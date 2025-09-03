Esposa del parapentista Luis Sanabria, encontrado sin vida tras 71 días de búsqueda, se enteró del hallazgo del cuerpo en una entrevista del caso

El domingo 25 de mayo de 2025, Sanabria, un experimentado parapentista de 58 años y figura respetada en la comunidad de Villavicencio, emprendió lo que sería su último vuelo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/Red Social Facebook

La confirmación de la identidad de Luis Adriano Sanabria a orillas del río Guamal puso fin a una búsqueda que se extendió por más de dos meses (concretamente 71 días) y movilizó a cerca de 400 rescatistas. El hallazgo, que se produjo el 4 de agosto de 2025, trajo alivio a su familia, pero también dejó abiertas numerosas preguntas sobre las circunstancias de su desaparición y muerte.

El domingo 25 de mayo de 2025, Sanabria, un experimentado parapentista de 58 años y figura respetada en la comunidad de Villavicencio, emprendió lo que sería su último vuelo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aquella mañana, según relató su esposa Angie Montoya en el programa Los Informantes, él dudó en salir, pues el día anterior había compartido tiempo con su familia y deseaba quedarse en casa. Sin embargo, una llamada de un amigo lo convenció de volar. “Me dijo: ‘Vengo más tarde, voy un ratico a volar’. Se despidió y se fue”, recordó Angie Moreno sobre la última vez que lo vio con vida.

El cuerpo fue encontrado desnudo, sin rastro del parapente, la silla ni el radio. Las autoridades consideran que pudo haberse estrellado, quitado el equipo e intentado llegar al agua, pero las lluvias y la fuerza del río arrastraron su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La cronología de un vuelo que un amigo de Sanabria intentó evitar

El despegue se produjo alrededor de las 11:30 a. m. desde el Piedemonte llanero, después de que Sanabria ayudara a varios colegas a preparar sus equipos, una actitud que, según sus allegados, lo caracterizaba. La jornada, que comenzó soleada, se tornó rápidamente peligrosa cuando el cielo se cubrió de nubes y se avecinó una tormenta. Algunos parapentistas decidieron no volar, pero Sanabria, confiado en su experiencia, optó por lanzarse. Su amigo y compañero de tres décadas, Guillermo Arias, intentó persuadirlo: “Le dije: mire el cielo, no está para volar. Estaba gris y ya se veía venir tormenta”.

A la 1:30 p. m., Sanabria era el último en el aire. Desde tierra, Arias le transmitía instrucciones por radio para que descendiera, mientras el parapente se agitaba peligrosamente debido a las fuertes ráfagas de viento. “Siempre que alguien está en una condición así le decimos: no pelee con la brisa, déjese llevar por ella. Eso se llama un vuelo de cola”, relató Arias con la voz quebrada.

El viento arrastró a Sanabria hacia Acacías y, minutos después, una familia grabó el último video en el que se lo ve volando cerca del río Sardinata a las 3:30 p. m. En las imágenes, el parapente queda cubierto por una nube. “Es muy desagradable lo que se siente. Es una desorientación total. Uno no sabe si sube o baja, si va a la derecha o a la izquierda”, explicó Arias.

La confirmación de la identidad de Luis Adriano Sanabria a orillas del río Guamal puso fin a una búsqueda que se extendió por más de dos meses (concretamente 71 días) y movilizó a cerca de 400 rescatistas - crédito Servicio Geológico Colombiano

Al caer la tarde y no tener noticias de él, familiares y compañeros reportaron la desaparición. El operativo de búsqueda involucró a más de 400 personas, entre bomberos, Defensa Civil y Ejército, que recorrieron montañas, selvas y ríos, apoyados por helicópteros y drones. Angie Moreno se mantuvo en la zona durante semanas, aferrada a la esperanza de encontrarlo con vida.

“Yo decía: ‘Otra noche más en que iba a aguantar frío y hambre’. No saber cómo estaba él, se volvió en el pan de cada día... Yo cargaba una muda de ropa en mi bolso para él. En caso de encontrarlo yo decía: ‘Si lo encuentro, lo cambio para que esté calientico’.”, dijo en la entrevista.

El terreno dificultó la búsqueda: selvas vírgenes, rocas gigantes, serpientes venenosas y noches heladas pusieron a prueba a los rescatistas, varios de los cuales resultaron heridos. Tras 25 días de esfuerzos, el 19 de junio de 2025 las autoridades suspendieron oficialmente el operativo. “Siempre nos levantábamos diciendo: ‘Hoy sí lo vamos a encontrar’. Pero llegaban las 3 o 4 de la tarde y empezaba el desespero porque ya uno sabe que a esa hora ya no íbamos a encontrar absolutamente”, relató Angie.

Algunos parapentistas decidieron no volar, pero Sanabria, confiado en su experiencia, optó por lanzarse. Su amigo y compañero de tres décadas, Guillermo Arias, intentó persuadirlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La fatal noticia, en un momento “inesperado” para Angie Montoya

El desenlace llegó el 4 de agosto, cuando, mientras el equipo de Los Informantes preparaba una entrevista, Angie recibió la llamada que confirmaba el hallazgo de un cuerpo en la ribera del río Guamal. El cotejo de huellas dactilares estableció que se trataba de Sanabria.

El cuerpo fue encontrado desnudo, sin rastro del parapente, la silla ni el radio. Las autoridades consideran que pudo haberse estrellado, quitado el equipo e intentado llegar al agua, pero las lluvias y la fuerza del río arrastraron su cuerpo. Las radiografías revelaron múltiples fracturas. Este hallazgo, lejos de cerrar el caso, abrió nuevos interrogantes.

“Él siempre pensaba en los demás, en la felicidad de los demás más que la de él. Es una persona que la verdad no solo en mí, sino en todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo, yo sé que deja un vacío muy grande”, expresó su esposa, visiblemente conmovida.

La familia de Sanabria y sus allegados aún esperan respuestas sobre lo ocurrido tras el momento en que la nube lo envolvió y sobre el paradero del equipo desaparecido. Actualmente, aguardan los resultados de la necropsia, mientras Guillermo Arias se prepara para liderar una nueva búsqueda en la zona donde fue hallado el cuerpo, con la esperanza de encontrar el parapente y esclarecer las incógnitas que persisten.