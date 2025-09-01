Colombia

Las redes estallaron con ironía tras las expresiones de los jurados del reality Miss Universe Colombia: "Sus caras son arte"

Usuarios compartieron clips en los que se vieron las reacciones de las exseñoritas Colombia y el famoso diseñador frente a las participantes, lo que convirtió esas escenas en tendencia nacional

Durante la emisión inicial de Miss Universe Colombia, las frases de los usuarios acompañaron los gestos de los jurados - crédito @miss.universe.grand/TikTok

El estreno del reality Miss Universe Colombia generó una alta expectativa entre los televidentes y usuarios de plataformas digitales, debido a que este concurso selecciona a la mujer que representará a Colombia en el certamen internacional de Miss Universe. Durante la emisión del primer capítulo, transmitido por el Canal RCN, no solo la conducción de Claudia Bahamón llamó la atención, también lo hicieron los jurados, en especial Valerie Domínguez, que fue señorita Colombia 2005.

En la primera gala se presentó el desfile en vestido de piscina, además de la ronda de preguntas a las participantes para definir a las representantes oficiales de los departamentos. Allí, las expresiones de los jurados se convirtieron en uno de los temas más comentados en redes sociales. Valerie Domínguez realizó gestos que se interpretaron como reacciones ante las respuestas de las candidatas y esas imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas como X y TikTok.

Los internautas publicaron videos cortos con las expresiones faciales de Domínguez y de sus compañeros de jurado, Andrea Tovar (señorita Colombia 2015) y el diseñador de modas Hernán Zajar. Los usuarios escribieron comentarios en tono irónico sobre la manera en que los tres miembros del jurado reaccionaban en cada intervención.

Durante la emisión inicial de Miss Universe Colombia, las frases de los usuarios acompañaron los gestos de los jurados

Varios de esos clips se repitieron en cuentas de entretenimiento, en donde los seguidores compartían frases que acompañaban los gestos de los jurados. De esa forma, los internautas transformaron las imágenes en contenido viral, pues la conversación digital se centró en que, para muchos usuarios, las expresiones reflejaban sorpresa, incomodidad o desconcierto frente a las presentaciones de algunas aspirantes.

En los videos y publicaciones que circularon en redes, los usuarios incluyeron comentarios con frases como: “Nooo no vamos a llegar ni a las 100 señoritas en el Miss Universe”; “Las caras de los jurados fueron divinas, expresaron lo que todos los colombianos sentimos”; “JAJJA nooo ellas son las que nos van a representar?”; “Las caras del diseñador son arte, no puede creer que tendrá que vestir a una de ellas”. De esta forma, los internautas expresaron sus opiniones sin reservar nada a la imaginación.

Sus expresiones durante las intervenciones de las candidatas fueron replicadas en redes sociales y generaron conversación en plataformas digitales

Después de la circulación masiva de estos fragmentos, la misma Valerie Domínguez respondió en sus redes sociales; la también empresaria, con más de tres millones de seguidores en Instagram, compartió una historia en la que aclaró los motivos de las expresiones que mostraron en televisión.

En su mensaje escribió: “Detrás de cámaras... Muchas caras se vieron anoche... En nuestra defensa, las caras eran también por el calor que hacía”. La publicación recibió respuestas de seguidores que reconocieron que las reacciones fueron parte del desarrollo del programa y de la exigencia que se espera en este tipo de certámenes.

Valerie Domínguez respondió a los comentarios sobre sus expresiones en Miss Universe Colombia

El primer episodio de Miss Universe Colombia confirmó el interés que despiertan los concursos de belleza en el país. La mezcla entre la presentación de Claudia Bahamón, los desfiles de las candidatas y las reacciones de los jurados generó conversación en varias plataformas sociales.

Para algunos usuarios, el certamen aún busca recuperar la recordación de ediciones pasadas que marcaron a los seguidores, como la que permitió que Paulina Vega se coronara como miss universe en 2014. La audiencia señaló que el estreno dejó escenas que provocaron reacciones inmediatas y que se transformaron en tendencia, principalmente a partir de los gestos de los jurados.

La circulación de frases e imágenes sobre los jurados continuará acompañando el desarrollo del reality, que avanza con la elección de la representante nacional al concurso internacional. Lo que ocurrió en el estreno muestra cómo un detalle de la transmisión puede convertirse en el foco de atención, incluso más que la competencia misma, y cómo los televidentes participan activamente en la conversación digital que se desprende de un programa televisivo.

Los jurados Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar se convirtieron en protagonistas del estreno de Miss Universe Colombia

