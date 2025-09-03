Colombia

El encuentro de María C y Lucho en el Cubo de los Eliminados del ‘Desafío XXI’ genera revuelo entre los seguidores: “Con arrunchis incluido”

Tras la eliminación de María C del ‘reality’, las cámaras captaron un momento de cercanía con Lucho, despertando especulaciones sobre su relación y reacciones en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Ambos exconcursantes compartieron gestos de complicidad durante su estadía a solas en el Cubo, lo que provocó debate sobre la naturaleza de su vínculo dentro y fuera del programa - crédito redes sociales - captura Caracol Televisión

El reciente encuentro entre María C y Lucho en el Cubo de los Eliminados del Desafío siglo XXI ha generado comentarios entre seguidores del reality y usuarios en redes sociales.

Tras ser la más reciente eliminada de la competencia, la abogada llegó al espacio designado para los expulsados, donde además de reencontrarse con Sathya, compartió un momento especial con Lucho, quien ya se encontraba en el lugar.

Después de la salida de Sathya, ambos aprovecharon la oportunidad de quedarse a solas.

Las cámaras de la plataforma DITU, que transmiten durante doce horas lo que sucede en el Cubo, captaron cómo la cercanía y complicidad entre los exconcursantes fue en aumento.

Mientras conversaban, Lucho invitó a María C diciendo: “Venga, hagamos arrunchis”, a lo que ella se acercó, riendo, y respondió: “Por fin nos pudimos ver”.

El intercambio entre ambos, marcado por gestos de cariño y comentarios sobre detalles personales como el aroma de su cabello, dejó en evidencia una afinidad nacida desde antes de la eliminación.

Lo sucedido bajo las cobijas quedó sin confirmación, pues las imágenes y el sonido ambiente no permitieron distinguir si hubo besos u otro tipo de contacto cercano. Lo único claro fue la frase de Lucho: “Señor Jesús”, que añadió más interrogantes al episodio. Este momento encendió las redes, tanto por la química entre los dos como por la historia previa de Lucho con Valentina durante su participación en el equipo Alpha.

Lucho y María C compartieron un momento de complicidad en el Cubo de los Eliminados, despertando especulaciones entre los televidentes del “Desafío Siglo XXI” - crédito captura de pantalla Caracol Televisión, Ditu

Varios seguidores del programa recordaron que Valentina había mostrado cierta incomodidad frente a la relación entre Lucho y María C, e incluso algunos especulan que este acercamiento habría influido en las actitudes de la excompañera.

No es la primera vez que la interacción entre ambos se comenta. Unos días antes, Lucho le confesó a Sathya que recibió coqueteos de parte de María C durante las pruebas: “En el Desafío sí me echaron los perros bastante (…) Ay, al final María C, imagínate que en una prueba me dijo dizque… Katiuska estaba riéndose porque ella decía que quería saliva, ¿te acuerdas?”, relató el estudiante de odontología.

La cercanía vista en el Cubo de los Eliminados ha alimentado especulaciones y expectativas sobre lo que podría ocurrir fuera del set, sumando un nuevo capítulo lleno de suspenso y comentarios al seguimiento cotidiano que despierta el “Desafío Siglo XXI” entre sus seguidores.

