Embajador de Colombia en el Vaticano tuvo audiencia con el papa León XIV para presentarle sus credenciales

Embajador de Colombia con el Papa León XIV en el Vaticano - crédito redes sociales/X

Iván Velásquez Gómez, embajador de Colombia, en el Vaticano, se presentó en el Palacio Apostólico Vaticano, en la Santa Sede ante el papa León XIV en una audiencia con el fin de entregarle las cartas credenciales y oficializar sus actividades diplomáticas.

El encuentro así fue registrado por el Vaticano en el boletín oficial del encuentro:

“A continuación, se presentan los datos biográficos esenciales del nuevo embajador:

S.E. el Sr. Iván VELÁSQUEZ GÓMEZ

Embajador de Colombia ante la Santa Sede

Nació el 12 de mayo de 1955 en Medellín.

Está casado y tiene tres hijos. Se licenció en Derecho (1983)”.

Información a la que se le anexaron todos los cargos de Velásquez Gómez como funcionario, entre los que se encuentran: Fiscal del Departamento de Antioquia, Fiscalía General de la Nación, abogado judicial, Fiscalía General de la Nación, director Regional de la Fiscalía, Fiscalía General de la Nación, comisario, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de las Naciones Unidas y ministro de Defensa, entre otros.

El aval para asumir este cargo por parte del funcionario, en reemplazo de Alberto Ospina Carreño, aunque fue posesionado por la excanciller y ministra de relaciones exteriores, laura Sarabia, el 24 de junio; sin embargo, solo hasta la maña del 5 de septiembre de 2025 se pudo tener el encuentro que marca el arranque de sus funciones bajo la bandera colombiana.