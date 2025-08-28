Colombia

Polo Polo arremetió contra Petro por polémica afirmación sobre atentado contra representante de oposición: “Esa es la lógica de este sinvergüenza”

El debate político por la seguridad de los congresistas desató una fuerte controversia, tras lo que serían las insinuaciones del presidente de la República frente a las causas que, según él, pusieron en riesgo la vida del representante Julio César Triana, de Cambio Radical

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

El representante Miguel Polo Polo
El representante Miguel Polo Polo se solidarizó con su colega, Julio César Triana, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro - crédito Infobae

Ocho disparos impactaron el vehículo en el que viajaba el representante a la Cámara Julio César Triana, cuando transitaba por una zona rural del Huila. El atentado, ocurrido el 13 de agosto de 2025, el mismo día en que fue sepultado el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, causó una fuerte controversia política, especialmente tras las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, el miércoles 27 de agosto.

Petro negó que el ataque tuviera motivaciones políticas, luego de que el partido Cambio Radical, del que hace parte Triana, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al argumentar un clima de hostilidad y riesgo para sus congresistas. Las afirmaciones del primer mandatario causaron una fuerte respuesta del congresista Miguel Polo Polo, que arremetió contra el gobernante.

Tengo que informar que el representante Triana no recibió un ataque por razones políticas. Se metió a un retén de bandidos que ya llevaban varios autos hurtados. La escolta que el gobierno le puso al representante fue capaz de sacarlo del peligro”, expresó el presidente, que despertó un rechazo generalizado en diferentes sectores político, pues se interpretó como una minimización del riesgo que enfrentan los congresistas.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro hizo una serie comentarios sobre el atentado a Julio César Triana que despertaron la polémica - crédito @petrogustavo/X

Miguel Polo Polo le salió al paso a lo dicho por Petro: “¡No hay derecho"

Frente a esto, una de las voces más críticas fue la de Polo Polo, que no dudó en poner en contexto lo dicho por Petro, con un ejemplo que permitió ilustrar la magnitud de lo dicho. “Le tengo que decir a las mujeres abusadas que el abusador no accedió a ellas por ser un depravado, sino que fueron abusadas porque llevaban ropa muy mostrona. Esa es la lógica de este sinvergüenza", expresó Polo Polo en la primera parte.

Y agregó en sus afirmaciones en la red social X, en una respuesta directa al jefe de Estado y su publicación, una postura en la que reiteró su indignación. “¡No hay derecho a que un individuo así sea presidente! Toda mi solidaridad con el representante Triana”, expresó el congresista, que estableció un paralelismo para denunciar lo que considera una inversión de responsabilidades por parte del mandatario en sus afirmaciones.

Con este mensaje, el representante
Con este mensaje, el representante Miguel Polo Polo respondió a las apreciaciones del presidente Gustavo Petro, sobre el atentado a Julio César Triana - crédito @MiguelPoloP/X

El ataque se produjo mientras el parlamentario transitaba por el trayecto entre Neiva y La Plata, cuando su vehículo fue blanco de ocho disparos. Según la información oficial, la escolta asignada por el gobierno logró sacar al representante del peligro, y evitó consecuencias fatales. Este hecho se ha convertido en el detonante de una intensa discusión, justo cuando un integrante del legislativo ya fue víctima de la violencia.

En respuesta al atentado y al ambiente de inseguridad, su partido acudió ante la Cidh. El documento, firmado por el director de la colectividad, Germán Córdoba, advirtió sobre un “ambiente hostil que pone en riesgo la vida, integridad y ejercicio político de sus parlamentarios” y recordó cómo la colectividad, compuesta por 29 congresistas —18 representantes a la Cámara y 11 senadores—, ha sido amenazada por la delincuencia.

En sus redes sociales, el
En sus redes sociales, el representante Julio César Triana le respondió al presidente Gustavo Petro, que cuestionó sus recorridos por el Huila - crédito @TrianaCongreso/X

Representante Triana le respondió a Gustavo Petro: “No ando buscando retenes de bandidos”

Por otro lado, Triana respondió directamente al presidente, y defendió su derecho a recorrer el Huila como representante y líder político. “Presidente, yo no ando buscando retenes de bandidos. Yo recorro el Huila porque es mi derecho como congresista y como líder político, así como usted también lo hizo en su momento. Es el Estado el que tiene el deber de garantizar que podamos movernos seguros", afirmó el parlamentario.

Y reiteró que si el mensaje que quiere darle es que ya no podrá visitar su departamento, que lo diga de manera clara. “Lo que usted pretende decir es que ya no podemos recorrer nuestros territorios porque eso equivale a ‘buscar retenes’… En otras palabras, quiere invertir la realidad: culpar a los colombianos en vez de reconocer que el Estado falló en brindar seguridad y movilidad”, indicó Triana, que remarcó la obligación estatal de proteger a los funcionarios públicos, en este caso un congresista de la República.

