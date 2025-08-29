Abogado de la familia de Valeria Afanador exige justicia tras el hallazgo del cuerpo de la menor en Cajicá

El abogado de la familia, Julián Quintero, aseguró que no permitirán que el crimen quede en la impunidad - crédito redes sociales/X y @julianquintanat/X

El hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, de 10 años y desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, conmociona al país tras 18 días de búsqueda ininterrumpida en la que participaron más de 200 rescatistas de distintas entidades.

El abogado de la familia, Julián Quintero, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que dejó clara la posición de la familia frente a los hechos.

“Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, señaló el jurista.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, fue el que confirmó públicamente el hallazgo a través de sus redes sociales el viernes 29 de agosto. “Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío”, escribió el mandatario departamental.

En su mensaje, Rey Ángel también hizo referencia a las labores de rastreo adelantadas previamente en ese mismo sector. “En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces”, indicó.

El gobernador, además, envió un mensaje de acompañamiento a los familiares de la menor. “Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, añadió en la publicación.

