Bolivia. “No me aguanto un aplauso más cada que muestran a Dayro, y nada que lo meten”, añadió antes de que el delantero entrara en el segundo tiempo.

“Bolivia quedó 0 pollitos, entonces nos vamos para los Unites States, espero que en la embajada tengan presente que toda Colombia quiere ir”, añadió entre risas la caleña.

El cantante paisa se mostró emocionado por la participación del delantero en el partido contra Bolivia - crédito @maluma /Instagram

El cantante Maluma también reacción al partido, pero destaco la presencia de Dayro Moreno en el campo de juego, pues el cantante grabó un momento en que el delantero apareció en la cámara. “Dale Dayro, dale”, demostrando tambien su admiración.

Otro cantante urbano que se emocionó con el triunfo de la tricolor fue el paisa Ryan Castro, destacando el trabajo de los jugadores en el campo de juego. “Vamos Colombia pa’ el mundial hptaaaaa”, escribió el cantante junto a un video en donde se ve el marcador final, publicación que complemento con su famosa canción El ritmo que nos une, que grabó junto a los jugadores de la selección.

Lucca, hijo de la presentadora Laura Tobón, enterneció las redes con su celebración por la victoria de Colombia - crédito @laura_tobon/ Instagram

La presentadora Laura Tabón enterneció las redes sociales el presumir la reacción que tuvo su hijo Lucca. En las imágenes enseñó cómo el menor se emocionó con cada una de las anotaciones, además de presumir que Lucca llamó a su padre por videollamada al estadio. “Hablando con su papá que está en el estadio”, detalló Tobón.

Los actores destacaron el trabajo que hizo la selección ante Bolivia - crédito @catherinesiachoque/ Instagram

La pareja de actores Catherine Siachoque y Miguel Varoni agradecieron al equipo de Néstor Lorenzo por el triunfo y la clasificación al mundial con un mensaje en redes sociales. “Señoras y señores, hemos clasificado después de un tiempo, de sufrir bastante, lo hemos logrado por este equipo”, dijo el actor. “Gracias a James y a todos, qué buen equipo”, añadió Siachoque al mensaje.

Así celebró el equipo en los camerinos

Además de las celebraciones de los famosos, todo el equipo de la Selección Colombia compartió un momento en redes sociales en el que se ven a los jugadores ya en los camerinos del estadio celebrando con la canción el Ritmo que nos una de Ryan Castro con una coreografía que desató reacciones en la caja de comentarios.

Los jugadores de la tricolor celebraron la clasificación el mundial - crédito @fcfseleccioncol/ Instagram

“Dayro es como ese amigo que estabas esperando que llegara a tu salón”, “Lleven a Dayro pal mundial papa... Aporta en la cancha y aporta fuera con la alegría....”, “Eso es lo que necesita este país! Fútbol, música, responsabilidad, compromiso y alegría!”, “Colombia es el mejor país del mundo. De buena que si !!”, “Que energía tan bacana❤️”, fueron las reacciones.