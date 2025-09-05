Fuerte rifirrafe entre Federico Gutiérrez y Petro por desautorizar el viaje de alcaldes a Washington: “No le tenemos que pedir permiso”

El presidente Gustavo Petro y el Alcalde de Medellín discuten en X por viaje a Estados Unidos - crédito Presidencia de Colombia y @FicoGutierrez/X

El próximo lunes 8 de septiembre de 2025, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, encabezará una delegación de cinco mandatarios locales colombianos que viajarán a Washington, con el objetivo de sostener reuniones con congresistas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

El excandidato a la presidencia en 2022 explicó que la iniciativa responde a lo que considera un “deber con Colombia y con las regiones”, y busca fortalecer los lazos bilaterales, así como exponer ante las autoridades estadounidenses las preocupaciones existentes en torno a la seguridad y el combate contra el narcotráfico. Gutiérrez subrayó que la delegación no representará al Gobierno nacional en estas gestiones, sino que actuará en nombre de los intereses regionales.

Frente a la postura del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la falta de autorización para el viaje, Gutiérrez fue enfático al afirmar que no requiere permiso para realizar este tipo de gestiones.

El mandatario local declaró: “Vamos a hablar, por supuesto, no en nombre del Gobierno Nacional, y claro que vamos a hacer ese viaje, y claro que no le tenemos que pedir permiso a Petro para ir a Washington a hablar con congresistas demócratas y republicanos, y con gobierno de Estados Unidos para intentar aliviar un poco el desastre que Petro ha generado. Lo que queremos tratar nosotros es de mitigar ese riesgo con las relaciones que tenemos bipartidistas con Estados Unidos y que, independientemente de la decisión que tome, no se desfortalezca el apoyo a nuestra fuerza pública en el combate contra las estructuras criminales. Colombia no se debe quedar sola en esa lucha”, expresó.

La dura respuesta de Federico a los ataques de Petro por viajar a Estados Unidos - crédito X

Y agregó: “Petro tomó la decisión de aliarse con las peores estructuras criminales. Nosotros, todo lo contrario, estamos en contra de la dictadura de Maduro, estamos en contra de las organizaciones del narcotráfico, de las organizaciones ilegales, y nosotros estamos a favor de la gente trabajadora en Colombia”.

Durante su estancia en Estados Unidos, que se prolongará hasta el miércoles 10 de septiembre, Gutiérrez tiene previsto solicitar la continuidad y el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra las organizaciones ilegales. Además, buscará proteger los programas sociales y la relación comercial entre ambos países.

Entre los puntos destacados de la agenda figura la intención de pedir a Washington apoyo para la extradición de los responsables del asesinato de 13 policías en el municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia.

El alcalde sostuvo que las palabras de Petro son un ataque en su contra - crédito X

La programación de este viaje se definió en un encuentro previo en Cartagena, donde participaron los senadores estadounidenses de origen colombiano Bernie Moreno, republicano, y Rubén Gallego, demócrata, así como el embajador de Estados Unidos.

En ese contexto, Gutiérrez expresó: “Yo como Alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente. Ya me estoy acostumbrando. Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado. Usted eligió estar del lado de Maduro y de los peores criminales. Nosotros estamos del lado de nuestra gente. A Colombia la sacamos adelante desde las regiones. Chao”.

El mandatario distrital también hizo énfasis en una posible descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. En su opinión, que el país pierda el apoyo de Estados Unidos en este ámbito generaría problemas para la fuerza pública y las operaciones para disminuir la presencia e influencia de grupos dedicados al narcotráfico en territorio nacional.

El jefe de Estado se mantuvo en su posición de buscar sanciones a los alcaldes que viajen a Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

“Hay un riesgo de una desertificación para Colombia. Hay un riesgo. Lo que queremos tratar nosotros es de mitigar ese riesgo con las relaciones que tenemos bipartidistas con Estados Unidos y que, independientemente de la decisión que tome, no se desfortalezca el apoyo a nuestra fuerza pública en el combate contra las estructuras criminales. Colombia no se debe quedar sola en esa lucha”, dijo el alcalde de Medellín.

Con respecto a las declaraciones de Gutiérrez, el jefe de Estado respondió: “Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, escribió Petro en su cuenta de X.

Reacciones al cruce de palabras de Federico Gutiérrez y Gustavo Petro

Lina Garrido habló sobre la pelea entre el presidente Petro y Federico Gutiérrez crédito Cristian Bayona/Colprensa

La polémica discusión alrededor del viaje de los alcaldes a Washington entre Federico Gutiérrez y el presidente Petro generó la reacción de varios políticos del país.

El senador de la Alianza Verde, León Fredy Muñoz, sostuvo que el mandatario local debería centrar esfuerzos en gobernar Medellín: “Señor @FicoGutierrez, Medellín NO necesita que juegue a ser presidente y sustituya las funciones de @petrogustavo. Debería estar gobernando Medellín, que hoy enfrenta graves problemas”.

Lina Garrido y León Fredy Muñoz reaccionaron a la polémica entre el alcalde de Medellín y el presidente - crédito X

En respuesta, la congresista Lina Garrido, de Cambio Radical, le recordó su vinculación en la fuga de Carlos Ramón González asociado al escándalo de corrupción de la Ungrd , señalado de ser uno de los principales responsables en la entrega de dádivas a congresistas con el fin de que aprobaran las reformas de Petro.

“Si lo dice Usted, que es experto en ayudar a salir gente del País… o se le olvidó que, como embajador de Nicaragua, recibió a Carlos Ramón Gonzales, jefe de la organización criminal que se robó la Unidad de Gestión del Riesgo. Mejor quédese calladito".