Colombia

Petro se despachó contra Jota Pe Hernández por pelea que tuvo con líder indígena: “Señor de siervos. Esclavista”

La fuerte discusión entre el congresista y el representante quedó registrada en video. La situación estuvo permeada por gritos, señalamientos y empujones

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Fuerte pelea entre Jota Pe Hernández y líder indígena - crédito prensa Jennifer Pedraza

El presidente Gustavo Petro se refirió a la fuerte pelea que tuvo el senador de Alianza Verde Jota Pe Hernández con el representante a la Cámara, líder indígena y exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Ermes Evelio Pete Vivas, la cual quedó registrada en un video. De acuerdo con las imágenes difundidas a través de redes sociales, el congresista señaló al Cric de incurrir en irregularidades.

Desde su perspectiva, quienes integran el consejo estarían manipulando e instrumentalizando a la población indígena de Colombia para satisfacer sus propios intereses. “Se les acaba la vagabundería. Vamos a ayudar a las comunidades sin intermediarios como ustedes. Se están quedando con la plata —subió el tono— de las comunidades. Mire a las víctimas”, dijo el senador.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro aseguró que
El presidente Petro aseguró que Jota Pe Hernández se creyó “propietario de almas” por la manera como trató a un líder indígena - crédito Ovidio González/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

En otra grabación difundida en redes, se muestra cómo los gritos pasaron a empujones. Pues, en cierto momento, otra persona intervino, posándose entre los congresistas para alejarlos y finalizar la discusión. Hernández reaccionó con violencia, empujando con fuerza y exigiendo que no lo tocaran ni lo agredieran.

No me empuje, no me empuje, no me toque, a mí no me empuja, a mí no me empuja, compadre (…). Si me tengo que morir, me muero, pero usted a mí no me toca”, indicó Hernández, en tono desafiante.

La crítica del presidente

El primer mandatario criticó la conducta del congresista opositor, asegurando que su actuar constituyó un insulto y que podría ser considerado un “esclavista” por la manera como trató al representante a la Cámara y líder étnico.

Se sintió propietario de almas, capaz de insultar un indígena, señor de siervos. Esclavista”, aseveró el jefe de Estado en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro criticó
El presidente Gustavo Petro criticó conducta de Jota Pe Hernández tras pelea que tuvo con un líder indígena - crédito @petrogustavo/X

El jefe de Estado suele utilizar el concepto de “esclavista” para referirse a empresarios y políticos que rechazan sus reformas sociales. Desde su perspectiva, al igual que Jota Pe Hernández, tendrían conductas que afectan a la población y que impiden la reivindicación de sus derechos.

La versión del representante a la Cámara

El congresista indígena Ermes Pete se refirió a la discusión que tuvo con Hernández, dando a conocer su versión de los hechos. Según expuso en su cuenta de X, el altercado comenzó cuando el senador llevó a un grupo de indígenas, acto que calificó como un uso instrumental de estas personas para atacarlo.

El representante aseguró que, de manera calmada, le preguntó a Hernández por qué eludía el debate y cuestionó los señalamientos en su contra. Asimismo, afirmó que retó al senador a debatir en el departamento del Cauca.

“Tranquilamente le dije por qué se corre al debate porque nos señala si somos colombianos (sic). Le dije por qué no va al Cauca y damos el debate, solo es un verraco por las redes sociales, en ese momento empezó a gritar, me van a matar, no tengo miedo, me va a matar (sic)”, señaló el líder indígena.

El cruce de palabras entre Jota Pe Hernández e indígenas - crédito prensa Jennifer Pedraza

De acuerdo con su explicación, la situación se agravó cuando Hernández empezó a gritar acusaciones de intento de homicidio y a mostrarse como víctima, incluso al decir que lo estaban empujando. Posteriormente, relató que se retiró hacia el ascensor y que, allí, recibió nuevos insultos por parte del senador.

Pete Vivas lamentó la polarización del país y aseguró que el congresista hizo señalamientos en su contra que comprometen su integridad y su vida, los cuales indicarían que tendría vínculos con grupos armados ilegales. Finalmente, advirtió que la disputa deberá resolverse en instancias judiciales y responsabilizó a Hernández de cualquier eventualidad que pueda afectarle.

Estigmatización, señalamientos, racismo y decir que yo protejo las guerrillas son acusaciones muy irresponsables. Nos vemos en los estrados JP. Y lo hago responsable por lo que me pase”, añadió.

El congresista Ermes Pete Vivas
El congresista Ermes Pete Vivas dio su versión sobre el altercado que tuvo con Jota Pe Hernández - crédito @PeteErmes/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroJota Pe HernándezLíder indígenaPeleaEsclavistaColombia-Noticias

Más Noticias

Super Astro Sol resultados 27 de agosto de 2025; todos los ganadores

Como todos los miércoles, la lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Super Astro Sol resultados 27

Laura Sarabia reaccionó al nuevo contrato de pasaportes de la Cancillería: “El tiempo siempre pone todo en su lugar”

La exministra quedó vinculada directamente a la crisis por la expedición de pasaportes y dejó su cargo después de un desacuerdo con el presidente Petro

Laura Sarabia reaccionó al nuevo

La SAE aclaró el lío con la lujosa casa en la que vivía Yeferson Cossio: fue incautada por relación con la Oficina de Envigado

La entidad dirigida por Amelia Pérez le puso fin a la controversia relacionada con la extinción de dominio aplicada a una propiedad en donde vivió el influencer en calidad de arrendatario

La SAE aclaró el lío

Bomberos de Cundinamarca revelaron detalles del hallazgo del cuerpo de Javier García: “Perros muertos, vísceras y restos bovinos”

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas respondió a los señalamientos por parte de la familia del hombre de 24 años

Bomberos de Cundinamarca revelaron detalles

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

La respuesta positiva de sus seguidores evidenció el vínculo de confianza y familiaridad que Pereira construyó con su audiencia

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad explicó por qué mantiene

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’,

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Claudia Bahamón se conmovió con la eliminación de Julián Zuluaga en ‘MasterChef Celebrity’: “Niño bonito, te quiero con mi alma”

Hernán Orjuela respondió a señalamientos de estafa a Don Jediondo con su cadena de restaurantes: “Que Pedro directamente te lo corrobore”

Deportes

La selección Colombia enfrentará a

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

Exjugador de Santa Fe mostró su desacuerdo con la presidencia de Eduardo Méndez: “Hay que conectar con la gente, eso llama plata”

Jhon Jáder Durán fracasó con Fenerbahce en Champions y prendió las alarmas en Colombia: eliminado por el Benfica de Richard Ríos