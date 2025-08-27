Colombia

Delincuente señalado de violento robo de una patineta en el norte de Bogotá fue capturado

El sujeto cometió el acto delictivo en el puente peatonal de Los Héroes, a un ciudadano en marzo de 2025

Por Daniela Beltrán

Capturan a delincuente implicado en
Capturan a delincuente implicado en violento robo de una patineta en el norte de la capital - crédito Policía

La captura de Jesús Sánchez, señalado como el último de los implicados en el violento robo de una patineta en el norte de Bogotá, ocurrido en marzo de 2024.

La detención se llevó a cabo en la localidad de Tunjuelito tras un operativo en conjunto entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades informaron que Sánchez fue aprehendido mediante una orden judicial y vinculan su nombre tanto al robo en el puente peatonal de Los Héroes, sobre la calle 80, como a otros cuatro hurtos violentos de bicicletas y patinetas cometidos en esa zona de la ciudad.

La audiencia preliminar concluyó con una medida de aseguramiento intramural para el presunto implicado en varios casos de robo violento ocurridos en la localidad de Barrios Unidos entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.

Captura mediante orden judicial al último de los delincuentes implicados en el violento robo de una patineta a un ciudadano en marzo de 2024 - crédito Policía Bogotá

Así como explicó el mayor, Ibrihan Cuero, comandante de la estación de Policía Tunjuelito: “La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional de hurtos, logró mediante orden judicial, la captura del último de los delincuentes implicados en el hurto violento de una patineta a un ciudadano en marzo del año 2024 en el puente peatonal de Los Héroes sobre la calle 80. Se trata de Jesús Sánchez. Este delincuente fue capturado en vía pública de la localidad de Tunjuelito".

De acuerdo con información suministrada por la Policía Nacional, el juez de control de garantías legalizó la captura, avaló la imputación por hurto calificado y agravado en concurso homogéneo sucesivo y determinó mantener al detenido bajo custodia.

Según los resultados de la investigación, este hombre cuenta con un historial penal que incluye antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto, lo que reforzó el seguimiento por parte de las autoridades. “Según la investigación, este sujeto estaría involucrado en más de cuatro hechos violentos de hurto de bicicletas y patinetas en el norte de la ciudad de Bogotá”, agregó el oficial.

Sánchez fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por estos hechos.

Captura de último delincuente por el acto delictivo en el norte de la capital - crédito Policía Bogotá

Más sobre la investigación

Según explicó la Policía Nacional, la aprehensión se logró en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden judicial, tras hallar al sospechoso vinculado con la sustracción violenta de una patineta en el puente peatonal de los Héroes en marzo del año pasado.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) condujo la indagación que permitió relacionar al individuo con al menos cuatro robos adicionales en el sector durante un periodo reciente.

Las pesquisas detallaron la operativa del grupo delictivo, el cual primero identificaba como potenciales víctimas a usuarios de patinetas eléctricas. Posteriormente, acorralaban a las personas, para lo cual apoyaban su acción con bicicletas de baja gama.

Los delincuentes intimidaban a las víctimas utilizando armas blancas o de fuego, exigían la entrega de sus pertenencias y, finalizada la acción, abandonaban las bicicletas en el lugar, facilitando la fuga.

Al cierre del procedimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá enfatizó su labor permanente por la seguridad pública e instó a la comunidad a “seguir denunciando de manera oportuna cualquier hecho que afecte la tranquilidad y la convivencia”, reforzando así el llamado a la colaboración ciudadana para combatir la delincuencia en la ciudad.

Otro caso de robo

crédito TikTok

Mientras descendía por el último tramo de un puente peatonal cercano a la estación Polo de Transmilenio, un ciudadano que se desplazaba en su patineta eléctrica fue sorprendido por un asaltante armado, como quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

Este registro, compartido a través de la cuenta de TikTok @user5224509805631, muestra el momento en que el delincuente, quien venía corriendo en sentido contrario, sacó un arma de fuego de su chaqueta y abordó a la víctima.

Según se observa en las imágenes, que presentan de fondo la canción DeBÍ TiRAR MáS FOToS, del artista puertorriqueño Bad Bunny, la confrontación ocurrió cuando el usuario realizó un giro a la izquierda y se topó inesperadamente con el asaltante. Al notar la amenaza, la víctima expresó: “Hey no, no, tranquilo”, mientras era intimidada y se veía obligada a entregar la patineta eléctrica.

El asaltante, tras recibir el vehículo, ocultó el arma y subió a la patineta sustraída para escapar del lugar. El hecho resalta los preocupantes niveles de inseguridad en los alrededores de estaciones de Transmilenio, donde los puentes peatonales a menudo se convierten en escenarios de robo, especialmente en horarios de menor afluencia peatonal. Usuarios de plataformas digitales han manifestado su inquietud por la reiteración de episodios similares en esta zona.

