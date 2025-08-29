Julián Zuluaga, exparticipante de ‘MasterChef’, enfrentó uno de sus mayores temores durante grabación de otra producción en RCN: “La brujería es real”

Actor Julián Zuluaga afirma que la brujería es real tras experiencias en rodaje - crédito cortesía del Canal RCN

Durante su participación en la grabación de la novela inspirada en la vida de Darío Gómez, el actor Julián Zuluaga experimentó una vivencia que lo llevó a replantear sus creencias sobre fenómenos sobrenaturales.

El exconcursante de MasterChef Celebrity relató que, en ese contexto, enfrentó uno de sus mayores temores y llegó a convencerse de la existencia de la brujería.

Zuluaga, quien recientemente finalizó su paso por el popular reality culinario, compartió en una entrevista que su escepticismo respecto a prácticas esotéricas cambió radicalmente durante el rodaje de la producción de RCN dedicada al reconocido cantante de música popular. Según explicó, la trama de la novela abordaba temas relacionados con la brujería, lo que coincidió con relatos personales que escuchó de su entorno cercano.

El actor detalló: “Cuando grabé a Darío Gómez, como todo esto era de brujería también, lo que le hacían a, a él, me di cuenta que la brujería sí es, es muy real”. Esta revelación surgió a partir de las historias que le compartieron algunos amigos, quienes le narraron experiencias intensas vinculadas a rituales y prácticas de brujería.

El actor confesó que desde las grabaciones cree en la brujería - crédito @dani3palacioss/ Instagram

Zuluaga mencionó que varios conocidos le describieron situaciones en las que fueron víctimas de amarres y entierros, prácticas que, según sus testimonios, provocaron efectos físicos y emocionales notables. “Unos amigos me empezaron a contar historias de brujería muy, muy fuertes, donde les hacían como amarres y entierros y empezaban a, a tener-- bueno, a sentir cosas en, en, en su cuerpo”, relató el actor en la entrevista publicada por Daniel Tres Palacios en TikTok.

Entre los relatos que más lo impactaron, Zuluaga destacó el caso de una amiga que, tras someterse a una limpieza espiritual, experimentó sucesos inexplicables en su hogar. Según su testimonio, “una amiga, por ejemplo, eh, hicieron como una... ¿cómo se llama eso? Un... una limpieza y se empezaron a romper las, las baldosas. O sea, se le empezaron a romper las baldosas de la casa y, y no pudo ir a un ensayo porque estaba, estaba con la casa vuelta nada”.

Estas experiencias, sumadas al ambiente de la producción y a los relatos de su círculo cercano, llevaron a Julián Zuluaga a afirmar que la brujería es un fenómeno real, al menos desde la perspectiva de quienes han vivido situaciones similares.

Julián Zuluaga reveló que en el set de la serie hubo situaciones paranormales - crédito @julian.zuluagamunoz/Instagram

Julián Zuluaga reveló que situaciones personales guiaron su salida de ‘MasterChef Celebrity’

Compartió en entrevista con Infobae Colombia las razones personales que influyeron en su salida del popular reality del Canal RCN. La eliminación de Zuluaga sorprendió a la audiencia, no solo por el desenlace del episodio, sino también por el sentido testimonio con el que explicó su decisión de abandonar la competencia.

“Me siento muy afortunado de salir de MasterChef y muy afortunado de haber estado en MasterChef también. Siento que era un ciclo que necesitaba cumplir, lo disfruté mucho, estuvo muy bien, aprendí un montón, y lo agradezco profundamente”, expresó el actor al reflexionar sobre su experiencia.

Zuluaga reconoció que su desempeño en la recta final del programa se vio afectado por asuntos ajenos a la cocina. Confesó que una situación personal vinculada a la salud de su perro marcó un punto de quiebre en su concentración. “Yo siento que energéticamente hubo un punto en el programa en el que yo sentí que ya estaba un poco saturado, o sea, desde que tuve una situación personal con mi perro, desde ahí como que yo dije, ‘Ya tal vez no tengo que estar tan más acá’. Sentí que ya era hora de volar”.

Julián Zuluaga, conocido como “el niño”, fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ tras fallar en un plato peruano - crédito cortesía del Canal RCN

Frente a las críticas sobre la participación de figuras públicas en realities, Zuluaga defendió su presencia como una oportunidad de aprendizaje.

“Uno tiene una vida, es que eso es algo importante que la gente tiene que entender. Esa gente que dice, ‘No entiendo por qué la gente va si no se va a ganar eso’. Porque quiero ir a aprender, me están dando la oportunidad de ir y me pagan, quiero ir. Punto. ¿Qué tiene de malo eso? (...) Yo fui a ser yo y a dar amor, a aprender, he aprendido a cocinar y eso es lo que más se ha agradecido del programa porque siento que es algo vital”, reveló el actor.

El actor agradeció explícitamente el respaldo del público y los mensajes positivos recibidos durante su paso por el reality. “Lo poco que he visto ha sido hermoso y para mí es necesario agradecerle a todas las personas que han tenido ese detalle de tomarse el tiempo de escribir y escribir cosas tan hermosas sobre lo que sintieron con mi participación. Creo que eso hace que valga la pena que yo haya hecho algo a lo que no estaba dispuesto a hacer inicialmente y valió toda la pena del mundo por ustedes, por los televidentes que conectaron, que sintieron y que también amaron conmigo”.