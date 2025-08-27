Pánico en Bolívar: hallaron una enorme boa al interior de una vivienda

Este espécimen fue liberado en su habitad natural en coordinación con la Corporación Autónoma Del Sur Bolívar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la jornada del 27 de agosto de 2025 se dio a conocer el hallazgo de una boa constrictor de casi dos metros de longitud, que sorprendió a los habitantes del barrio Yatí, que se encuentra ubicado en el sector El Río, en Magangué (Bolívar). El hecho generó sorpresa entre los habitantes de la casa, que no dudaron en comunicarse con las autoridades para reportar la situación.

De acuerdo con un reporte de la Fuerza Naval del Caribe, de la Armada Nacional, se desarrolló un operativo en coordinación con la Policía Nacional, cuyos miembros se encargaron de movilizar a la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental para que llevaran a cabo el rescate del animal sin que sufriera ninguna lesión.

Del mismo modo, los expertos trabajaron para que la comunidad tampoco resultara afectada, debido a que los vecinos vivieron momentos de pánico al encontrarse con este animal de más de 1.80 metros. Aunque actuaron acorde al protocolo recomendado al momento de encontrar este tipo de animales silvestres.

Tras realizar el rescate de la boa constrictor, la trasladaron hasta la Corporación Regional Sur de Bolívar (CSB) para que los especialistas le realizaran una valoración y la reubicaran en su hábitat natural, aunque en una zona segura y alejada de las viviendas del sector.

“El objetivo del rescate fue prevenir cualquier riesgo potencial para la comunidad local. Una vez la boa sea valorada y esté en condiciones óptimas, será liberada en su hábitat natural, lejos de las zonas pobladas”, explicó el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante de la Policía en Bolívar, citado por el diario local El Universal.

¿Qué hacer si encuentra una boa en su casa?

El oficial aprovechó su intervención ante los medios para pedirle a la ciudadanía que en el momento en el que se encuentren con un animal de la vida silvestre se comuniquen con las autoridades.

Ante la eventualidad de hallar una serpiente dentro de la vivienda, pese al temor que se pueda sentir, es necesario realizar acciones que permiten manejar la situación sin poner en riesgo a las personas ni al animal.

La primera recomendación es mantener la calma y abstenerse de intentar capturar o manipular al reptil , pues los movimientos bruscos o el acercamiento excesivo pueden provocar una reacción defensiva, por lo que resulta fundamental evitar cualquier intento de golpearla o matarla.

Una vez identificada la presencia de la serpiente, el siguiente paso consiste en alejar a todos los ocupantes, incluidos niños y mascotas, del área donde se encuentra el animal.

Es aconsejable cerrar la puerta de la habitación y procurar que la serpiente permanezca en un espacio delimitado, lo que facilita su posterior rescate y reduce el riesgo de que se desplace a otras zonas de la casa.

La intervención de autoridades especializadas es imprescindible en estos casos. Se debe contactar de inmediato a la Policía Ambiental, Bomberos o la entidad ambiental correspondiente a la región. Estos equipos disponen de los recursos y la formación necesarios para realizar el rescate de manera segura y eficiente.

No se recomienda actuar por cuenta propia, ya que la manipulación inadecuada puede agravar la situación.

Durante la espera, es importante no perder de vista a la serpiente. Mantener una distancia prudente y observar su ubicación permite proporcionar información precisa a los profesionales que acudan al lugar, lo que agiliza la intervención y minimiza los riesgos.

Finalmente, no se debe improvisar con el uso de palos, agua caliente, productos químicos o el intento de empujar al animal hacia el exterior, debido a que esto puede aumentar su nivel de estrés y desencadenar comportamientos agresivos.