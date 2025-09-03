Colombia

Yeferson Cossio enfrentó delicado problema de salud en su viaje por Singapur: “Estoy con la garganta cerrada”

El creador de contenido permaneció más de 35 horas tratando de llegar a su destino desde Medellín con múltiples escalas en aeropuertos e, incluso, un largo trayecto en automóvil

El creador de contenido le apuesta a un nuevo emprendimiento con el que espera ayudar a muchas personas - crédito Infobae Colombia / Mateo Riaños

Yeferson Cossio alertó a sus seguidores tras informar sobre una complicación de salud durante su estadía en Singapur, según lo consignó en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

El creador de contenido que cuenta con más de doce millones de seguidores en esta red social, relató que sufrió una reacción alérgica grave después de consumir un plato local. En esta oportunidad, el paisa se encuentra viajando por Singapur, ubicado en el sudeste asiático.

Yeferson Cossio está delicado de salud de acuerdo con su más reciente publicación - crédito @yefersoncossio/IG

En esta oportunidad, en el destino que eligió Cossio explicó que tuvo un problema de salud debido a la ingesta de siew mai, una comida típica que contiene camarones, a los cuales es alérgico.

Me intoxiqué. Estoy vomitando hasta lo que no tengo. Probé una comida típica de aquí: Siew Mai, creía que era solo cerdo, pero era cerdo con camarones revueltos. Yo soy alérgico a los camarones y aquí estoy con la garganta cerrada que no puedo respirar casi”, detalló en una historia de Instagram.

En la imagen compartida, se observa a Cossio visiblemente afectado, aunque aseguró que hará todo lo posible para mejorar durante su viaje.

La noticia generó inquietud entre sus seguidores, quienes manifestaron su preocupación por el estado de salud del influenciador y esperan su pronta recuperación con emotivos mensajes.

El paisa es alérgico a los camarones y consumió el alimento en su más reciente viaje - crédito @yefersoncossio/IG

Cabe resaltar que este viaje lo hizo en compañía de algunos de sus colaboradores, por lo que no lo acompañó su novia, que expresó que lo extrañará mucho por el tiempo que permanecerán distanciados.

Entre los más destacados están: “Eso de las alergias un tema complicado, porque hay países donde no cambian los aceites donde fritan mariscos y genera una reacción horrible”; “Yefito ojalá te recuperes pronto”; “hay que tener mucho cuidado cuando se consume comida oriental, ellos están acostumbrados a cocinar todo con mariscos”, entre otros más.

Esto gasta Cossio en un viaje

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le preguntó a Yeferson Cossio cuanto dinero gastó en su viaje por Asia, en el que estuvo acompañado de su novia Carolina Gómez, su hermana y otros familiares.

“Cuánto te ha gastado en ese viaje”, pregunto uno de sus seguidores en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, “Gastado no, invertido. He coleccionado momentos que voy a atesorar hasta el día de mi muerte”, respondió inicialmente el influencer.

La escandalosa cifra llamó la atención de sus seguidores, pues con ese dinero varios afirmaron que podrían invertirlo en la compra de una vivienda en Bogotá, mientras que en ciudades intermedias podría adquirirlo e incluso, adecuarlo para vivir allí e incluso les quedaría para la comprar de un vehículo para movilizarse, entre otros detalles.

Yeferson Cosio confesó la cifra que ha pagado en Asia - crédito @yefersoncossio / Instagram

“Como yo estoy cubriendo gastos de tantas personas y aparte me gusta es que viajemos en Bussines, hoteles 5 estrellas y todo muy top, se sube el presupuesto”, dijo Cossio explicando que ha estado en los mejores lugares de cada destino.

“Vamos en la mitad del viaje y llevo aproximadamente entre 800 y 1.000 millones de pesos colombianos (solo los vuelos fueron 405.000.000), pero les estoy haciendo un contenido brutal”, añadió.

Cabe mencionar que, de acuerdo con declaraciones de su novia en otro video, aclaró que la suma se hace más alta porque viajan con el equipo de trabajo de Cossio: “Somos nosotros, pues, como la familia, porque somos una familia, y obviamente todo el equipo de Yef, el de nosotros, filmakers y, obviamente, Yef trata a todos como si fueran sus amigos, lo son, como si fueran su familia, o sea, no menosprecia a nadie, ni nada, para él todos son igual de importantes”, dijo la novia de Cossio.

