Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Un ataque armado en medio de una parranda en La Guajira dejó un saldo preliminar de tres víctimas mortales y varios heridos - crédito @luchovoltios/X

En la tarde del domingo 31 de agosto de 2025, la comunidad de La Punta de Los Remedios, un corregimiento del municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira, fue escenario de un hecho violento que dejó consternados a sus habitantes. Según versiones preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en una reunión social y disparó de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.

Los primeros reportes señalan que el ataque se produjo en medio de una fiesta o parranda, como se dice en esta región del país, cuando varias familias y amigos compartían en la zona. En ese momento, sujetos desconocidos ingresaron y abrieron fuego; testigos que divulgaron imágenes en redes sociales afirmaron que todo ocurrió de manera repentina y que no hubo oportunidad de reaccionar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El saldo inicial indica que al menos tres personas perdieron la vida en el lugar de los hechos, mientras que otras resultaron heridas, estos individuos fueron trasladados de urgencia a centros médicos de la región, donde reciben atención.

La tranquilidad de La Punta, corregimiento de Dibulla en La Guajira, fue interrumpida por una masacre que dejó a varios heridos - crédito @luchovoltios/X

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de las víctimas, ni han establecido posibles móviles de la masacre; sin embargo, la Policía y unidades del Ejército hicieron presencia en el corregimiento para asegurar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a varias personas tendidas en el suelo, con rastros de sangre y otras en evidente estado de angustia y conmoción por lo ocurrido. La situación generó un llamado inmediato a las autoridades nacionales para reforzar la seguridad en una zona afectada por la acción de grupos delincuenciales, así como por la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las Farc.

Masacres en La Guajira: la seguridad en esta región es un tema de análisis y discusión

De acuerdo con el informe presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre los años 2020 y 2025 el departamento de La Guajira fue escenario de múltiples masacres que dejaron una estela de violencia y víctimas en diferentes municipios. Estos hechos reflejan una problemática persistente que afecta tanto a zonas rurales como urbanas, y que está asociada a la acción de grupos armados ilegales y a las disputas que se registran en la región.

El último ataque en Dibulla refuerza el llamado a mayor seguridad en zonas golpeadas por ELN y disidencias de las Farc - crédito redes sociales

El primer hecho documentado ocurrió en 2020, cuando el 13 de diciembre se registró una masacre en el municipio de Maicao que dejó cuatro víctimas. Esta situación evidenció desde ese momento la presencia de fenómenos violentos en la zona. Un año después, en 2021, nuevamente Maicao fue escenario de otro acto violento, esta vez ocurrido el 20 de febrero, con un saldo de tres personas asesinadas.

En 2022 fue uno de los más críticos, pues se presentaron tres masacres en un corto periodo. El 1 de marzo se registró un hecho en Maicao con tres víctimas mortales. Apenas semanas después, el 28 de marzo, en el municipio de Uribia fueron asesinadas tres personas en otro ataque; posteriormente, el 2 de abril, en Manaure, se produjo un tercer hecho violento, también con tres víctimas, estos sucesos en cadena revelaron que diferentes municipios de La Guajira enfrentaban de manera simultánea graves episodios de violencia.

En 2023 la situación no mejoró. Indepaz reportó tres masacres en distintos municipios del departamento. La primera ocurrió el 13 de enero en Riohacha, donde tres personas perdieron la vida. El 15 de abril se presentó un nuevo ataque en Dibulla, que dejó cuatro víctimas. Meses más tarde, el 21 de mayo, Riohacha volvió a ser escenario de otra masacre, en la que murieron cinco personas, convirtiéndose en uno de los hechos más graves de los últimos años.

Indepaz alertó que La Guajira suma 11 masacres en cinco años, evidenciando una crisis persistente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para 2024, la violencia se mantuvo, pues el 15 de noviembre se registró un ataque en Riohacha que dejó cuatro víctimas mortales. Y en lo corrido de 2025, hasta el mes de agosto, se han documentado dos nuevas masacres: una el 28 de enero en Albania, con tres personas asesinadas, y otra el 2 de julio en Riohacha, también con tres víctimas.

En total, entre 2020 y 2025, el departamento de La Guajira suma once masacres que dejaron al menos treinta y cinco víctimas mortales. Estas cifras, registradas por Indepaz, muestran cómo el departamento se vio fuertemente golpeado por la violencia sistemática de los últimos años, con hechos repetidos en municipios como Maicao y Riohacha, pero también con impactos en otras localidades como Uribia, Manaure, Dibulla y Albania.