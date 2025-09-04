Colombia

Carolina Cruz cse refirió a su relación con su papá, quien formó otro hogar hace 20 años: “Quisiera tenerlo a mi lado”

La presentadora vallecaucana habló de las razones por las que está distanciada de su padre, que padece de Alzheimer y a quien no puede cuidar por respeto al nuevo hogar que formó

Danny Barros

Por Danny Barros

Carolina Cruz habló de la salud de su padre y el distanciamiento que han tomado - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La presentadora Carolina Cruz, reconocida por su participación en el programa Día a día, compartió recientemente detalles personales sobre el distanciamiento con su padre, Iván Cruz, quien padece Alzheimer.

En una confesión poco habitual, la vallecaucana expresó el dolor que le produce no tenerlo cerca y la dificultad de mantener una relación estrecha, lo que ha generado empatía entre sus seguidores y ha resaltado la importancia de los lazos familiares.

Durante una intervención en su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, Cruz abordó abiertamente el tema del distanciamiento con su padre.

Relató que, aunque ha hecho todo lo posible por mantenerlo a su lado, la vida que él construyó en Manizales junto a su esposa y la familia de ella ha sido determinante para que no puedan compartir más tiempo juntos.

La presentadora actualizó sobre el estado de salud de su papá - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

“Yo también quisiera que mi papá estuviera aquí al lado mío... he hecho hasta lo imposible por tenerlo cerca de mí, pero él tiene una vida, tiene un hogar que formó hace muchos años y también respeto esa decisión...”, manifestó Cruz, subrayando el esfuerzo realizado y el respeto por las decisiones de su padre.

La distancia física no ha sido el único obstáculo. Cruz explicó que la esposa de su padre, quien lo acompaña desde hace más de veinte años, es su principal cuidadora y encuentra tranquilidad al estar rodeada de sus hijas y nietos en Manizales.

Ante esta realidad, la presentadora reconoció que, pese a sus intentos y al apoyo de su familia, ha debido aceptar que el bienestar de su padre también depende de su entorno actual.

“Lo luché y creo que mi familia está de testigo, que hice hasta lo imposible por tenerlo aquí conmigo”, afirmó, dejando en evidencia la carga emocional que implica esta situación.

En el programa Día a día, Cruz aprovechó la celebración anticipada del Día del Padre para enviar un mensaje a Iván Cruz y actualizar sobre su estado de salud.

Reveló que su padre, diagnosticado con Alzheimer, se encuentra estable y que la enfermedad avanza de manera lenta. “Gracias a Dios está bien de salud, el proceso ha ido muy lento, muy despacio.

Todavía se puede valer por él mismo, todavía nos reconoce gracias a Dios y solo le pido a Dios que este proceso sea mucho más lento para poderlo disfrutar más tiempo porque además es un roble”, expresó.

Estas palabras reflejan tanto la esperanza como la preocupación de la familia ante el avance de la enfermedad.

La presentadora reveló que viajará encontrarse con su papá - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Cruz también compartió que, a pesar de la distancia, mantiene contacto frecuente con su padre a través de llamadas y videollamadas, lo que le permite a Iván Cruz ver a sus nietos y mantenerse presente en la vida familiar.

La presentadora destacó el papel fundamental de la esposa de su padre como cuidadora principal, asegurando que “no lo desampara” y que la familia permanece atenta a sus necesidades.

Además, reconoció que, aunque su padre procura no preocupar a sus seres queridos, la familia percibe ciertos cambios en su comportamiento, como preguntas genéricas para evitar que noten el avance de su condición.

Esta es la grave enfermedad que padece Iván Cruz, padre de la presentadora Carolina Cruz

La confesión de la también empresaria generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes valoraron la valentía de la presentadora al compartir una faceta tan íntima de su vida. En redes sociales, muchos destacaron la importancia de fortalecer los lazos familiares y de aprovechar el tiempo con los seres queridos, especialmente en situaciones de enfermedad.

La presentadora reveló cómo avanza la enfermedad de su padre Iván Cruz - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

La apertura de Cruz permitió que su audiencia se identificara con su experiencia y reflexionara sobre la necesidad de acompañar y cuidar a los familiares en momentos difíciles.

En sus declaraciones, Cruz hizo hincapié en la importancia de aceptar las decisiones de los seres queridos y de valorar el presente. Reconoció que, aunque el deseo de tener a su padre cerca persiste, ha aprendido a respetar su vida y las circunstancias que lo rodean. Esta reflexión, compartida tanto en su pódcast como en entrevistas recientes, resalta la necesidad de vivir el momento y de brindar amor y apoyo a la familia mientras se tiene la oportunidad.

La historia de Carolina Cruz y su padre pone de relieve el papel de los cuidadores en el acompañamiento de personas con enfermedades como el Alzheimer. La presentadora ha señalado en varias ocasiones la dedicación de la esposa de Iván Cruz y el compromiso de la familia para mantener el contacto y el apoyo constante. Esta dinámica familiar, marcada por la distancia y la enfermedad, refleja los desafíos y aprendizajes que enfrentan muchas familias en situaciones similares.

El testimonio de Cruz invita a reconocer el valor de cada instante compartido y a expresar afecto y gratitud en el presente, recordando que las oportunidades para fortalecer los vínculos familiares se encuentran en la vida cotidiana.

