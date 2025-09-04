Colombia

Resultados ganadores del sorteo de Baloto de este miércoles 3 de septiembre

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Armando Montes

Guardar
Para jugar en Baloto solo
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los ganadores del más reciente sorteo de Baloto, una de las principales loterías de Colombia que entrega miles de millones de pesos en premios.

Fecha del sorteo: miércoles 3 de septiembre de 2025.

Combinación ganadora: 16 20 26 29 31 12.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que se tiene un año a partir de que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La lotería de Baloto se
La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

BalotoResultado balotobaloto último sorteoresultado baloto revanchacolombia-noticiascolombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Aceptan renuncias de alcaldesas de Chapinero y Fontibón tras revisión de gestión en Bogotá

La administración distrital designó encargados temporales en ambas localidades, mientras avanza el proceso para seleccionar a las nuevas autoridades

Aceptan renuncias de alcaldesas de

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 4 de septiembre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa Bogotá: evita

Daniel Briceño cuestiona el rol de Benedetti: “su poder se fundamenta en lo que sabe de Petro y no en lo que puede hacer”

El concejal sostiene que la presencia del ministro en el Gobierno ha significado más complicaciones y obstáculos para la gestión del presidente que aportes efectivos a su administración

Daniel Briceño cuestiona el rol

Radican demanda para que suspendan la cuenta de Gustavo Petro en la red social X: “Las publicaciones son una amenaza real”

El recurso judicial presentado por un ciudadano tiene como propósito que el jefe de Estado no pueda administrar en forma directa su cuenta personal por constituir “una amenaza real”. Infobae Colombia habló con el demandante

Radican demanda para que suspendan

Lotería del Meta resultados miércoles 3 de septiembre 2025; premio mayor despachado en Villavicencio

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Lotería del Meta resultados miércoles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Tres salvados y la revelación

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

Deportes

Video: Néstor Lorenzo salió del

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018