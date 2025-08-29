Empresa multinacional lanzó 3.799 vacantes con puestos en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades: sueldos de $3.500.000

Los interesados pueden acceder a estas y otras vacantes a través de la página oficial de Adecco Colombia, en portales especializados y redes sociales de la compañía - crédito iStock

El inicio de 2025 trae consigo una dinámica laboral marcada por la disponibilidad de ofertas de empleo, pero también por la exigencia de preparación, rapidez y flexibilidad para quienes buscan ingresar o reincorporarse al mercado.

En Adecco Colombia existen en estos momentos 3.799 vacantes abiertas en más de 90 ciudades y municipios, con una altísima concentración en Bogotá, Medellín y Cali. Esta cifra representa tanto una ventana de oportunidad como un desafío para quienes desean acceder a un puesto formal.

Bogotá lidera ampliamente en número de vacantes, seguida por Medellín (419), Cali (251), Pereira (193), Yumbo (135), Funza (127) y Barranquilla (122). Estos datos muestran el peso de las zonas metropolitanas, pero también revelan que el empleo formal se distribuye en centros urbanos medianos y corredores industriales. La capital del país absorbe buena parte de la demanda, posicionándose como el eje principal del empleo en Colombia.

En cuanto a perfiles solicitados, destacan los puestos de representantes de atención al cliente (385 vacantes), encargados de bodega (239), agentes de call center (223), ayudantes de ventas en telecomunicaciones (196) y operarios de producción (191). La mayoría de estas posiciones exige formación técnica o experiencia concreta en procesos operativos y servicio al cliente, lo que facilita el acceso para personas que buscan incorporarse rápidamente y con requisitos de especialización moderados.

La plataforma de Adecco Colombia centraliza las ofertas, permitiendo que los aspirantes consulten vacantes de manera gratuita y segura. La empresa hizo énfasis en que no cobra por participar en los procesos de selección, advirtiendo sobre el crecimiento de las estafas asociadas al empleo en línea.

Posiciones disponibles

Surtidor Operativo Retail: con ubicación nacional y disponibilidad para viajar, el salario ofrecido es de $1.886.000 más auxilio de transporte y recargos, bajo un contrato a término fijo de tres meses. El cargo está dirigido a técnicos o tecnólogos en áreas administrativas, droguería o farmacia, con experiencia en grandes superficies o almacenes de cadena. Entre sus funciones principales están la carga y descarga de mercancía, organización de productos, control de inventarios y apoyo logístico en locales comerciales.

Auxiliar de Bodega y Logística (Cali): vacante con salario base de $1.300.000 más auxilio de transporte, prestaciones, recargos y refrigerio. Contrato por obra o labor para cobertura de vacaciones. Se requiere ser bachiller o técnico en logística y tener, al menos, seis meses de experiencia en el sector. Los turnos son rotativos de lunes a sábado.

Médico General: oferta de cobertura nacional, con contratación directa y salario dependiendo de experiencia. Es necesario contar con al menos un año de experiencia previa en áreas como promoción, prevención, hospitalización domiciliaria o cuidados paliativos. Se exige certificación ACLS y competencia en inglés.

Coordinador Civil – Aerocali S.A. (Cali, sector aeroportuario): salario mensual de $3.000.000. El perfil buscado es de ingeniero civil con experiencia en programación y supervisión de mantenimiento. El contrato ofrecido es de tiempo completo y la fecha de vencimiento de la oferta es el 30 de agosto de 2025.

Especialista de Sistemas T1 (Cali – Zona América, vía Jamundí): salario base de $2.652.250, con promedio mensual de $3.300.000 a $3.600.000 por recargos y turnos nocturnos, de lunes a viernes entre las 9:00 p. m. y 7:00 a. m., domingos rotativos. Entre las funciones están el soporte técnico, monitoreo de sistemas, configuración y respuesta a incidentes.

Ingeniero Industrial Especialista en SST (Nacional): salario de $3.800.000. Es imprescindible contar con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y experiencia mínima de dos años en riesgo mecánico en sectores industrial o manufacturero. La oferta está vigente hasta el 12 de junio de 2026.

Enfermero Especialista en SST (Bogotá): remuneración de $3.500.000 más auxilios de transporte y comunicación, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Requiere especialización en SST y al menos dos años de experiencia en vigilancia epidemiológica y programas de medicina preventiva y laboral.

Los interesados pueden acceder a estas y otras vacantes a través de la página oficial de Adecco Colombia, en portales especializados y redes sociales de la compañía. El proceso es gratuito y, según la empresa, está orientado a llenar posiciones con agilidad y transparencia, protegiendo a los candidatos de fraudes y asegurando oportunidades reales en el competitivo mercado laboral de 2025.