David Luna puso la lupa sobre el vencimiento de la nube pública del Estado y lanzó dura advertencia: “Está en riesgo la seguridad de la información”

David Luna hizo énfasis en los riesgos para el Estado la no renovación de la nube pública - crédito @Asobancaria/X

El vencimiento del acuerdo para la compra de servicios de almacenamiento en la nube por parte del Estado colombiano desató una fuerte indignación en el precandidato presidencial David Luna, que en sus redes sociales recordó que había hecho esta advertencia tiempo antes de que se hiciera, a su juicio, una triste realidad. Y remarcó cómo esta situación puede poner en riesgo los sistemas digitales públicos, que manejan información considerada sensible de los ciudadanos.

Según señaló Luna, desde el lunes 1 de septiembre las entidades públicas ya no podrán adquirir estos servicios directamente a través de las cuatro grandes empresas estadounidenses —Oracle, AWS, Google y Microsoft—, lo que, según el exministro y hoy aspirante a la Casa de Nariño David Luna, pone en riesgo “los trámites en línea, la historia clínica digital, los procesos judiciales, los pagos del Estado y la seguridad de la información”.

“¡OJO! Lo advertimos desde septiembre (2024): se venció el contrato de la nube pública del Estado. Son 195 entidades y casi $1 billón en servicios críticos. El Gobierno Petro, sus ministros TIC y Colombia Compra Eficiente no dieron respuestas ni garantías. Hoy no hay prórroga ni plan de continuidad”, afirmó Luna, frente a una situación que pudo haberse evitado, según su mensaje, en el que puso de manifiesto las implicaciones que traería para el Estado.

