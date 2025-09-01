Petro lanzó fuerte mensaje al CNE por presunta dilatación en personería jurídica del Pacto Histórico: “Un golpe brutal contra la democracia”

El presidente Gustavo Petro pidió que se le dé aval a la personería jurídica del Pacto Histórico como partido político - crédito Luisa González/REUTERS

La controversia en torno a la viabilidad de la personería jurídica del Pacto Histórico ha escalado a un nuevo nivel de tensión política en el país, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, advirtiera el lunes 1 de septiembre de 2025 sobre lo que considera un ataque directo a la democracia. Declaraciones que, como eran de esperarse, causaron una fuerte controversia de parte de los sectores contrarios al del primer mandatario de los colombianos.

Petro, que ha estado activo en las redes sociales durante la presente jornada, expresó lo que sería su preocupación frente al futuro jurídico del partido político: que a un mes y 25 días para lo que debería ser la consulta interna de la colectividad: que con nueve precandidatos busca elegir su aspirante único para el proceso electoral de marzo de 2026, en lo que se ha denominado el frente amplio de los sectores de izquierda y otros afines a las ideas progresistas.

“El Pacto Histórico debe prender todas las armas, estamos ante un golpe brutal contra la democracia. La mayoría de oposición en el CNE busca impedir que el Pacto Histórico tenga personería jurídica y no pueda participar en las elecciones que vienen”, afirmó Petro, al señalar que la intención es excluir a la principal fuerza política del país de los próximos comicios; en los que la coalición se juega su permanencia en el poder y no solo eso, su presencia en el Congreso.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas al Consejo Nacional Electoral - crédito @petrogustavo/X

No es la primera vez en que Petro utiliza sus redes sociales, en especial X, en el que lo siguen más de 8,3 millones de seguidores, para enfilar baterías hacia el organismo electoral. De hecho, en discursos en la plaza pública y demás escenarios, también ha atacado la legitimidad de un órgano como la Registraduría Nacional del Estado Civil, al poner en duda su independencia e idoneidad por el contrato de la entidad con la firma Thomas Gregs & Sons.

“Señor registrador (Hernán Penagos). ¿Podemos confiar en los escrutinios? No. ¿Por qué dice que podemos confiar? ¿Acaso no sucedió eso, por sentencia judicial, que ordenó cambiar el software?“, dijo Petro el 20 de agosto, durante el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. “La ciudadanía, los partidos y el CNE deben auditar el software. ¿Qué pasó? Que sigue siendo lo mismo: nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos”.

Con fuertes declaraciones, el presidente de la República, Gustavo Petro, se despachó en contra del papel de la Registraduría como garante del proceso que se avecina en 2026 - crédito Presidencia

Los señalamientos de Gustavo Petro al CNE por situación jurídica del Pacto Histórico

Petro fue más allá en su publicación en las plataformas digitales, al calificar la situación como “una acción dictatorial del uribismo y sus aliados”, y por tal motivo convocó a la movilización tanto nacional como internacional. “Todas las fuerzas internacionales y de justicia mundial deben moverse. Toda la movilización en Colombia”, exigió el primer mandatario, en un llamado a la acción que busca trascender las fronteras nacionales y buscar apoyo de sus aliados.

La denuncia del jefe de Estado se produjo tras citar una publicación del representante a la Cámara Alejandro Toro, que también manifestó su preocupación por la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Toro, aludiendo a un artículo de Infobae Colombia, en el que se replicaban sus declaraciones frente a este asunto, anunció que el caso será llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que se determinen medidas cautelares.

Con esta publicación, el representante Alejandro Toro pidió medidas cautelares ante el Cidh por el caso del reconocimiento jurídico del Pacto Histórico - crédito @AlejoToroAnt/X

“Nuestra democracia está en riesgo. El CNE ha dilatado injustificadamente la personería del Pacto Histórico, el movimiento político más grande de Colombia. Acudimos a la Cidh: para que no se silencie la voz de millones que votaron por el cambio”, declaró Toro, que remarcó la magnitud del conflicto institucional y la relevancia de la representación política que estaría en juego; afectando así los intereses de la representación del Gobierno.