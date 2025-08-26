Colombia

Fuertes críticas a Iván Duque por foto con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu: “Ahora se reúne con genocidas”

La senadora le dijo al expresidente que siempre estará del lado de la verdad y la democracia y que hoy el mundo “clama la libertad por el pueblo de Palestina”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
María José Pizarro hizo fuertes
María José Pizarro hizo fuertes acusaciones a Iván Duque durante su gobierno - crédito Colprensa/Montaje Infobae

La militante del Pacto Histórico María José Pizarro hizo fuertes señalamientos a Iván Duque durante su periodo presidencial (2018-2022) afirmando que su gobierno trajo la muerte de muchos jóvenes en el país.

Todo se dio por una publicación del expresidente en su cuenta en X donde aparece con el Gobierno de Israel.

"Siempre es un honor visitar el Estado de Israel y dialogar con un cercano amigo y aliado del pueblo colombiano, el Primer Ministro @netanyahu, con quien impulsamos una vigorosa agenda de inversión y comercio entre 2018 y 2022″, señaló Duque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El expresidente colombiano habló de la amistad cercana y el gran aliado que ha sido el gobierno de Israel para Colombia.

“Con el empresario Gabriel Gilinski y el equipo de la Fundación I+D (@fimasd_org) @Vicmunro, conversamos sobre cómo fortalecer la agenda de innovación social entre emprendedores de Israel y Colombia“, dijo.

Reunión de Iván Duque con
Reunión de Iván Duque con el gobierno de Israel - crédito @IvanDuque

El pronunciamiento de Duque desató la furia de Pizarro que le respondió: “No le bastó con todos los jóvenes asesinados durante su gobierno, ahora se reúne con genocidas“.

La senadora del Pacto Histórico le recalcó al expresidente que siempre estará de lado de la verdad y la libertad de los pueblos, afirmando que el mundo clama por la libertad del pueblo palestino.

“Siempre estaremos del lado de la vida y la democracia. Hoy el mundo clama por la libertad y la paz para el pueblo palestino”, puntualizó María José Pizarro.

Publicación en X de María
Publicación en X de María José Pizarro contra Iván Duque - crédito @PizarroMariaJo

La visita del expresidente colombiano Iván Duque ocurre también en un momento de marcada tensión diplomática entre el gobierno colombiano y Israel, motivada por las declaraciones y postura crítica del actual presidente, Gustavo Petro, respecto a la gestión militar israelí sobre la Franja de Gaza.

El presidente Petro reaccionó de forma inmediata al encuentro, replicando la publicación de Duque en X y afirmando: “Les importa nada que haya un genocidio, que mueran por hambre personas, que bombardeen niños, lo han hecho también en Colombia. Perdieron el corazón”.

El presidente rechazó la visita
El presidente rechazó la visita de Duque a Israel - crédito @PetroGustavo/X

¿De qué se trató la reunión del exmandatario Iván Duque con el gobierno de Israel?

El expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, sostuvo un reciente encuentro en Israel con el primer ministro Benjamín Netanyahu, profundizando los vínculos entre ambos países en el contexto del actual conflicto con Hamás.

El exmandatario colombiano compartió detalles de su visita a Tel Aviv, donde enfatizó la cooperación y el intercambio en temas de inversión, comercio e innovación entre ambas naciones.

La reunión contó con la presencia de miembros de la Fundación Innovación para el Desarrollo, el empresario Gabriel Gilinski y el ex secretario General de la República, Víctor Muñoz.

Durante el encuentro, Duque y Netanyahu intercambiaron libros como símbolo de colaboración y aprecio mutuo. El primer ministro israelí regaló al expresidente colombiano la autobiografía “Bibi, mi historia”, publicada en 2022, que aborda los retos de su carrera política.

Por su parte, Duque entregó su propio libro, “Fuerza y Verdad”, publicado en 2025, resultado de diálogos con estudiantes y académicos de la Universidad de Oxford.

Duque llamó "amigo" al primer
Duque llamó "amigo" al primer ministro Netanyahu - crédito @IvanDuque

Este texto explora el futuro del humanismo por medio de conversaciones con expertos internacionales.

No es la primera vez que el expresidente colombiano respalda a Netanyahu. En noviembre de 2024, posterior a la emisión de órdenes de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Iván Duque objetó las medidas judiciales y defendió el derecho de Israel a enfrentar a “las estructuras terroristas de Medio Oriente”.

También dirigió críticas a la comunidad internacional por la falta de atención a la situación en Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

La controversia pública por la postura de Duque frente a Israel resalta las diferencias entre los sectores políticos del país, en contraste con la actual política exterior del gobierno colombiano.

El anterior episodio evidencia las distintas perspectivas que predominan sobre las relaciones internacionales, la seguridad regional y la defensa de los derechos humanos en el ámbito global.

Temas Relacionados

María José PizarroIván DuqueGobierno de IsraelGenocidasJóvenes asesinadosColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro se fue contra la Federación de Cafeteros por acuerdos con multinacionales: “Es un trabajo muy fácil y se ganan un billetal”

El presidente denunció acuerdos con multinacionales que diluyen la identidad del café colombiano y acusó a delegados del gremio de obtener privilegios en el exterior a costa del sector

Gustavo Petro se fue contra

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

La exparticipante del ‘reality’ compartió en redes sociales que asumió sola la crianza de su hijo, además de revelar fuertes declaraciones sobre el rol y presencia de Renzo tras el nacimiento del bebé

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Vicky Dávila aseguró que magistrados del CNE concluyeron que campaña de Gustavo Petro sí violó los topes: “Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar poder”

La candidata presidencial y periodista afirmó que “esas investigaciones se murieron con la llegada de la fiscal de Petro”

Vicky Dávila aseguró que magistrados

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

El exdefensor afirmó que maniobras como perder tiempo, fingir faltas o buscar cualquier ventaja forman parte de la estrategia para consagrarse campeón

Exjugador de Millonarios le criticó

Maren García se hizo un tatuaje en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro de la familia”

La viuda de Omar Geles rindió homenaje al reconocido compositor y acordeonero, con un tatuaje de sus iniciales y un símbolo de infinito. Este gesto se ha viralizado en redes sociales y ha generado múltiples reacciones de fanáticos

Maren García se hizo un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado en Cali, Valle del

Atentado en Cali, Valle del Cauca | Expresidente Uribe envió su apoyo al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro: “Rechazo nacional”

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

Maren García se hizo un tatuaje en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro de la familia”

El retorno de Carolina Acevedo a ‘Masterchef Celebrity’ recordó las peleas que tuvo en su temporada: “Da ansiedad estar aquí”

Jessi Uribe contó detalles del final de su relación con Sandra Barrios y la inesperada llamada a Paola Jara: “No soy capaz de seguir aquí”

Por problemas de salud, Santiago Cruz suspendió su gira por Estados Unidos: “Con el corazón herido”

Deportes

Exjugador de Millonarios le criticó

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

EN VIVO etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos en el Top 10 de la Clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão