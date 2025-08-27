Colombia

Se agudiza la crisis financiera de las EPS de Colombia: deudas superan $29 billones según análisis del observatorio Así Vamos en Salud

El informe revela que la mayoría de los recursos y obligaciones del sistema de salud están en manos de pocas entidades, lo que incrementa el riesgo sistémico y pone en duda la viabilidad del modelo actual

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
El sector de las EPS
El sector de las EPS en Colombia acumula deudas superiores a $29 billones y enfrenta un patrimonio negativo récord de $11,4 billones en 2025 - crédito cortesía Cleveland Clinic Florida

El panorama financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia revela un deterioro sin precedentes, con deudas que superan los $29 billones y un patrimonio negativo que alcanza los $11,4 billones al primer semestre de 2025.

El informe elaborado por Así Vamos en Salud advierte que siete EPS concentran el 80% de los activos y el 74% de los pasivos, lo que incrementa el riesgo sistémico y pone en entredicho la sostenibilidad del modelo de aseguramiento en salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El análisis financiero, sustentado en datos de la Superintendencia Nacional de Salud, muestra que el patrimonio de las EPS pasó de –$550.000 millones en 2022 a –$11,4 billones en 2025, multiplicándose por más de veinte veces en apenas tres años.

Este desplome patrimonial se acompaña de una relación pasivo/activo del 164%, lo que significa que las deudas superan ampliamente los recursos disponibles y sitúan a las EPS en una situación de insolvencia técnica.

Siete EPS concentran el 80%
Siete EPS concentran el 80% de los activos y el 74% de los pasivos, lo que incrementa el riesgo sistémico y pone en duda la sostenibilidad del sistema de salud - crédito Así Vamos en Salud

Las pérdidas operacionales alcanzan los –$2,4 billones en 2025, mientras que los ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC), que suman $36,1 billones, resultan insuficientes para cubrir los egresos, compuestos por $36,0 billones en costos de salud y $2,5 billones en gastos administrativos.

La siniestralidad, que mide la proporción entre gastos y recursos recibidos, se mantuvo por encima del 100% entre 2022 y 2025, oscilando entre 101% y 104%.

La concentración financiera se acentúa en el sector: de las 23 EPS que reportaron información en 2025, solo siete controlan la mayor parte de los recursos y obligaciones.

Estas entidades, que agrupan a 26 millones de afiliados (el 52% del total nacional), gestionan el 80% de los activos y el 74% de los pasivos del sistema.

La ausencia de información financiera de Nueva EPS desde 2024 añade incertidumbre, ya que esta entidad representa el 24% de los afiliados y, en su último reporte de 2023, registró activos por $6 billones y pasivos por $5,5 billones. La falta de datos actualizados impide dimensionar el impacto real de la crisis y podría agravar aún más los resultados consolidados.

El informe detalla que el número de EPS ha disminuido de 40 en 2019 a 23 en 2025, reflejando procesos de liquidación y retiro por debilidad financiera y quejas de usuarios. A pesar de la reducción en el número de entidades, el promedio de las deudas se mantiene elevado, con un registro de $29,6 billones en el primer semestre de 2025.

La relación pasivo/activo del 164%
La relación pasivo/activo del 164% evidencia insolvencia técnica y una brecha estructural en la capacidad de las EPS para cubrir sus obligaciones - crédito Así Vamos en Salud

La relación entre pasivos y activos, que idealmente debería rondar el 100%, se sitúa en un 164%, lo que evidencia una brecha estructural y una incapacidad de las EPS para cubrir sus obligaciones con los recursos disponibles.

En cuanto a la composición de los activos, los activos corrientes (efectivo, inversiones e inventarios) suman $8,4 billones (46,5% del total), mientras que las cuentas por cobrar alcanzan $7,6 billones (42%).

Dentro de este último rubro, se incluye un ajuste negativo cercano a $2 billones por cuentas de difícil recaudo y deterioro, lo que reduce el valor neto recuperable. El resto de los activos se distribuye entre anticipos, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión y activos intangibles.

Por el lado de los pasivos, el 74% de los $29,6 billones reportados corresponde a siete EPS, lo que refuerza la concentración del riesgo. Las cuentas por pagar y pasivos financieros suman $13,6 billones (46% del total), mientras que las provisiones ascienden a $15,4 billones (52%).

Estas provisiones incluyen litigios, demandas y reservas para obligaciones futuras, lo que introduce un alto grado de incertidumbre jurídica y operativa en la planeación financiera del sector. Otros pasivos, como beneficios a empleados ($158.000 millones), impuestos y tasas ($118.000 millones) y otros compromisos ($243.000 millones), tienen un peso marginal en el balance general.

Las cuentas por pagar de
Las cuentas por pagar de las EPS casi duplican a las cuentas por cobrar, comprometiendo la liquidez y la viabilidad financiera del sistema de salud colombiano - crédito Así Vamos en Salud

El análisis de la relación entre cuentas por cobrar (CxC) y cuentas por pagar (CxP) revela que, aunque las CxC mostraron cierta paridad con las CxP en 2021 y 2022, a partir de 2024 la brecha se amplía de forma negativa. En 2025, las CxP alcanzan $13,64 billones, casi el doble de las CxC, que suman $7,61 billones.

Incluso si las EPS lograran recuperar la totalidad de las cuentas por cobrar, estos recursos no serían suficientes para cubrir las obligaciones pendientes, lo que compromete la liquidez y la viabilidad financiera del sistema.

El informe de Así Vamos en Salud concluye que el modelo de aseguramiento enfrenta una crisis de sostenibilidad estructural, caracterizada por ingresos insuficientes para cubrir los costos en salud, una liquidez dependiente de cuentas por cobrar de difícil recuperación y déficits crecientes en las EPS intervenidas.

La organización insta a los responsables de la política pública a revisar el modelo de financiación y ajustar la UPC, garantizar liquidez inmediata a los prestadores y exigir transparencia financiera, especialmente a Nueva EPS. La sostenibilidad del sistema y el derecho a la salud de millones de colombianos dependen de decisiones firmes e inmediatas.

Temas Relacionados

Entidades Promotoras de SaludAsí Vamos en SaludSuperintendencia Nacional de SaludNueva EPSCrisis financieraSistema de saludEPS intervenidasSostenibilidadLiquidez de las EPSColombia-noticias

Más Noticias

Luego de que la Alcaldía de Florencia, Caquetá, prohibiera animales domésticos en sus instalaciones: esto dijeron una defensora animalista

La medida pública fue cuestionada y criticada por la senadora animalista, Andrea Padilla

Luego de que la Alcaldía

Hijo de Karina García sorprendió con una declaración sobre Altafulla: “También es mi papá”

El comentario de Valentino, hijo menor de la ‘influencer’, al llamar “papá” al cantante barranquillero durante una transmisión en vivo de TikTok, generó debate en redes sociales sobre la integración familiar de la pareja tras su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’

Hijo de Karina García sorprendió

James Rodríguez podría continuar su carrera en México, pero en un club distinto al León

El capitán de la selección Colombia y el cuadro Esmeralda ha jugado 24 partidos de la Liga MX con un balance de tres goles y siete asistencias

James Rodríguez podría continuar su

Esto opina DJ Exotic sobre el hecho de que la nueva pareja de Marcela Reyes esté en la cárcel

La expareja de la DJ colombiana compartió unas contundentes apreciaciones respecto a la nueva relación que tiene la mamá de su hijo Valentino y los rumores que hay sobre la situación legal del mismo

Esto opina DJ Exotic sobre

Laura G aclaró las declaraciones de su expareja sobre Karina García: “Nunca le haría daño a ninguna mujer”

En medio de la controversia que involucra declaraciones de Juan Martín Moreno, la modelo asegura que existen pruebas en poder de la Fiscalía que desmienten cualquier intento de agresión

Laura G aclaró las declaraciones
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

34 soldados siguen retenidos contra

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

Dron explosivo fue inhibido por el Ejército y terminó incrustado en el techo de una vivienda en Santander de Quilichao, Cauca

Fue liberada la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada el 14 de agosto tras recoger a sus hijos en el colegio

Ejército reportó hostigamiento del Clan del Golfo en medio de labores de inspección de un cadáver: se requirió apoyo aéreo

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Karina García sorprendió

Hijo de Karina García sorprendió con una declaración sobre Altafulla: “También es mi papá”

Esto opina DJ Exotic sobre el hecho de que la nueva pareja de Marcela Reyes esté en la cárcel

Laura G aclaró las declaraciones de su expareja sobre Karina García: “Nunca le haría daño a ninguna mujer”

Hijos de Kepa Amuchastegui relataron los últimos días del actor de ‘Betty la fea’ batalló contra un cáncer

Estos son los secretos y mitos que hacen a Diomedes Díaz una leyenda: su hijo Rafael Santos reveló cuáles son verdad

Deportes

James Rodríguez podría continuar su

James Rodríguez podría continuar su carrera en México, pero en un club distinto al León

Concierto de Silvestre Dangond en El Campín obligó a reprogramar el partido de Santa Fe vs. Once Caldas: cuál es la nueva fecha

Así será la logística de la selección Bolivia rumbo a Barranquilla para el partido ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Hora y dónde ver el partido de Benfica y Fenerbahce por un cupo a la fase de liga de la Champions League

Referente de la selección Bolivia sueña con un triunfo ante Colombia por Eliminatorias Sudamericanas: “Ganarles no es imposible”