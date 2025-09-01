Colombia

David Luna puso la lupa sobre el vencimiento de la nube pública del Estado y lanzó dura advertencia: “Está en riesgo la seguridad de la información”

El excongresista y precandidato presidencial, que sigue en su tarea de recolección de firmas para formalizar su aspiración a la Casa de Nariño, indicó sus inquietudes frente a la situación que se podría registrar con múltiples trámites en línea

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
David Luna hizo énfasis en
David Luna hizo énfasis en los riesgos para el Estado la no renovación de la nube pública - crédito @Asobancaria/X

El vencimiento del acuerdo para la compra de servicios de almacenamiento en la nube por parte del Estado colombiano desató una fuerte indignación en el precandidato presidencial David Luna, que en sus redes sociales recordó que había hecho esta advertencia tiempo antes de que se hiciera, a su juicio, una triste realidad. Y remarcó cómo esta situación puede poner en riesgo los sistemas digitales públicos, que manejan información considerada sensible de los ciudadanos.

Según señaló Luna, desde el lunes 1 de septiembre las entidades públicas ya no podrán adquirir estos servicios directamente a través de las cuatro grandes empresas estadounidenses —Oracle, AWS, Google y Microsoft—, lo que, según el exministro y hoy aspirante a la Casa de Nariño David Luna, pone en riesgo “los trámites en línea, la historia clínica digital, los procesos judiciales, los pagos del Estado y la seguridad de la información”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¡OJO! Lo advertimos desde septiembre (2024): se venció el contrato de la nube pública del Estado. Son 195 entidades y casi $1 billón en servicios críticos. El Gobierno Petro, sus ministros TIC y Colombia Compra Eficiente no dieron respuestas ni garantías. Hoy no hay prórroga ni plan de continuidad”, afirmó Luna, frente a una situación que pudo haberse evitado, según su mensaje, en el que puso de manifiesto las implicaciones que traería para el Estado.

En desarrollo...

Temas Relacionados

David LunaElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Colombia compra eficientePrecandidatos presidenciales ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de cierre del dólar en Colombia este 1 de septiembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 1 de septiembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Hombre fue grabado consumiendo drogas en TransMilenio ante la mirada de varios usuarios

A través de redes sociales circulan imágenes sobre el hecho que ha sido ampliamente rechazado en la capital del país

Hombre fue grabado consumiendo drogas

Lotería Sinuano Día: estos son los resultados hoy lunes 1 de septiembre de 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Lotería Sinuano Día: estos son

Los precandidatos del Pacto Histórico se encontrarán en debates regionales antes de la consulta del 26 de octubre

Los 10 aspirantes de la coalición medirán sus fuerzas en los debates confirmados desde el equipo político de la coalición de izquierda

Los precandidatos del Pacto Histórico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas de Netflix

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Falcao García no olvidó el cumpleaños de su amigo y colega David Ospina y le envió tremenda sorpresa: “Abrazo, my tiger”

Fan de Shakira, que ha asistido a 23 de los conciertos en su actual gira, contó cómo se financia: “No soy millonario”

Deportes

Esta será la camiseta de

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

Independiente Santa Fe se aseguró la continuidad de una de las figuras de la décima estrella: “2027″

Adidas relanzará la camiseta con la que Colombia jugó la Copa Mundial de 1990: así será la nueva indumentaria

Efraín Juárez aseguró que se sintió irrespetado en Atlético Nacional: este fue el descargo del técnico mexicano

Esta es la polémica “pinta” con la que llegó Dayro Moreno a la convocatoria: uñas pintadas y nuevo corte de cabello