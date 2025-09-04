Colombia

Juez dejó en libertad a ‘Chorizo’, presunto jefe financiero del Frente 36 señalado por la masacre de policías en Amalfi

El presunto coordinador de finanzas del Frente 36, Yeison Alfonso Sánchez Zapata, fue liberado tras una decisión judicial que cuestionó su captura, pese a las graves acusaciones y el operativo en Medellín

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El presunto coordinador financiero del
El presunto coordinador financiero del Frente 36 de las disidencias de las Farc, alias Chorizo, quedó en libertad tras una decisión judicial que cuestionó su proceso de captura - crédito FiscaliaCol / X

El presunto coordinador financiero del Frente 36 de las disidencias de las Farc, conocido como alias Chorizo, quedó en libertad tras una decisión judicial que puso en entredicho su proceso de captura. El operativo que permitió su detención se realizó en Medellín el miércoles 27 de agosto, y estaba considerado por las autoridades como un golpe clave contra la estructura responsable del asesinato de 13 policías en Amalfi, norte de Antioquia.

Yeison Alfonso Sánchez Zapata, señalado de gestionar los recursos provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y minería ilegal para el Frente 36, fue interceptado en el barrio Santa Teresita cuando salía en automóvil de una urbanización.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula Militar Valle de Aburrá, que incautaron en la diligencia $11.358.000 en efectivo, dos celulares y una memoria USB.

Alias Chorizo, señalado de gestionar
Alias Chorizo, señalado de gestionar recursos ilícitos para el Frente 36, fue detenido en Medellín con dinero en efectivo, celulares y una memoria USB incautados - crédito FiscaliaCol / X

¿Por qué dejaron en libertad a ‘Chorizo’?

La comparecencia de Sánchez Zapata ante el Juzgado 101 Penal Municipal Ambulante de Antioquia estuvo marcada por controversias. Si bien el despacho legalizó la captura y los elementos incautados, durante la audiencia de control de garantías surgieron dudas sobre el procedimiento.

Miembros de la defensa argumentaron que Sánchez Zapata había recibido malos tratos durante su captura; los uniformados le rasgaron la camisa durante la detención, hecho presentado como presunta agresión.

La defensa obtuvo un plazo de tres días para recolectar pruebas, periodo en el que se entrevistaron con testigos claves de la Fiscalía. Algunos retractaron sus declaraciones iniciales, lo que llevó al juzgado a dudar de la inferencia razonable de culpabilidad en la etapa procesal.

El juez determinó que no se había probado que el detenido representara un peligro para la sociedad y decidió dejarlo en libertad.

La defensa de Sánchez Zapata
La defensa de Sánchez Zapata alegó malos tratos durante la captura y logró que testigos claves se retractaran, lo que llevó al juez a dudar de su culpabilidad - crédito FiscaliaCol / X

Alias Chorizo seguirá vinculado a la investigación, acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos. Permanecerá en libertad bajo citación judicial, sin medida de aseguramiento carcelaria, a pesar del peso de las acusaciones y la magnitud de la organización ilegal a la que señalan como responsable.

Historial criminal y su papel en la guerrilla

“Chorizo” habría recaudado para el grupo armado cerca de $20.000 millones mensuales, gran parte de ellos derivados de la explotación ilícita de oro en el cañón del río Porce, donde supuestamente también operaba una red de testaferros para tomar el control de minas mediante la violencia.

Las autoridades relacionan a Sánchez Zapata con una trayectoria delictiva de más de ocho años y lo sindican de coordinar redes de apoyo, gestionar entables mineros irregulares y participar en acciones armadas, incluyendo inteligencia delictiva para ataques contra la Fuerza Pública en municipios como Anorí.

Ataque A Helicóptero En Amalfi Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El coronel Luis Barba Saldaña, comandante encargado de la Cuarta Brigada del Ejército, informó que Sánchez Zapata estuvo bajo la mira de las autoridades después del atentado ocurrida el 21 de agosto en la vereda Los Toros, zona rural de Amalfi, donde 13 uniformados de la Policía Antinarcóticos murieron tras un ataque al helicóptero que intentaba evacuarlos de una operación de erradicación de cultivos ilícitos.

El historial del capturado incluye, según las autoridades, responsabilidades en la administración de recursos ilegales y supuesta participación en el homicidio de la comerciante Patricia Orrego Barrios, copropietaria de la mina La Comba, asesinada el 7 de enero de 2024.

Los registros policiales y testimonios de inteligencia indican que Orrego intentó recuperar su yacimiento, invadido por el frente 36 desde 2021 para el control de la explotación aurífera.

Las autoridades reseñaron que la detención de alias Chorizo pretendía afectar la estructura financiera del frente, debilitando la logística y capacidad de operación armada. El Ministerio de Defensa estimó en un comunicado oficial que el grupo armado manejaba una economía ilegal comparable a tres veces el presupuesto de la Secretaría de Seguridad de Antioquia para 2025.

Temas Relacionados

Alias ChorizoYeison Alfonso Sánchez ZapataFrente 36Disidencias de las FacrAmalfiColombia-Noticias

Más Noticias

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Cientos de vándalos con camisetas de ambos equipos se enfrentaron a las afueras del estadio Centenario de Armenia, minutos antes de la hora que estaba pactada inicialmente

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío

Alcalde de Bogotá tiene el tiempo en contra, y conductores exigen pronta respuesta o bloquearán la ciudad: esto piden

Representantes del sector transporte reclaman soluciones inmediatas ante el colapso vial, denuncian falta de respuesta institucional y advierten sobre posibles protestas masivas si no se atienden sus demandas en la capital

Alcalde de Bogotá tiene el

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

El extremo izquierdo, nuevo fichaje del Bayern Múnich, enfrentó una infancia marcada por la precariedad y la inseguridad

Luis Díaz reveló todo lo

Desmontaron valla anti-petrista en pleno centro de Bucaramanga

La idea de la iniciativa era, según explicaron desde el Partido Liberal, marcar la diferencia entre la colectividad y el Gobierno de Gustavo Petro en la capital santandereana

Desmontaron valla anti-petrista en pleno

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018

El 4 de septiembre se podría confirmar a la Tricolor como una de las naciones que participarán en la copa de 2026

Una remontada y un pacto:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

Reconocido presentador habló de los problemas financieros con su exmanager: la deuda supera los $100 millones

Los desenredos en el amor, la película coreana que causa sensación en Netflix Colombia esta semana

Yina Calderón pidió ayuda para que Epa Colombia reciba el beneficio de prisión domiciliaria: “Está muy enferma”

Karina García revisó el celular de Altafulla en un ‘live’ y esto fue lo que encontró: así reaccionó la ‘influencer’

Deportes

Una remontada y un pacto:

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018

Iván Mejía calificó a David González de “panadero” y “fracasado perdedor” tras rumores que lo ubicaban en América

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido