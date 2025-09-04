Colombia

Así impuso reglas Lidio García en el Senado y respaldó garantías en elección del magistrado de la Corte

García, presidente de la corporación, anunció medidas para blindar la votación y recibió reconocimiento de bancadas diversas por las garantías ofrecidas

Por Mauricio Villamil

Guardar
Foto: Álvaro Tavera / Colprensa
Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

La sesión del Senado en la que se definió el nombre del nuevo magistrado de la Corte Constitucional transcurrió con un conjunto de pautas operativas encaminadas a asegurar un procedimiento ordenado.

Según relató Semana, el presidente del Congreso, Lidio García, condujo la plenaria con lineamientos claros que se comunicaron desde el inicio del debate y que, en lo esencial, se orientaron a mantener la independencia del recinto y la limpieza del escrutinio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

- @SenadoGovCo/X
- @SenadoGovCo/X

Entre las decisiones adoptadas estuvo restringir el ingreso de miembros del gabinete para evitar cualquier señal de lobby del Ejecutivo dentro del salón el día de la elección.

También se dio instrucción a los senadores de acudir a la urna sin teléfonos móviles, con el fin de impedir registros fotográficos del voto.

La indicación se complementó con un aviso sobre la validez del sufragio: “voto que se encontrara con tachones sería anulado y se debe depositar en la urna uno a uno”, advirtió la mesa directiva en la voz de García, de acuerdo con la crónica de Semana.

Lidio García Turbay - Presidencia
Lidio García Turbay - Presidencia del Senado- crédito @SenadoGovCo/X

El desarrollo de la jornada, en ese marco, avanzó con ritmo sostenido. La publicación de Semana señaló que la votación fue rápida y sin contratiempos, y que incluso sectores afines al Gobierno reconocieron la existencia de garantías, pese a que su candidato no obtuvo la mayoría.

El reconocimiento al papel de la presidencia del Senado provino de distintas orillas políticas, coincidentes en que las reglas del juego quedaron trazadas desde el principio y se cumplieron durante todo el proceso.

La elección del magistrado es uno de los actos legislativos que mayor escrutinio ciudadano suscita, por el impacto que tiene en la conformación del tribunal constitucional. Por ello, la conducción de la sesión suele estar acompañada de medidas específicas para reforzar la transparencia.

- crédito Senado de la
- crédito Senado de la República

En esta oportunidad, la prohibición de celulares en cabina y la limitación de accesos se interpretaron como mecanismos para reducir presiones externas y prevenir controversias sobre la libertad del voto. La advertencia sobre la nulidad de papeletas con enmendaduras también pretendía uniformar criterios y disminuir la posibilidad de reclamaciones posteriores.

El triunfo de Carlos Camargo en la votación parlamentaria marca un nuevo capítulo en la conformación del alto tribunal. La manera en que se desarrolló la plenaria quedará como referencia para próximos procesos de elección de magistrados en los que se requiere de mayorías calificadas y de un procedimiento transparente.

El reconocimiento público de la organización de la jornada y el cumplimiento de las medidas adoptadas por García ponen de relieve la importancia de establecer desde el principio las reglas de juego. De esta forma, se refuerza la confianza en una de las decisiones más sensibles que debe tomar el Senado: la designación de quienes integran la Corte Constitucional.

En el balance final, lo ocurrido refleja la tensión entre la política y la justicia, pero también la necesidad de garantizar que los procesos de elección de altos dignatarios se realicen en un ambiente de neutralidad. La presidencia del Senado, en esta ocasión, buscó precisamente ese objetivo y recibió el reconocimiento de varios sectores que, aunque no coincidieron en la elección del candidato ganador, sí destacaron la existencia de garantías.

Temas Relacionados

Ligio GarciaElección de magistradoSenadoCorte ConstitucionalColombia-noticias

Más Noticias

En imágenes: así quedó el bus de Atlético Nacional tras ser atacado con piedras en Armenia

Varias ventanas del vehículo resultaron destruidas tras ser alcanzadas por piedras al salir del estadio Centenario

En imágenes: así quedó el

Vicky Dávila denuncia visita de funcionarios de Presidencia a La Picota: “Nadie puede entrar ni salir hasta la 1:30 p.m”

La periodista exigió aclaraciones sobre los objetivos y participantes de la visita oficial en la cárcel

Vicky Dávila denuncia visita de

Subsidios para compra de vivienda usada en Colombia: requisitos, beneficiarios y montos establecidos en 2025

El Decreto 0775 de 2025 otorga apoyo económico a familias vulnerables para comprar inmuebles, bajo requisitos de SISBÉN y condiciones específicas

Subsidios para compra de vivienda

Aceptan renuncias de alcaldesas de Chapinero y Fontibón tras revisión de gestión en Bogotá

La administración distrital designó encargados temporales en ambas localidades, mientras avanza el proceso para seleccionar a las nuevas autoridades

Aceptan renuncias de alcaldesas de

Pico y Placa Bogotá: evita multas este 4 de septiembre

¿Cuáles son los autos que no tienen permitido circular este día? Revísalo y evita una multa

Pico y Placa Bogotá: evita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Tres salvados y la revelación

Tres salvados y la revelación de Raúl Ocampo protagonizaron el reto antes de la eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

The Wailers, la legendaria banda de Bob Marley, anunció su regreso a Colombia: conozca fecha y precios de boletería

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

Yaya Muñoz reveló el particular hábito que tiene en la ducha y por el que José Rodríguez evita bañarse con ella: “No es normal”

Estos son los exitosos negocios de la expareja de Dayro Moreno en Medellín: es exreina de belleza

Deportes

Video: Néstor Lorenzo salió del

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”

Enfrentamientos entre hinchas del Quindío y Atlético Nacional postergaron el duelo válido por los octavos de la Copa Betplay

Luis Díaz reveló todo lo que vivió en medio de la pobreza para tener una oportunidad en el fútbol profesional: “No había para comer”

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018