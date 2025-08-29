Colombia

Tras violentas amenazas a la cantante Adriana Lucía, Gustavo Petro pidió a la Policía actuar: “Cuentas robots financiadas por mafias”

La artista ha denunciado mensajes con contenido violento, incluso contra sus hijas menores, y anunció que tomará acciones legales para proteger a su familia

Santiago Cifuentes Quintero

Santiago Cifuentes Quintero

Adriana Lucía denunció en redes
Adriana Lucía denunció en redes sociales las amenazas que ha recibido, mientras el presidente Gustavo Petro pidió a la Dipol investigar la cuenta responsable, que podría tratarse de un perfil falso - crédito @adrianalucia/Instagram - Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este 25 de agosto sobre las amenazas que la cantante Adriana Lucía ha recibido en redes sociales, solicitando a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) que investigue y “personalice” la cuenta responsable de los mensajes intimidatorios.

Petro aseguró: “Se trata de cuentas robots que pagan empresarios oscuros y mafias, para atemorizar a la ciudadanía y el arte progresista”. Se presume que la cuenta podría ser falsa.

La situación ha generado alarma en la opinión pública y solidaridad con la artista, quien desde su cuenta de Instagram denunció haber recibido mensajes con un nivel de violencia extremo, incluso contra sus hijas menores de edad.

La última amenaza indicaba: “Tú y tus ... hijas serán empaladas desnudas en la Plaza de Bolívar exhibidas como banderas y los vagabundos beberán de la sangre que se derrame”.

Última amenaza que recibió Adriana
Última amenaza que recibió Adriana Lucía en redes sociales - crédito Adriana Lucía/X

Adriana Lucía manifestó su consternación y anunció que tomará medidas legales. “Alguien tiene que estar detrás de esto tan tenebroso. No pueden seguir. Dios padre bendito. Ya estoy haciendo todo lo legalmente correspondiente. Pero es terrible lidiar con esto. Ni mis hijas ni yo merecemos este nivel de acoso”, escribió, etiquetando a la Fiscalía y al CAI Virtual.

Además de buscar respaldo legal, la cantante hizo un llamado a sus seguidores y a personas de fe: “A los creyentes de verdad (aclaro esto porque las peores cosas las he recibido de supuestos hijos de Dios) les pido una oración y agradezco de antemano el amor y los buenos deseos para mí y mi familia. Que el Señor nos bendiga y proteja”.

Gustavo Petro compartió la denuncia
Gustavo Petro compartió la denuncia de Adriana Lucía en redes sociales y pidió a la Dipol investigar la cuenta que la amenazó - crédito Gustavo Petro/X

La preocupación de Adriana Lucía se centra en la seguridad de sus hijos, fruto de su relación con Felipe Buitrago: el mayor, Salomón, y las gemelas Simona y Carlota. La artista denunció que los menores han sido mencionados injustamente en las amenazas, lo que incrementa su inquietud por el bienestar familiar.

Además, lamentó el tono hostil que suele recibir, especialmente cuando aborda temas sociales o políticos, y señaló que, aunque su participación en estos debates ha sido limitada, las críticas y amenazas se han presentado de manera periódica.

Entre los mensajes recibidos, uno de los usuarios llegó a responsabilizar a la cantante del reciente atentado ocurrido en Cali, acusándola de estar detrás de la organización de los explosivos en esa ciudad.

Claudia Bahamón, el padre Linero,
Claudia Bahamón, el padre Linero, Ana María Estupiñán, entre otros, demostraron su apoyo a Adriana Lucía - crédito @adrianalucia / Instagram

El mensaje decía: “Una guerrillera componiendo canciones a Petro, lo que nos faltaba. Ve Adriana Lucia, estoy seguro de que usted es la responsable del atentado de Cali”. Ante esta acusación, la artista respondió: “Espero que puedas sustentarlo en la fiscalía… Se están pasando de atrevimiento y para eso está la ley y la voy a usar… Y dice que es abogado”.

La reacción de la opinión pública no se hizo esperar. Personalidades como Claudia Bahamón, presentadora de MasterChef, manifestaron su apoyo a través de mensajes en redes sociales. Claudia Bahamón escribió: “Te quiero Adri”.

El respaldo a Adriana Lucía también ha llegado de su entorno cercano. Su hermana menor, Martina “La Peligrosa”, le envió un mensaje de aliento: “Estás cubierta con todo el amor de quienes te conocemos y te amamos profundamente, Herma”.

Miles de usuarios de redes sociales se sumaron a expresar su rechazo a las amenazas y su solidaridad con la cantante, destacando que “esto no se trata de política, se trata de derechos” y que “personas enfermas de alma y corazón” no deben intimidar a nadie.

A pesar de esta difícil situación, Adriana Lucía continúa con su agenda profesional, incluida su participación en el XXI Festival Colombia Canta y Encanta, donde se espera que amenice el evento.

Las autoridades colombianas, por su parte, deberán esclarecer la autenticidad de la cuenta que envió las amenazas y tomar las medidas legales pertinentes, mientras la cantante busca proteger a su familia y garantizar su seguridad en medio de un contexto de violencia digital que ha afectado a varias figuras públicas en el país.

Otras figuras, como el padre Linero y la actriz Ana María Estupiñán, también se sumaron a las muestras de solidaridad.

