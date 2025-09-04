Colombia

Régimen venezolano pidió la extradición de peligroso cabecilla del Tren de Aragua capturado en Cúcuta: “Tráiganlo para acá”

Ernesto Dorante Parra, alias HD, era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador

Luciano Niño

Alias HD es solicitado por Venezuela por sus crímenes con el Tren de Aragua - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters/Policía Nacional

La detención de Henderson Ernesto Dorante Parra, conocido como alias HD, en Cúcuta, representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región.

Este individuo, identificado como uno de los criminales más peligrosos del Tren de Aragua, había logrado evadir a las autoridades durante meses, ocultándose en la capital de Norte de Santander y llevando una vida de lujos, según la información proporcionada por la Policía Nacional de Colombia.

La operación, realizada el 2 de septiembre de 2025, que permitió la captura de alias HD, fue resultado de una acción coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Oficina Central Nacional de Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela.

La labor de inteligencia fue determinante para hacer efectiva la notificación roja de Interpol, que mantenía a este delincuente en la lista de los más buscados en 196 países. De acuerdo con la Policía Nacional, los delitos que se le imputan incluyen financiamiento del terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas y asociación para delinquir.

Ernesto Dorante Parra, alias HD, era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador - crédito Policía Nacional de Colombia

Las investigaciones revelaron que alias HD se fugó en 2023 del centro penitenciario de Tocorón, Venezuela, junto con el máximo cabecilla de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y otros 41 presos. Desde entonces, permaneció oculto en Cúcuta durante aproximadamente seis meses, utilizando documentación falsa y realizando gestiones para legalizar su permanencia en Colombia con el objetivo de eludir la acción de las autoridades.

El papel de alias HD al interior de la estructura del Tren de Aragua iba más allá de la logística. Según la Policía Nacional de Colombia, era el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador. La captura de este individuo fue calificada por la Policía Nacional como un golpe contundente en el proceso de desmantelamiento del Tren de Aragua.

Régimen de Maduro pidió la extradición de ficha clave del Tren de Aragua - crédito X

Tras la captura, del peligroso cabecilla de la organización trasnacional, el ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, recordó que la detención de Henderson Dorante Parra, alias HD, en Cúcuta, se produjo por la información que dio la Policía científica del vecino país.

“El tren de Aragua. Ahorita Colombia agarró uno en Cúcuta. Ese es el tren del Aragua. ¿Y adivinen quién le dio la información donde andaba? El CCPC de aquí de Venezuela”, dijo en su programa semanal transmitido en la televisión pública venezolana.

El miembro de la dictadura chavista también sostuvo que espera que la actual administración liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro, realice los trámites necesarios para facilitar la extradición de alias HD a Venezuela.

“Porque para allá se fueron y nosotros esperamos que nos los manden porque aquí lo vamos a jugar. De aquí lo vamos a jugar a todos. Pero bueno. Y de ahí saltaron de repente, no pudieron con el tema del tren de Aragua y, de repente, salió el Cartel de los Soles”, aseveró.

Donald Trump dio más detalles del operativo contra un barco del Tren de Aragua en el Caribe

El presidente de Estados Unidos aseguró que el ataque ocurrió en aguas internacionales - crédito Redes sociales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó imágenes del operativo militar con el que fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación del Tren de Aragua en aguas internacionales del Caribe. A través de una publicación en la plataforma Truth Social, Trump confirmó que se llevó a cabo una maniobra contra miembros identificados de la organización designada como terrorista extranjera y vinculada al régimen de Nicolás Maduro.

“Esta mañana, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)”, escribió el mandatario estadounidense en su publicación.

Y agregó: “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas. Ninguna fuerza estadounidense fue herida en esta operación”.

