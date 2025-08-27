Colombia

Colegio donde desapareció Valeria Afanador aclara lo dicho por la rectora y la posible responsabilidad de un extrabajador en el caso

Se habría hecho la claridad de que, por el momento, se descarta que existan indicios que puedan confirmar dichas acusaciones

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Son más de 15 días
Son más de 15 días de desaparición de la menor mientras estaba en las instalaciones de un colegio en Cajicá, Cundinamarca - crédito redes sociales/X

Tras la difusión de un video en redes sociales por parte de Julián Quintana, abogado de la familia de la menor desaparecida Valeria Afanador, en el que se escucha a Sonia Ochoa, rectora del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá (Cundinamarca), afirmar que un extrabajador de la institución podría estar vinculado al caso, el colegio se prepara para emitir un comunicado oficial con el fin de aclarar dichas declaraciones.

De acuerdo con Semana, lo dicho por Ochoa fue “sacado de contexto” y hacía parte de una situación hipotética que se estaba planteando en el momento.

“Cuando Sonia Ochoa menciona que ‘lo hizo un extrabajador o alguien que quería perjudicar al colegio’, lo hace únicamente a manera dialéctica y ejemplificativa, como una de las muchas posibilidades que podrían existir”, señaló el medio de comunicación.

Además, se habría hecho claridad en que, por el momento, se descarta que existan indicios que puedan confirmar tales palabras: “No existe certeza de que un enemigo o exempleado del colegio haya sido responsable del hecho”.

Lo anterior habría sido una información que, por aparte del Gimnasio Campestre, se le comunicó a los padres de familia, que terminó filtrándose.

Infobae Colombia pudo confirmar con la institución que el comunicado oficial dirigido a medios de comunicación y opinión pública está aún en proceso y se espera que sea compartido en las próximas horas.

El abogado Julián Quintana, representante
El abogado Julián Quintana, representante de los padres de la menor Valeria Afanador - crédito @julianquintanat/X

Declaraciones de la rectora en medio de una reunión virtual

En estas imágenes, Ochoa expresa su sentir respecto a la desaparición de la menor y aborda las consecuencias a nivel institucional y personal, afirmando: “la familia Afanador fue afectada, Valeria y la familia, pero una de las víctimas de estos es Sonia Ochoa como, como líder y representante del colegio”.

Según lo difundido, Ochoa, quien lidera el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, sugirió ante sus interlocutores que los hechos pueden estar vinculados a un acto de venganza: “¿Quién lo hizo? Una persona que odia el colegio, un extrabajador, una situación. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía y le he dicho a toda la, al comandante, al coronel, al general”.

Durante la conversación, la rectora asumió su cuota de responsabilidad en torno a lo sucedido y precisó que el asunto avanza en manos de las autoridades. “Y, y lo tienen identificado plenamente, pues las entidades. No, no lo estoy diciendo yo, yo, yo, yo soy, sino que ellos me dicen: ‘Pues miss terrible’, ¿no?”, señaló.

Además, insistió en que no pretende justificar su papel ni solicitar compasión ante el caso: “Eso no es una justificación ni que me digan pobrecita, porque es mi responsabilidad y yo le he enseñado a mi equipo de trabajo que cuando yo me equivoco lo asumo, que yo nunca me escondo, que yo nunca digo nada, sino simplemente yo les digo: ‘Sí, señores, pasó así’”.

Valeria Afanador Cárdenas, niña de
Valeria Afanador Cárdenas, niña de 10 años con síndrome de Down cuyo paradero se desconoce desde la mañana del martes 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca. - crédito X

La directiva indicó que las imágenes de cámaras de seguridad revelan toda la situación, suprimiendo cualquier intento de maquillar la realidad: “Miren, yo no les maquillo, estas son las, las cámaras. Las cámaras muestran ahí toda la situación. Pero, pues finalmente la persona que quiso hacer el daño, pues sí me lo hizo, lo hizo al colegio también”.

De este modo, la postura de la rectora de la institución educativa, ante la crisis muestra un reconocimiento explícito de los errores por parte del plantel, sus directivas y subraya la gravedad de los hechos, en el contexto de una investigación que permanece en desarrollo y bajo la observación de las autoridades judiciales y policiales, mientras la familia no se rinde en la búsqueda.

