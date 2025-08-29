A Karina García la atacaron comparándola con un animal y ella no dudó en contestar con una contundente frase

Karina García responde con humor a los insultos en TikTok y conquista a sus seguidores - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

La interacción digital entre figuras públicas y sus seguidores se ha convertido en el pan de cada día debido a que varias celebridades realizan transmisiones en vivo en las plataformas digitales para conversar y contar detalles de su vida de una manera más íntima.

Sin embargo, en las últimas horas la dinámica tuvo un matiz inesperado debido al directo realizado por Karina García, exconcursante de La casa de los famosos Colombia, la cual durante su participación en ese ‘en vivo’ de Tiktok afrontó directamente los comentarios despectivos de algunos usuarios, una reacción que se volvió rápidamente viral y generó múltiples comentarios en otras redes sociales.

El fenómeno de los llamados “haters” marcó el tono del live cuando algunos internautas comenzaron a referirse a Karina García como “Kanina”, para desacreditarla con la comparación con un animal, particularmente las perras, ya que varios de sus detractores intentan ofenderla con ese adjetivo porque, según ellos, Karina salen con varios hombres al tiempo y esa sería la descripción al respecto.

Lejos de evadir el asunto o mostrarse afectada, la influencer optó por responder con ironía y humor, un gesto que sus seguidores calificaron de ingenioso.