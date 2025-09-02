Exasesor de derechos humanos Luis Fernando Parra fue atacado con arma blanca por habitante de calle en Medellín

Luis Fernando Parra Aguilar fue atacado con arma blanca por un habitante de calle en el sector de Plaza de la Libertad - crédito iStock

Luis Fernando Parra Aguilar, exasesor de derechos humanos de la Alcaldía de Medellín, fue atacado con arma blanca por un habitante de calle en el sector de Plaza de la Libertad, en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, en la tarde del lunes.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Parra Aguilar salía de una reunión alrededor de las 5:30 p.m. en el sector cuando fue abordado por un habitante de calle que, presuntamente, le solicitó dinero. Ante la negativa, el agresor le propinó heridas con un arma blanca, afectando su cuello y una de sus manos.

El exfuncionario, de 65 años y oriundo de Urrao, recibió atención inmediata en el lugar y fue trasladado de urgencia por personal de la Secretaría de Salud a la Clínica CES, en el barrio Prado.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, informó que las heridas no revisten gravedad. Parra fue estabilizado, permanece bajo observación médica y su vida no corre peligro. Al mismo tiempo, Villa anunció que la Policía realiza labores de búsqueda intensiva para lograr la captura del agresor. “En este momento, a través de las cámaras y en terreno, la Policía lidera la búsqueda del responsable, que debe caer”, expresó Villa.

Según narró una mujer presente en el lugar, el atacante abordó a Parra y le exigió dinero. Al obtener una negativa, el hombre arremetió contra él, causándole heridas. “Llamamos inmediatamente al 123 para pedir ayuda”, relató la testigo que auxilió a la víctima.

El agresor logró huir después del ataque. Testigos informaron a las autoridades que se trataba de un hombre con chaqueta negra, camiseta blanca, pantaloneta y una mochila azul en la espalda. La Policía inició la revisión del sistema de cámaras de seguridad de la zona con el propósito de ubicarlo.

El caso no solo provocó pánico en el sector de Plaza de la Libertad, sino que también revive el temor ciudadano tras el homicidio de Esteban Yepes, un joven de 19 años asesinado a mediados de agosto en el municipio de Itagüí en circunstancias similares. Yepes también fue víctima de una agresión mortal por parte de un habitante de calle, hecho por el cual el señalado victimario permanece bajo custodia.

La agresión a Luis Fernando Parra Aguilar se suma a una serie de incidentes protagonizados por personas en situación de calle en el Valle de Aburrá. Estas situaciones han originado un debate público sobre la seguridad en los espacios urbanos más transitados y los protocolos de atención y prevención implementados por la administración local.

Las autoridades aseguraron que se reforzará la seguridad en puntos críticos del centro de Medellín tras los recientes ataques. La Policía reiteró su compromiso en la búsqueda del responsable y pidió colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que facilite su identificación y captura.

Luis Fernando Parra Aguilar, quien se desempeñó como exasesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos durante la administración de Aníbal Gaviria, recibió el apoyo de su familia y colegas tras el incidente. Organizaciones defensoras de derechos humanos y funcionarios municipales expresaron su rechazo a este nuevo acto de violencia y solicitaron redoblar los esfuerzos de la política pública de seguridad.

La investigación continúa para esclarecer el motivo exacto de la agresión, aunque la principal hipótesis apunta a un intento de robo tras una negativa de la víctima a entregar dinero.

La situación actual mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía, que reclama medidas efectivas para proteger a los peatones y trabajadores que transitan diariamente por las zonas administrativas y comerciales del centro de Medellín.