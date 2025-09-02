Anuncian fecha de entrega del puente vial más largo de Cundinamarca: beneficiará la movilidad y la conexión de cuatro municipios

La obra utiliza el sistema de voladizo sucesivo y materiales de alta resistencia para garantizar durabilidad y seguridad - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca avanza a pasos agigantados en la construcción de un viaducto Chorros que estará ubicado en el kilómetro 62 del corredor vial que conecta los municipios de Albán, Guayabal de Síquima, San Juan de Río Seco y Cambao.

De acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey, “esta ha sido una inversión de $91.000 millones, recursos absolutamente del departamento, y en cinco meses entrará en operación. En Cundinamarca hacemos obras emblemáticas que mejoran la vida de nuestra gente”.

El proyecto, que solo tiene pendiente un cierre de 6,5 metros en el tramo central, recibió un avance inicial del 5% al inicio de la actual administración. Se ha construido usando el sistema de voladizo sucesivo, que consiste en avanzar por secciones desde las pilas hasta el centro del viaducto, con la mayor distancia entre columnas de 165 metros. El viaducto incluye dispositivos técnicos para prolongar la vida útil y la seguridad de la estructura.

Materiales y técnicas empleadas

La directora del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (Iccu), Yesenia Herreño, explicó que “son 510 metros lineales de disipadores, canales, alcantarillas y box culvert. Se han utilizado 140 toneladas de acero de preesfuerzo y 12.000 metros cúbicos de concreto”. El proyecto integra obras hidráulicas para controlar aguas lluvias y proteger la infraestructura vial.

Obras complementarias

Entre las intervenciones técnicas contempladas, se encuentran:

Alcantarillados

Canales de conducción

Dispensadores de energía

Otros dispositivos de drenaje hidráulico

Para la gobernación cundinamarqués, dichos elementos buscan controlar el flujo de aguas y proteger la vía, garantizando su durabilidad y seguridad a largo plazo. La magnitud de la obra queda reflejada en la movilización de más de 140 toneladas de acero de preesfuerzo y 12.000 metros cúbicos de concreto, en un contexto de topografía compleja.

Nuevas inversiones en infraestructura vial para 2025

Paralelamente, el departamento destinó $178.000 millones a 14 nuevos proyectos de infraestructura vial en 2025, con el objetivo de fortalecer las comunicaciones entre municipios, informó el Iccu (Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca).

Los recursos permitirán intervenir 47 kilómetros de vías secundarias, adelantar estudios y diseños para 99,3 kilómetros y ejecutar obras e interventorías bajo procesos de licitación pública.

Obras que se están ejecutando en el departamento:

Mejoramiento y rehabilitación de la vía Guasca – Ubalá (Troncal del Guavio)

Mantenimiento troncal de Tequendama y vías conectoras

Mejoramiento de la vía Pulí – San Nicolás (San Juan de Río Seco)

Mejoramiento Zipaquirá – paso ancho – Inspección de Briceño

Mejoramiento Ubaté – Lenguazaque

Mejoramiento Guanacas – El Peñón

Mejoramiento Shell – Arbeláez – San Bernardo

Rehabilitación y mantenimiento acceso Concesión Sabana de Occidente – Nocaima

Rehabilitación Sopapo (Ricaurte) – Agua de Dios

Mejoramiento Casablanca – Humedal Gualí (Funza)

Mejoramiento Cachipay – Peñanegra

Mejoramiento Claraval – Chuscales

Mantenimiento Corzo – Bojacá

Mejoramiento paso urbano Villeta (PR 65+170 hasta PR 64+848,5)

Vías estratégicas y sus alcances en kilómetros:

Inspección Cumaca (Tibacuy) – sector El PUN (San Antonio del Tequendama): 41,3 km

Circunvalar Agua de Dios: 2,5 km

Casco urbano Madrid – inspección Puente Piedra: 13 km

Inspección La Magdalena – casco urbano Quebradanegra: 5,2 km

Cáqueza – sector Placitas: 2 km

Sector Escalante – Tena: 13,8 km

Sector Santa María (Fusagasugá): 3,5 km

Sector Ramal – Junín: 8,5 km

Sector Puerto Berlín – Manta: 6,5 km

Circunvalar CDI – Guayaneque (Guachetá Respira): 3 km

Los procesos de licitación de estos proyectos iniciaron entre el cierre del 2024 y el primer trimestre del 2025, según el Instituto de Caminos y Construcciones, en busca de mejorar la conectividad y confiabilidad de la infraestructura vial en el departamento.

