Colombia

Pacho Santos estalló contra la defensora del Pueblo tras opinar de la elección en la Corte Constitucional: “Mostró sumisión al Ejecutivo de Petro”

Para el exvicepresidente, el vínculo entre Iris Marín y la magistrada Natalia Ángel despierta inquietudes, pues considera que esa cercanía no debe tener incidencia en el plano institucional, ni influir en las decisiones del Congreso

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Pacho Santos critica a la
Pacho Santos critica a la Defensora del Pueblo por “intromisión política” en la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional - crédito @DefensoriaCol - @PachoSantosC/X

La elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional, prevista para el 3 de septiembre en el Senado de la República, provocó una tormenta política que ahora tomó como protagonista al exvicepresidente Francisco “Pacho” Santos. Las declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre la importancia de garantizar la independencia judicial y la paridad de género en la elección, encendieron una dura respuesta del ex alto funcionario, que acusó a la Defensoría de actuar con sesgo ideológico y de someterse al Ejecutivo.

Santos reaccionó en sus redes sociales con un mensaje directo, cargado de críticas, en el que expresó su inconformidad con lo que calificó como una “intromisión” de la defensora en un proceso político que, a su juicio, debe mantenerse alejado de cualquier tipo de presión institucional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La intromisión de la Defensora del Pueblo, Iris Marín, en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional es inaceptable y amenaza la institucionalidad colombiana. Nunca un Defensor había interferido así en el Congreso, mostrando sumisión al Ejecutivo de Petro. Su cercanía al equipo de Natalia Ángel no justifica usar la Defensoría para buscar una mayoría progresista en la Corte (sic)”, escribió el líder uribista en su red social X.

El exvicepresidente Pacho Santos rechazó
El exvicepresidente Pacho Santos rechazó la intervención de la defensora del Pueblo en el tema de las elecciones para magistrado de la Corte Constitucional - crédito @PachoSantosC/X

Pacho Santos aludió a la magistrada Natalia Ángel, al señalar que la relación entre ella e Iris Marin no puede influir en las decisiones que corresponden a otras ramas del poder público. Según el exvicepresidente, ese tipo de vínculos personales o profesionales no tienen cabida dentro de las funciones que debe cumplir la Defensoría del Pueblo, una entidad que, a su juicio, debe mantenerse al margen de intereses particulares.

“Esta institución debe proteger al pueblo, no ser un apéndice del poder. Urge reformar su rol para garantizar su independencia y evitar que sirva a intereses políticos. La democracia exige una Defensoría imparcial, no una herramienta de agendas ideológicas”, añadió Pacho Santos a su post.

Las palabras del exvicepresidente generaron una nueva ola de debate en la opinión pública, aunque algunos sectores respaldaron su crítica, otros lo señalaron de deslegitimar el derecho que tiene la Defensoría del Pueblo a pronunciarse sobre decisiones institucionales que, según sus funciones, afectan el equilibrio de poderes y los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El 3 de septiembre, el
El 3 de septiembre, el Senado elegirá al reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, de la Corte Constitucional - crédito Luisa González/Reuters

Estas fueron las palabras de la defensora del Pueblo que provocaron la ira del exvicepresidente

El pronunciamiento de Iris Marín, que desató la molestia del exvicepresidente, tuvo una duración cercana a los cinco minutos. En su mensaje, la defensora no apoyó directamente a ninguno de los ternados, pero sí insistió en la necesidad de mantener la autonomía del alto tribunal frente a presiones políticas.

También pidió considerar la equidad de género y la diversidad étnica en la composición de la Corte Constitucional, argumentos que Santos interpretó como una defensa velada a la candidata Patricia Balanta Medina, que es identificada como la opción afín al Gobierno nacional.

“Esta semana, el Senado de la República elegirá a la persona que reemplazará al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, de terna elegida por la Corte Suprema de Justicia. La decisión está en titularidad de un órgano político, lo cual tiene sentido y hace parte de nuestro diseño constitucional. Ahora bien, esto no elimina la responsabilidad del Senado de dar una discusión que se enmarca en el principio central de la actuación de la rama judicial, su independencia, autonomía e imparcialidad, inclusive frente a sectores políticos”, dijo la defensora del Pueblo en su mensaje.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, defendió la necesidad de garantizar paridad y diversidad en la Corte Constitucional - crédito @MarnIris/X

Y añadió: “Llamo a los sectores políticos a dejar de lado la estigmatización y a tomar una decisión que busque la paridad, refleje de mejor manera la diversidad étnica y regional de nuestro país y se oriente a garantizar la independencia, autonomía e imparcialidad judicial. Es decir, que la elección de la Corte Constitucional no sea para un sector particular, sino para el fortalecimiento del Estado de derecho.”

Para Pacho Santos, esta intervención no fue neutral; a su juicio, la Defensoría del Pueblo se convirtió en “una plataforma de presión política”, lo que, según él, contradice el papel institucional que debe ejercer esa entidad.

Temas Relacionados

Pacho SantosFrancisco SantosIris MarínDefensora del PuebloMagistrados de la CorteCorte ConstitucionalGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Los conciertos y eventos masivos también se verían afectados con la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Pese a que el sector cultural fue uno de los renglones que más creció en 2024, el Gobierno nacional busca que sea objeto de gravámenes con la nueva reforma tributaria

Los conciertos y eventos masivos

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

Agentes del CTI, en coordinación con efectivos del Gaula Militar, interceptaron al hombre cuando intentaba ingresar al conjunto en Laureles Campestre a bordo de una camioneta Chevrolet Dmax

El prontuario de alias Chorizo,

Se cayó la reforma tributaria de Bogotá: Carlos Fernando Galán retiró proyecto, pero anunció una nueva radicación

El Gobierno distrital decidió retirar la propuesta para simplificar el sistema impositivo y modernizar servicios, pero confirmó que insistirá en su aprobación con ajustes y diálogo técnico

Se cayó la reforma tributaria

Alertan sobre la “dictadura tributaria” que quiere imponer el Gobierno Petro con los impuestos de la reforma tributaria

Desde el Senado se advirtió que lo que se busca recaudar es para sostener el derroche y la corrupción, como ya se hizo con los recursos públicos en los últimos tres años

Alertan sobre la “dictadura tributaria”

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

El volante antioqueño aterriza en territorio brasileño luego de su novela con varios equipos del fútbol colombiano; por su parte, el defensor regresa a Sudamérica tras varios años en Europa

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez