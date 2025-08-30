Intento de fleteo en Engativá dejó un muerto y varios heridos en el noroccidente de Bogotá

Los delincuentes abordaron a un hombre que acababa de retirar una suma millonaria de dinero - crédito Prosperidad Social y Pexels

En horas de la tarde del 29 de agosto en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá, se presentó un intento de fleteo que dejó como resultado una persona muerta, heridos y dos delincuentes capturados.

Según la información suministrada por City Tv, los hechos se habrían presentado en el barrio Los Monjes. Un hombre que se había acercado a una entidad bancaria a retirar $30 millones fue interceptado por delincuentes motorizados que pretendían robarle el dinero, sin embargo, lo que no contaban es que la víctima tenía en su poder un arma de fuego con la que se pudo defender.

Ciudadanos que se encontraban en el lugar le relataron al sistema informativo cómo vivieron el episodio de inseguridad y violencia:“Un atentado que al parecer le iban a hacer a un señor de una camioneta. Entraron dos camionetas y un man de una moto como que subió al carro y después comenzaron los tiros, yo apenas vi un tauro y un arma me agaché … complicado”, narró un joven que se vio en medio de los disparos.

Una señora que se encontraba también en el punto contó cómo vivió el episodio: “Yo lo único que vi fue el motorizado, fue el que disparó, hizo las balas en el aire, porque eran dos, eran como sicarios, y el de la camioneta, pues, salió en puerta también con un arma disparándole al de la moto”, y agregó cómo fue el momento en el que uno de los delincuentes falleció: “cuando salieron las balas le dispararon a un man en la pierna, lo dejaron aquí tirado, y a otro le dispararon en el pecho y ese se murió”.

En horas de la tarde del 29 de agosto en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá, se presentó un intento de fleteo que dejó como resultado una persona muerta, heridos y dos delincuentes capturados - crédito Colprensa

De acuerdo con el medio de comunicación, una de las balas perdidas le dio a una persona que estaba en cercanía a ese lugar, dejándolo herido.

Otro de los proyectiles cayó en las instalaciones de un establecimiento comercial.

Los hechos dejaron dos personas capturadas y un arma incautada, y el intento fallido de fleteo por parte de los ladrones.

Violento atraco en droguerías Colsubsidio en el norte de Bogotá

El viernes 29 de agosto de 2025, hacia las 9:00 a. m., testigos alertarán en redes sociales sobre un atraco a mano armada en una droguería Colsubsidio. La información, confirmada por el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén, describe un suceso marcado por la violencia y la intimidación.

El teniente coronel Ricardo Cháves, comandante Estación de Policía Usaquén fue la voz oficial para confirmar los hechos - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Según los testimonios citados, el grupo de delincuentes ingresó portando armas de fuego, intimidó a los trabajadores, accedió a las cajas registradoras para sustraer dinero, causó daños materiales —incluida la ruptura de vitrinas— y logró forzar el desalojo del local. Al respecto, el oficial precisó:

“Inmediatamente, se conoce el reporte de un presunto hecho de hurto en el sector Décima Ciento Ocho con quince. Nuestra zona de atención, nuestra reacción y todo el personal de la localidad de Usaquén inician un plan candado en la jurisdicción. Inmediatamente llegamos al sitio. Se puede verificar que la persona, el empleado de dicho establecimiento, al parecer, habría sido intimidada y en la parte interna habrían tomado las llaves de las vitrinas y habían hurtado unos productos dermatológicos”.

Testigos alertaron en redes sociales sobre un atraco a mano armada en una droguería Colsubsidio - crédito redes sociales

Ante estos hechos, la Policía Metropolitana acudió rápidamente al lugar y activó un plan candado para contener a los responsables dentro del área y facilitar su identificación y captura. El teniente coronel Cháves subrayó los pasos inmediatos adoptados: “Nuestra Policía Judicial ya está al frente y estamos verificando también mediante trazabilidad de cámaras de seguridad los rostros para individualizar estos sujetos y lograrlos ubicar de manera inmediata”.

El suceso ha generado inquietud entre la comunidad y reavivó el debate sobre el alcance de la delincuencia en las zonas comerciales. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar en la investigación judicial y aseguraron que se emplearán recursos tecnológicos como la revisión de imágenes de cámaras de seguridad para identificar plenamente a los sujetos involucrados y recuperar tanto los productos robados como los daños ocasionados al establecimiento.