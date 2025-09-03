Bogotá ofrece 2.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas en septiembre: pasos y requisitos para solicitar el servicio

Los beneficiarios incluyen tanto animales de compañía pertenecientes a hogares de estratos 1, 2 y 3 de todas las localidades de Bogotá - crédito Idpyba

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), abrió más de 2.000 cupos gratuitos para procedimientos de esterilización de animales de compañía durante septiembre, con el objetivo de promover el control poblacional y el bienestar de perros y gatos en la ciudad.

De ese total, 500 procedimientos tendrán lugar en el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la carrera 106A #67-02, barrio El Muelle de la localidad de Engativá. Un número igual estará disponible en la Universidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá, carrera 45 #26-85, Edificio Uriel Gutiérrez).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los 1.000 cupos restantes se distribuirán a través de jornadas móviles que recorrerán diferentes localidades, entre ellas Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Fontibón, La Candelaria, Santa Fe, Barrios Unidos, Tunjuelito, Usaquén, Kennedy, Usme, Antonio Nariño, San Cristóbal, Rafael Uribe, Los Mártires y Engativá.

Estas jornadas, que serán completamente gratuitas, se llevarán a cabo por medio de Unidades Móviles Quirúrgicas. El objetivo central es ofrecer atención médica a los animales de compañía en condición de calle y a aquellos que habitan en hogares de estratos 1, 2 y 3. Todas las intervenciones buscan contribuir al control de la población animal y evitar el abandono o la proliferación incontrolada de perros y gatos en la capital.

El programa busca controlar la población animal y prevenir el abandono de mascotas en la ciudad - crédito Jesús Aviles / Edición Infobae Colombia

El acceso al servicio está diseñado para que la ciudadanía pueda agendar su turno de manera sencilla. Los interesados deben ingresar al portal https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, registrar los datos del tenedor y del animal de compañía, para luego recibir la asignación de turno mediante mensaje de texto y/o correo electrónico. El día de la cita, será necesario presentar ese turno impreso o en el teléfono móvil.

El director general del Idpyba, Antonio Hernández Llamas, indicó que “queremos que cada vez más familias tengan acceso a un servicio gratuito y de calidad que aporta al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad. Con estas jornadas seguimos consolidando nuestro programa Esterilizar Salva”.

Durante todo el año, el Instituto programa y libera periódicamente cupos para que más familias puedan acceder a este servicio. La entrega de estos beneficios está dirigida a personas mayores de edad residentes en Bogotá, identificadas mediante cédula de ciudadanía. Por lo que no se programarán procedimientos para habitantes de municipios vecinos, y por cada persona se permitirá agendar hasta dos turnos de atención.

La esterilización previene enfermedades, mejora el comportamiento y protege la salud pública - crédito Freepik

Requisitos y condiciones para acceder a la esterilización

Para que el animal de compañía sea intervenido, debe cumplir las siguientes condiciones:

Buen estado de salud y ayuno previo de tres horas para líquidos y ocho horas para sólidos.

Edad: entre 4 meses y 8 años.

En hembras, que no estén en celo ni en estado de gestación.

El ciudadano responsable debe ser mayor de edad.

El día del procedimiento, se debe presentar:

Turno asignado

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Fotocopia de un recibo público de los últimos dos meses

Para gatos: guacal obligatorio.

Para perros: collar y traílla; bozal en razas de manejo especial.

Cobija y collar isabelino para todos los animales.

Para quienes prefieren otras vías de inscripción, pueden acudir a los SuperCades Manitas, Suba y Américas, presentando copia de cédula y recibo de servicio público, o marcar la línea telefónica 6477117.

Beneficios y alcances del programa

Los procedimientos se realizarán en la Unidad de Cuidado Animal, la Universidad Nacional y jornadas móviles en 17 localidades - crédito Idpyba

La esterilización de perros y gatos es fundamental en los planes de protección animal, pues contribuye a una vida más larga y saludable para los animales y facilita el control poblacional. En hembras, la esterilización ayuda a prevenir infecciones uterinas, tumores mamarios, elimina el celo y evita embarazos no planeados. En machos, reduce tumores, la agresividad y conductas no deseadas. El control en el nacimiento reduce el riesgo de abandono de animales en situación de vulnerabilidad.

El equipo de bienestar animal recordó, además, que el procedimiento previene enfermedades graves como la leucemia y la inmunodeficiencia felina, mejora el comportamiento y protege la salud pública. Tras la cirugía, el responsable debe acatar todas las recomendaciones veterinarias y contar con el número de atención de urgencias ante cualquier síntoma o complicación posterior.