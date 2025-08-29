Juzgado ordenó investigar a la defensa de Day Vásquez por supuesta “maniobra dilatoria” en audiencia de acusación

El Juzgado 23 Penal de Conocimiento de Barranquilla compulsó copias contra el abogado Alait Freja, defensor de Day Vásquez - crédito X

El Juzgado 23 Penal de Conocimiento de Barranquilla remitió copias disciplinarias contra el abogado Alait Freja, defensor de Daysuris Vásquez, por no asistir a una diligencia judicial en la que se debía presentar la acusación formal por presunta violación de datos personales contra Laura Ojeda y Génesis Olave.

La decisión fue adoptada luego de que ni el abogado ni su defendida se conectaran a la audiencia programada para el viernes 29 de agosto. La juez a cargo del proceso advirtió que la ausencia no fue justificada con causales de fuerza mayor y que podría constituir una maniobra dilatoria del proceso.

Durante la diligencia, la funcionaria judicial explicó que la solicitud de aplazamiento presentada por el abogado no cumplía con los requisitos para ser aceptada. “Tenían la obligación de conectarse a esta diligencia. Y si vemos la solicitud de aplazamiento efectuada por el doctor Alaí de Jesús Freja Calao, él solamente se limita a indicar que la petición gira en torno a conversaciones con la Fiscalía tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad o de un método alternativo para la solución de conflictos”.

La juez afirmó que no hubo justificación de fuerza mayor ni causa fortuita para no asistir a la audiencia de acusación - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Y agregó: "No indica ninguna otra causal de fuerza mayor ni casos fortuitos que le impidieran haberse conectado a esta diligencia, ni a él ni a su defendida, porque tampoco indica por qué la señora Day Vásquez no está aquí”, afirmó la juez.

La funcionaria agregó que las víctimas tampoco habían sido informadas sobre un eventual preacuerdo. “Entonces el ánimo conciliatorio no está del todo demostrado, independientemente de que tengan unas conversaciones con la Fiscalía. Esto es un acuerdo que no se consigue o no se materializa solamente con la Fiscalía, sino que requerimos también que sean partícipes las víctimas. Y las víctimas manifiestan que en este momento no conocen ninguna propuesta”, señaló.

En consecuencia, la juez concluyó que la ausencia del defensor constituía un incumplimiento procesal. “Es la obligación del apoderado, del defensor de la señora Day Vásquez, estar en esta diligencia. Y si se toma como una maniobra dilatoria, por lo cual este despacho compulsará copias a la Comisión de Disciplina para que investigue su conducta”, precisó.

La denuncia se relaciona con la divulgación de supuestos chats privados entre Petro Burgos y Vásquez - crédito red social X

La audiencia en cuestión hace parte del proceso por presunta violación de datos personales en el que son víctimas Laura Ojeda, actual esposa de Nicolás Petro, e Hilda Génesis Olave. El caso está relacionado con la divulgación de conversaciones privadas que habrían sido filtradas en medio de disputas personales y políticas.

A esta disputa judicial se suma una nueva denuncia hecha por Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, contra la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila y contra su exesposa, Daysuris Vásquez.

Petro Burgos argumentó, a través de su cuenta en X, que ambas divulgaron supuestas conversaciones privadas sin su consentimiento: “(...) por los hechos ocurridos el 3 de agosto, en donde divulgan supuestas conversaciones privadas sin mi consentimiento, manipuladas y fuera de contexto. Esta situación constituye un atropello que no solo me afecta a mí, sino que buscan destruir a mi familia. Lo hago tras advertir un patrón de hostigamiento y exposición pública que ha puesto en riesgo el debido proceso”.

La difusión de estos chats, publicada inicialmente por Semana y luego replicada en La FM y otros medios, involucra supuestas reuniones privadas en hoteles, presuntamente financiadas por el empresario Euclides Torres. Dicho material hace parte de un expediente bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.

Day Vásquez volvió a marcar la pauta en redes sociales. Tras la denuncia de Nicolás Petro, lanzó varios mensajes que dejaron clara su postura - crédito @Daysvasquezc/X

Tras conocerse la denuncia interpuesta por Nicolás Petro, Vásquez respondió públicamente en X. “Yo no les tengo miedo y se los he demostrado una y otra vez”, escribió, en alusión a la acción judicial anunciada en su contra.

La exesposa del hijo del presidente también recordó episodios previos en los que, según ella, fue expuesta públicamente. “Juran que no me acuerdo de que, hace un año, ellos sí expusieron mi número de teléfono y conversaciones privadas entre el señor Nicolás Petro y yo. Al cura se le olvida cuando fue sacristán”, publicó en la misma red social.