Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

El 30 de agosto de 2025, autoridades reportaron la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia. Por ahora se busca identificar las víctimas y los responsables de este hecho, que se registró en el Oriente Antioqueño.

Según comunicado de la Policía Nacional, los cuerpos de las víctimas corresponden a tres hombres y una mujer, cuyas identidades siguen siendo desconocidas.

“En zona rural del municipio de La Unión, vereda San Juan, a unos 40 minutos del casco urbano, fueron hallados los cuerpos sin vida de cuatro personas (tres hombres y una mujer); quienes al momento no han sido identificadas”, se lee en la misiva.

A su vez, la entidad, señaló que los uniformados activaron el protocolo establecido para este tipo de casos. Además, confirmó que Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, avanza en la recolección de pruebas en el lugar y la investigación correspondiente para determinar las circunstancias de la masacre.

Las autoridades esperan encontrar algún rastro que permita la identificación y posterior captura de los responsables de los asesinatos.

“De manera inmediata, unidades de la Seccional de Investigación Criminal con el apoyo de Inteligencia Policial y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan los actos urgentes e investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como identificar a los responsables de este hecho”, recaló.

El cuerpo policial desplegó un operativo que busca reforzar la seguridad de los habitantes e impedir nuevos ataques violentos. “Paralelamente, se dispuso un despliegue operativo en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y prevenir nuevas afectaciones a la convivencia”.

La Policía Nacional repudió tajantemente el asesinato de los tres hombres y una mujer en la zona rural. “La Policía Nacional rechaza de manera enfática este tipo de actos violentos que atentan contra la vida, y reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia y la tranquilidad de las comunidades en el oriente antioqueño”, puntualizó el comunicado.

Con respecto al aumento de las incursiones violentas en el departamento, la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional ofrecieron hasta $100 millones de recompensa por información sobre los responsables de este hecho que se habría dado por la disputa del microtráfico en esta zona.

La alerta de la Defensoría del Pueblo por escalada de violencia en Antioquia y otras regiones del país

En la mañana del jueves 21 de agosto de 2025, en Amalfi, Antioquia, las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá derribaron con explosivos un helicóptero de la Policía Nacional, fallecieron 13 de los 16 tripulantes de la aeronave.

Tras el hecho, la Defensoría del Pueblo recordó un informe con fecha del 16 de febrero de 2025, advirtiendo sobre “la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en el país, que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

Según la Defensoría, en el monitoreo realizado a principios de 2025, al menos diez estructuras armadas ilegales mantenían una acción constante y diferenciada en todo el territorio nacional.

Entre estas organizaciones figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc comandadas por “Mordisco” y “Calarcá Córdoba”, así como bandas criminales como los Shottas y los Espartanos.

Frente a este panorama nada alentador, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz describió la coyuntura como “alarmante”, señalando que “el conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”.