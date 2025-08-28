Inician cierres viales en Puente Aranda por megaproyecto ‘La Nueva 13′: estos serán los desvíos autorizados

El cierre de los puentes en la intersección de la Calle 13, Sexta, Carrera 50 y Las Américas inicia el 30 de agosto de 2025 en Bogotá - crédito IDU

Desde el sábado 30 de agosto de 2025 a las 10:00 p. m., Bogotá procederá al cierre del tránsito en los puentes que integran la intersección de las avenidas Calle 13, Sexta, Carrera 50 y Las Américas en la localidad de Puente Aranda, según anunció el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Esta medida corresponde a la fase de obras del Tramo 1 del megaproyecto La Nueva 13, una intervención de alto impacto diseñada para modernizar el eje vial occidental de la capital.

El IDU informó que los cierres forman parte de la construcción de un intercambiador vial de tres niveles, cuya extensión total es de 11,62 kilómetros y que conectará Puente Aranda con el río Bogotá. El director del IDU, Orlando Molano, detalló que el primer nivel de este nuevo intercambiador contará con una glorieta de tráfico mixto con tres carriles, el segundo nivel dispondrá de una glorieta elevada de dos carriles exclusivos para buses TransMilenio y el tercero incluirá dos puentes elevados, ambos con tres carriles, para el tráfico mixto entre el oriente y el occidente sobre la avenida de las Américas.

“Va a haber afectaciones para los vehículos particulares, algunos buses zonales, TransMilenio estará garantizado, pasos peatonales, estaremos obviamente con paleteros. Esperamos afectar lo menos posible la movilidad, pero necesitamos hacer un esfuerzo para arrancar esta obra. Así que muy importante para que todos estemos enterados de lo que va a pasar en el puente de la carrera cincuenta”, detalló Molano.

Se implementarán cambios en los sentidos y accesos de las principales vías, con rutas y desvíos específicos para vehículos particulares - crédito Secretaría de Movilidad

Para garantizar la movilidad durante los trabajos, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó la implementación de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de alto impacto que estará completamente operativo desde el 1 de septiembre. La entidad indicó que se instalará señalización específica y personal en vía para orientar a los ciudadanos, además de información permanente a través de canales oficiales para que los usuarios puedan planificar sus recorridos con suficiente antelación.

Cambios en rutas y desvíos para vehículos particulares

El PMT contempla diversas modificaciones en los sentidos y accesos de las vías principales y secundarias:

Calle 13: de occidente a oriente, los conductores deberán tomar la calzada lenta. Los vehículos livianos tendrán disponible un carril de contraflujo por el costado norte, desde la carrera 56, que los conectará con la glorieta provisional y permitirá acceso tanto a la calle 13 como a la avenida de Las Américas. De oriente a occidente, se habilitará un desvío por la carrera 43 hacia el norte, para tomar después la avenida de Las Américas o continuar por la calle 13.

Avenida Las Américas: los que transiten de occidente a oriente podrán cruzar usando la glorieta de seis carriles o tomar la calle 6 al oriente. Para desplazamientos alternativos, la carrera 56 servirá como ruta de desvío tomando la calle 5A, la carrera 42C y la calle 6 para regresar a la avenida Las Américas.

Cambios de sentido: la carrera 56 entre las avenidas Las Américas y la calle 17 quedará en sentido sur-norte. La calle 14 entre las carreras 52 y 54 será de oriente a occidente. La carrera 47 entre calle 12 y avenida calle 13, y la carrera 44 entre avenida calle 13 y calle 17, así como la carrera 43 entre calle 13 y avenida de Las Américas, adoptarán doble sentido de circulación.

El TransMilenio mantendrá su operación habitual gracias a carriles exclusivos, sin interrupciones en las rutas troncales - crédito Secretaría de Movilidad

Repercusiones en el transporte público

TransMilenio mantendrá su operación habitual, pues contará carriles exclusivos, por lo que los viajes en las rutas troncales no se verán interrumpidos. Las rutas del sistema TransMiZonal seguirán operando en la zona, utilizando los paraderos y desvíos definidos para asegurar la continuidad del servicio. El acceso peatonal y el tránsito de bicicletas estarán garantizados gracias a senderos provisionales que se adaptarán a la nueva geometría del corredor y contarán con regulación semafórica.

La gerente de TransMilenio S.A., María Fernanda Ortiz, recomendó a los usuarios mantener recargada la tarjeta TuLlave, seguir la información actualizada en las redes institucionales y, para mayor facilidad, planear los recorridos a través de la aplicación oficial TransMiApp. Los horarios de operación del sistema se mantendrán sin cambios.

Finalmente, la administración puso a disposición de los habitantes la cartilla oficial con detalles sobre recorridos, mapas y rutas alternas a través del enlace https://heyzine.com/flip-book/d2d7458194.html. Tanto el IDU como la Secretaría de Movilidad reiteraron la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para alcanzar una movilidad más ordenada y minimizar las afectaciones mientras esta zona estratégica de Bogotá se transforma por una de las obras más extensas ejecutadas actualmente en la ciudad.

Las rutas TransMiZonal seguirán operando en la zona, utilizando paraderos y desvíos definidos para asegurar la continuidad del servicio - crédito Secretaría de Movilidad