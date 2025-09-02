Habitante de calle apuñaló a un abogado cerca a la Alpujarra en Medellín: al parecer, porque no le dio dinero

Habitante de calle apuñaló a un abogado en La Alpujarra, al parecer porque no quiso darle dinero - crédito Colprensa

En un acto de intolerancia en Medellín (Antioquia), el abogado y exasesor de la subsecretaría de Derechos Humanos Luis Fernando Parra Aguilar fue agredido con un arma blanca por un habitante de calle en la plazoleta del edificio Plaza de la Libertad, justo en el corazón administrativo de la ciudad, cerca de La Alpujarra.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p. m. del lunes 1 de septiembre, luego de que el abogado saliera de una reunión y comenzara a caminar por el sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La investigación preliminar de las autoridades, encabezada por el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, apunta a que el atacante se acercó a Parra Aguilar para pedirle dinero.

Tras la negativa, el presunto agresor, un hombre que vestía chaqueta negra, camiseta blanca, pantaloneta y portaba una mochila azul, sacó un arma cortopunzante y lo hirió repetidas veces, especialmente en las manos y el cuello.

El abogado Luis Fernando Parra se habría negado a darle plata al sujeto - crédito Tripadvisor

Uno de los testigos indicó a TeleAntioquia: “Vimos que había mucho alboroto. Nos percatamos de que estaba sucediendo algo. Fuimos a ver y nos encontramos al abogado Luis Fernando quien había acabado de ser atacado por un presunto habitante de calle”.

Tanto transeúntes como personal de la Secretaría de Salud acudieron de inmediato a la escena, brindando los primeros auxilios al afectado, quien fue trasladado posteriormente a la Clínica CES, en el barrio Prado.

El secretario Villa detalló que “las lesiones no revisten gravedad y el estado de salud del exfuncionario es estable”. Tras el ataque, el agresor huyó rápidamente, tomando rumbo hacia la avenida San Juan.

Las fuerzas de policía desplegaron un operativo apoyado en la revisión de las cámaras de seguridad del sector, buscando dar con el paradero del responsable. Villa afirmó que “la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer”.

Habitante de calle apuñaló a un abogado porque se negó a darle dinero - crédito Captura video

Testigos y vecinos han informado a las autoridades que sucesos parecidos han pasado antes en la zona. Por eso, la Policía del Valle del Aburrá ha dicho que aumentará la seguridad en los lugares más problemáticos del centro de Medellín, con el objetivo de reducir estos incidentes que preocupan a quienes pasan o trabajan en esta área importante de la ciudad.

Preocupación en Medellín por habitante de calle que amenaza a residentes con atacarlos con armas cortopunzantes

La circulación en redes sociales de un video grabado en el sector Las Cabañas, en la ciudad de Medellín, dejó ver momentos de tensión y temor vividos por los vecinos tras la aparición de una mujer que, portando un cuchillo, enfrentó verbalmente a varias personas.

La escena, que se desarrolló frente a un comercio local y fue registrada por testigos, reavivó la preocupación por la seguridad en esta tradicional zona de la ciudad, según múltiples publicaciones hechas por los residentes afectados.

Imágenes compartidas en los perfiles de redes sociales revelaron cómo la mujer permanecía unos instantes frente a un establecimiento, lanzando gritos y frases desafiantes hacia quienes se encontraban dentro y alrededor del lugar. En las imágenes, era posible observar que sostenía un celular en una mano mientras en la otra mantenía en todo momento el arma blanca.

Mujer está generando pánico en las calles de Las Cabañas, en Medellín - crédito @Guardianes_Ant/X

Luego de algunos segundos de tensiones crecientes, se la vio ingresando al local y provocando el pánico entre las personas allí presentes. Un residente narró en las plataformas de denuncia ciudadana: “Los gritos se escuchaban desde varias cuadras, la gente empezó a encerrarse en sus casas para evitar cualquier tipo de confrontación”.

La circulación del video intensificó el malestar colectivo. Otro de los testimonios compartidos describió la situación: la mujer gritaba frases como “Soy mucha agua pues, soy mucha agua, pues pirobo… Soy mucha agua pues, pégueme pues, no la ve, pues, ahí tirada, dejalo, pues, ahí… De aquí nadie me mueve”, palabras que, por el tono y el contexto, generaron mayor inquietud entre los residentes reunidos y quienes observaban la escena a la distancia.

Más allá del pánico inmediato, la comunidad expresó su percepción de desprotección. Varios habitantes de Las Cabañas afirmaron sentir temor ante la posibilidad de que tales episodios violentos se repitan, evidenciando una creciente sensación de inseguridad.