Paola Jara y Jessi Uribe presumieron los 7 meses de embarazo de la cantante con emotiva publicación: “Parezco un pingüino”

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe celebraron los siete meses de embarazo de su primer hijo con un video compartido en sus redes sociales, donde muestran la emoción por la llegada a la recta final de la espera.

La pareja publicó las imágenes el 1 de septiembre, fecha en la que confirmaron que han alcanzado el séptimo mes de gestación.

En el video se observa a Paola Jara sonriente mientras el intérprete la acompaña y documenta el momento. Jessi Uribe aparece besando el vientre de la cantante y expresa su asombro al notar el avance del embarazo.

“Ya se te nota mucho amor el embarazo”, le dice, mientras ambos observan la pancita que ya resulta evidente. El bumangués incluso bromea tocando la parte posterior de Paola Jara, simulando confundirla con la barriga, y vuelve a remarcar lo notorio del embarazo.

Paola Jara responde entre risas a las palabras de Uribe y admite: “Se me nota mucho, parezco como el pingüino”. También manifiesta sentirse sorprendida por el crecimiento de su barriga, aunque aclara que está feliz por este proceso: “Demasiado feliz”, afirma en el video.

La pareja, que anunció el embarazo meses atrás, atraviesa una de las etapas más esperadas, a pocas semanas de convertirse en padres por primera vez. El registro difundido generó miles de reacciones en pocos minutos y despertó una ola de comentarios positivos entre los seguidores de ambos artistas.

En la sección de comentarios, varios destacaron la felicidad de Paola Jara y Jessi Uribe durante el embarazo, resaltando la complicidad que comparten en esta nueva etapa.

Una usuaria escribió: “Qué hermosos, se merecen toda la felicidad del mundo”, mientras que otro mensaje afirmaba: “Ese bebé llegará rodeado de amor”. Los comentarios reflejan el apoyo y las bendiciones hacia la pareja y su próxima hija.

Durante las últimas semanas, Paola Jara y Jessi Uribe han mostrado el avance del embarazo con fotos y videos en sus perfiles, aumentando la expectativa sobre el inminente nacimiento del bebé.

“Hoy cumple 7 meses, mi niña , felicitaciones y lo mejor le ha ido súper es una dura”, escribió la madre de Paola, Marleni Jaramillo, celebridades como Tatán Mejía y Piter Albeiro, también reaccionaron dejando su like y felicitando a la pareja de cantantes.

Hace un par de semanas Jessi y Paola compartieron una publicación en que la que revelaron que están a la espera de una niña, revelación que hicieron con un parte de botas y un sombrero en tonos rosados que llevaba impresa la letra “E”, además madre de Jara reveló por accidente hace un par de meses que la bebé llevara el nombre de Emilia.

