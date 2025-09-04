Resultados ganadores del sorteo de Baloto de este miércoles 3 de septiembre

Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los ganadores del más reciente sorteo de Baloto, una de las principales loterías de Colombia que entrega miles de millones de pesos en premios.

Fecha del sorteo: miércoles 3 de septiembre de 2025.

Combinación ganadora: 16 20 26 29 31 12.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que se tiene un año a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.