Se agudiza la crisis financiera de las EPS de Colombia: deudas superan $29 billones según análisis del observatorio Así Vamos en Salud

El panorama financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia revela un deterioro sin precedentes, con deudas que superan los $29 billones y un patrimonio negativo que alcanza los $11,4 billones al primer semestre de 2025.

El informe elaborado por Así Vamos en Salud advierte que siete EPS concentran el 80% de los activos y el 74% de los pasivos, lo que incrementa el riesgo sistémico y pone en entredicho la sostenibilidad del modelo de aseguramiento en salud.

El análisis financiero, sustentado en datos de la Superintendencia Nacional de Salud, muestra que el patrimonio de las EPS pasó de –$550.000 millones en 2022 a –$11,4 billones en 2025, multiplicándose por más de veinte veces en apenas tres años.

Este desplome patrimonial se acompaña de una relación pasivo/activo del 164%, lo que significa que las deudas superan ampliamente los recursos disponibles y sitúan a las EPS en una situación de insolvencia técnica.

Las pérdidas operacionales alcanzan los –$2,4 billones en 2025, mientras que los ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC), que suman $36,1 billones, resultan insuficientes para cubrir los egresos, compuestos por $36,0 billones en costos de salud y $2,5 billones en gastos administrativos.

La siniestralidad, que mide la proporción entre gastos y recursos recibidos, se mantuvo por encima del 100% entre 2022 y 2025, oscilando entre 101% y 104%.

La concentración financiera se acentúa en el sector: de las 23 EPS que reportaron información en 2025, solo siete controlan la mayor parte de los recursos y obligaciones.

Estas entidades, que agrupan a 26 millones de afiliados (el 52% del total nacional), gestionan el 80% de los activos y el 74% de los pasivos del sistema.

La ausencia de información financiera de Nueva EPS desde 2024 añade incertidumbre, ya que esta entidad representa el 24% de los afiliados y, en su último reporte de 2023, registró activos por $6 billones y pasivos por $5,5 billones. La falta de datos actualizados impide dimensionar el impacto real de la crisis y podría agravar aún más los resultados consolidados.

El informe detalla que el número de EPS ha disminuido de 40 en 2019 a 23 en 2025, reflejando procesos de liquidación y retiro por debilidad financiera y quejas de usuarios. A pesar de la reducción en el número de entidades, el promedio de las deudas se mantiene elevado, con un registro de $29,6 billones en el primer semestre de 2025.

La relación entre pasivos y activos, que idealmente debería rondar el 100%, se sitúa en un 164%, lo que evidencia una brecha estructural y una incapacidad de las EPS para cubrir sus obligaciones con los recursos disponibles.

En cuanto a la composición de los activos, los activos corrientes (efectivo, inversiones e inventarios) suman $8,4 billones (46,5% del total), mientras que las cuentas por cobrar alcanzan $7,6 billones (42%).

Dentro de este último rubro, se incluye un ajuste negativo cercano a $2 billones por cuentas de difícil recaudo y deterioro, lo que reduce el valor neto recuperable. El resto de los activos se distribuye entre anticipos, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y activos intangibles.

Por el lado de los pasivos, el 74% de los $29,6 billones reportados corresponde a siete EPS, lo que refuerza la concentración del riesgo. Las cuentas por pagar y pasivos financieros suman $13,6 billones (46% del total), mientras que las provisiones ascienden a $15,4 billones (52%).

Estas provisiones incluyen litigios, demandas y reservas para obligaciones futuras, lo que introduce un alto grado de incertidumbre jurídica y operativa en la planeación financiera del sector. Otros pasivos, como beneficios a empleados ($158.000 millones), impuestos y tasas ($118.000 millones) y otros compromisos ($243.000 millones), tienen un peso marginal en el balance general.

El análisis de la relación entre cuentas por cobrar (CxC) y cuentas por pagar (CxP) revela que, aunque las CxC mostraron cierta paridad con las CxP en 2021 y 2022, a partir de 2024 la brecha se amplía de forma negativa. En 2025, las CxP alcanzan $13,64 billones, casi el doble de las CxC, que suman $7,61 billones.

Incluso si las EPS lograran recuperar la totalidad de las cuentas por cobrar, estos recursos no serían suficientes para cubrir las obligaciones pendientes, lo que compromete la liquidez y la viabilidad financiera del sistema.

El informe de Así Vamos en Salud concluye que el modelo de aseguramiento enfrenta una crisis de sostenibilidad estructural, caracterizada por ingresos insuficientes para cubrir los costos en salud, una liquidez dependiente de cuentas por cobrar de difícil recuperación y déficits crecientes en las EPS intervenidas.

La organización insta a los responsables de la política pública a revisar el modelo de financiación y ajustar la UPC, garantizar liquidez inmediata a los prestadores y exigir transparencia financiera, especialmente a Nueva EPS. La sostenibilidad del sistema y el derecho a la salud de millones de colombianos dependen de decisiones firmes e inmediatas.