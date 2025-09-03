Director de la ANT contestó a denuncia de Paloma Valencia: aseguró que un primo de ella está acaparando 6.000 hectáreas baldías en Vichada

Director de la ANT contestó a denuncia de Paloma Valencia afirmando que su primo, Nicolás Laserna, “está detrás de 6.000 hectáreas baldías en Vichada” - crédito @harmanfelipe/X

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, contestó a la denuncia que lanzó la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia sobre ese despacho, al cual acusó de derrochar grandes sumas de dinero en aspectos burocráticos.

De manera concreta, Valencia dijo que esa entidad estaría disfrazando su verdadera gestión con cifras falsas de hectáreas de tierra entregadas a campesinos afectados por el conflicto armado, lo que estaría siendo presentado como un logro por la presidencia de la República.

Felipe Harman señaló que el derecho de petición presentado por la senadora Paloma Valencia incluía, en sus primeras cuatro preguntas, inquietudes provenientes de un familiar suyo.

Según el director, la Agencia Nacional de Tierras declaró baldío el predio en cuestión, lo que ha generado un marcado interés por parte de allegados a la senadora. Harman afirmó que existe una alianza entre personas cercanas a Valencia y un excongresista de su partido, con el objetivo de acaparar seis mil hectáreas de bienes baldíos del Estado.

“Lo que no te contó Paloma Valencia en su supuesta gran denuncia sobre la Agencia Nacional de Tierras: la primera gran cosa es que en el derecho de petición que nos solicita, las cuatro primeras preguntas son del primo (Nicolás Laserna). Y son del primo porque la Agencia Nacional de Tierras declaró ese predio baldío, que es de 6.000 hectáreas en el departamento del Vichada. Arranquemos por ahí, senadora.”, comenzó diciendo Harman en un video.

