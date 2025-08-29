Empresa multinacional lanzó 3.799 vacantes con puestos en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades: sueldos de $3.500.000

El inicio de 2025 trae consigo una dinámica laboral marcada por la disponibilidad de ofertas de empleo, pero también por la exigencia de preparación, rapidez y flexibilidad para quienes buscan ingresar o reincorporarse al mercado.
En Adecco Colombia existen en estos momentos 3.799 vacantes abiertas en más de 90 ciudades y municipios, con una altísima concentración en Bogotá, Medellín y Cali. Esta cifra representa tanto una ventana de oportunidad como un desafío para quienes desean acceder a un puesto formal.
Bogotá lidera ampliamente en número de vacantes, seguida por Medellín (419), Cali (251), Pereira (193), Yumbo (135), Funza (127) y Barranquilla (122). Estos datos muestran el peso de las zonas metropolitanas, pero también revelan que el empleo formal se distribuye en centros urbanos medianos y corredores industriales. La capital del país absorbe buena parte de la demanda, posicionándose como el eje principal del empleo en Colombia.
En cuanto a perfiles solicitados, destacan los puestos de representantes de atención al cliente (385 vacantes), encargados de bodega (239), agentes de call center (223), ayudantes de ventas en telecomunicaciones (196) y operarios de producción (191). La mayoría de estas posiciones exige formación técnica o experiencia concreta en procesos operativos y servicio al cliente, lo que facilita el acceso para personas que buscan incorporarse rápidamente y con requisitos de especialización moderados.
La plataforma de Adecco Colombia centraliza las ofertas, permitiendo que los aspirantes consulten vacantes de manera gratuita y segura. La empresa hizo énfasis en que no cobra por participar en los procesos de selección, advirtiendo sobre el crecimiento de las estafas asociadas al empleo en línea.
Posiciones disponibles
- Surtidor Operativo Retail: con ubicación nacional y disponibilidad para viajar, el salario ofrecido es de $1.886.000 más auxilio de transporte y recargos, bajo un contrato a término fijo de tres meses. El cargo está dirigido a técnicos o tecnólogos en áreas administrativas, droguería o farmacia, con experiencia en grandes superficies o almacenes de cadena. Entre sus funciones principales están la carga y descarga de mercancía, organización de productos, control de inventarios y apoyo logístico en locales comerciales.
- Auxiliar de Bodega y Logística (Cali): vacante con salario base de $1.300.000 más auxilio de transporte, prestaciones, recargos y refrigerio. Contrato por obra o labor para cobertura de vacaciones. Se requiere ser bachiller o técnico en logística y tener, al menos, seis meses de experiencia en el sector. Los turnos son rotativos de lunes a sábado.
- Médico General: oferta de cobertura nacional, con contratación directa y salario dependiendo de experiencia. Es necesario contar con al menos un año de experiencia previa en áreas como promoción, prevención, hospitalización domiciliaria o cuidados paliativos. Se exige certificación ACLS y competencia en inglés.
- Coordinador Civil – Aerocali S.A. (Cali, sector aeroportuario): salario mensual de $3.000.000. El perfil buscado es de ingeniero civil con experiencia en programación y supervisión de mantenimiento. El contrato ofrecido es de tiempo completo y la fecha de vencimiento de la oferta es el 30 de agosto de 2025.
- Especialista de Sistemas T1 (Cali – Zona América, vía Jamundí): salario base de $2.652.250, con promedio mensual de $3.300.000 a $3.600.000 por recargos y turnos nocturnos, de lunes a viernes entre las 9:00 p. m. y 7:00 a. m., domingos rotativos. Entre las funciones están el soporte técnico, monitoreo de sistemas, configuración y respuesta a incidentes.
- Ingeniero Industrial Especialista en SST (Nacional): salario de $3.800.000. Es imprescindible contar con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y experiencia mínima de dos años en riesgo mecánico en sectores industrial o manufacturero. La oferta está vigente hasta el 12 de junio de 2026.
- Enfermero Especialista en SST (Bogotá): remuneración de $3.500.000 más auxilios de transporte y comunicación, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Requiere especialización en SST y al menos dos años de experiencia en vigilancia epidemiológica y programas de medicina preventiva y laboral.
Los interesados pueden acceder a estas y otras vacantes a través de la página oficial de Adecco Colombia, en portales especializados y redes sociales de la compañía. El proceso es gratuito y, según la empresa, está orientado a llenar posiciones con agilidad y transparencia, protegiendo a los candidatos de fraudes y asegurando oportunidades reales en el competitivo mercado laboral de 2025.