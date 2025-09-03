Colombia

Director de la ANT contestó a denuncia de Paloma Valencia: aseguró que un primo de ella está acaparando 6.000 hectáreas baldías en Vichada

Felipe Harman señaló que el derecho de petición presentado por la precandidata presidencial incluía, en sus primeras cuatro preguntas, inquietudes provenientes de un primo suyo, Nicolás Laserna Valencia

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
Director de la ANT contestó a denuncia de Paloma Valencia afirmando que su primo, Nicolás Laserna, “está detrás de 6.000 hectáreas baldías en Vichada” - crédito @harmanfelipe/X

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, contestó a la denuncia que lanzó la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia sobre ese despacho, al cual acusó de derrochar grandes sumas de dinero en aspectos burocráticos.

De manera concreta, Valencia dijo que esa entidad estaría disfrazando su verdadera gestión con cifras falsas de hectáreas de tierra entregadas a campesinos afectados por el conflicto armado, lo que estaría siendo presentado como un logro por la presidencia de la República.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Felipe Harman señaló que el derecho de petición presentado por la senadora Paloma Valencia incluía, en sus primeras cuatro preguntas, inquietudes provenientes de un familiar suyo.

El director de la Agencia
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, contestó a la denuncia que lanzó la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia sobre ese despacho - crédito Agencia Nacional de Tierras/Colprensa/Red Social Facebook

Según el director, la Agencia Nacional de Tierras declaró baldío el predio en cuestión, lo que ha generado un marcado interés por parte de allegados a la senadora. Harman afirmó que existe una alianza entre personas cercanas a Valencia y un excongresista de su partido, con el objetivo de acaparar seis mil hectáreas de bienes baldíos del Estado.

“Lo que no te contó Paloma Valencia en su supuesta gran denuncia sobre la Agencia Nacional de Tierras: la primera gran cosa es que en el derecho de petición que nos solicita, las cuatro primeras preguntas son del primo (Nicolás Laserna). Y son del primo porque la Agencia Nacional de Tierras declaró ese predio baldío, que es de 6.000 hectáreas en el departamento del Vichada. Arranquemos por ahí, senadora.”, comenzó diciendo Harman en un video.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Felipe HarmanANTPaloma ValenciaNicolás LasernaHéctareas baldíasVichada

Más Noticias

El pueblo de Santander que fue descubierto por un explorador alemán: tiene oro y ricas fuentes hídricas

Vetas ostenta el reconocimiento como el municipio situado a mayor altitud en Colombia, ubicado a 3.350 metros sobre el nivel del mar

El pueblo de Santander que

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

El comediante antioqueño compartió detalles sobre su proceso de adelgazamiento, destacando que la intervención médica fue motivada por bienestar personal

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef

CNE aprueba la creación del partido Progresistas, promovido por la precandidata María José Pizarro: su reconocimiento dependerá de Mais

La senadora del Pacto Histórico logró la aprobación del organismo electoral para su colectivo político, pero su formalización está condicionada a los resultados de una investigación

CNE aprueba la creación del

Con un discurso cargado de compromiso, Carlos Camargo llega a Corte Constitucional: “La Constitución no pertenece a una élite, sino al pueblo”

El recién nombrado magistrado asumió su cargo en la alta corte, un puesto que desempeñará hasta 2033, con el compromiso de que su principal referente será la protección de los derechos humanos y la justicia

Con un discurso cargado de

Epa Colombia podría perder estos beneficios tras hallazgo de un celular en su celda

Autoridades encontraron un teléfono en la celda de la creadora de contenido durante una inspección de la Policía Nacional en la Estación de Carabineros

Epa Colombia podría perder estos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef

‘Chicho’ Arias, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, sorprendió con drástica transformación tras perder 50 kilos

Reconocido presentador habló de los problemas financieros con su exmanager: la deuda supera los $100 millones

Los desenredos en el amor, la película coreana que causa sensación en Netflix Colombia esta semana

Yina Calderón pidió ayuda para que Epa Colombia reciba el beneficio de prisión domiciliaria: “Está muy enferma”

Karina García revisó el celular de Altafulla en un ‘live’ y esto fue lo que encontró: así reaccionó la ‘influencer’

Deportes

Una remontada y un pacto:

Una remontada y un pacto: así fueron las clasificaciones de Colombia para los mundiales de 2014 y 2018

Iván Mejía calificó a David González de “panadero” y “fracasado perdedor” tras rumores que lo ubicaban en América

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido