Colombia

Gustavo Petro se fue contra la Federación de Cafeteros por acuerdos con multinacionales: “Es un trabajo muy fácil y se ganan un billetal”

El presidente denunció acuerdos con multinacionales que diluyen la identidad del café colombiano y acusó a delegados del gremio de obtener privilegios en el exterior a costa del sector

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Petro denuncia contratos de la
Petro denuncia contratos de la Federación con multinacionales que diluyen la identidad del café nacional - crédito Presidencia/Federación Nacional de Cafeteros

El presidente de la república Gustavo Petro expresó una crítica directa a la Federación Nacional de Cafeteros, señalando la distancia que mantiene con este gremio y cuestionando el modelo de comercialización del café colombiano.

Desde Manizales, durante el lanzamiento de la licitación del aeropuerto del Café (Aerocafé) que operará en el municipio de Palestina (Caldas), el mandatario nacional sostuvo que mantiene serías diferencias con el gremio por supuestos actos que, según el jefe de Estado, benefician a funcionarios y a contrataciones con multinacionales que al productor del grano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Lo que busco, en primerísimo lugar, es abrirle perspectivas a la región (…) ojalá no fuera coyuntural. La manera para que la reactivación del café no sea coyuntural es que podamos industrializar y no vender exclusivamente el grano verde”, expresó Petro.

Posteriormente, el presidente reveló los motivos por los que tiene serias diferencias con la organización.

“Ese hecho, que se da desde hace tiempo, promovido, incluso, por la Federación Nacional de Cafeteros, con la que tengo una fuerte distancia, es un trabajo muy fácil. Se ganan un billetal, tenían hasta diplomáticos en el exterior viviendo muy bien”, afirmó.

Destacó que estos representantes se encontraban en ciudades como New York, donde, según su apreciación, disfrutaban de condiciones privilegiadas.

“Hacían una contratación con las multinacionales que usan el café, que no son muchas —General Foods, Nestlé, alguna otra— de una manera que es fácil para el funcionario de la Federación Nacional de Cafeteros, pero perverso para el país”, sostuvo.

El presidente criticó que, pese a estos beneficios, la Federación realizaba contratos con multinacionales que comercializan café, lo que, a su juicio, afecta la identidad del producto colombiano.

“Esto hace que en realidad casi ningún consumidor del mundo que no sea especialista sepa cuál es el sabor del café colombiano”, mencionó el presidente, en la que realizó una comparación con otros países de la región.

“Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo, nos han ganado en eso; Brasil también”, agregó Petro.

El presidente también abordó la coyuntura actual del sector, destacando una reactivación económica que, en su opinión, solo podrá sostenerse si se avanza hacia la industrialización del café en Colombia.

Petro indicó que la clave para evitar que este repunte sea pasajero radica en transformar el producto dentro del país y comercializarlo tras su procesamiento, utilizando exclusivamente el grano cultivado localmente.

Temas Relacionados

Gustavo PetroFederación Nacional de CafeterosCafeCafe colombianoAcuerdosMultinacionalesEje cafeteroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

La exparticipante del ‘reality’ compartió en redes sociales que asumió sola la crianza de su hijo, además de revelar fuertes declaraciones sobre el rol y presencia de Renzo tras el nacimiento del bebé

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Vicky Dávila aseguró que magistrados del CNE concluyeron que campaña de Gustavo Petro sí violó los topes: “Nicolás Petro confesó todo lo que hicieron para llegar poder”

La candidata presidencial y periodista afirmó que “esas investigaciones se murieron con la llegada de la fiscal de Petro”

Vicky Dávila aseguró que magistrados

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

El exdefensor afirmó que maniobras como perder tiempo, fingir faltas o buscar cualquier ventaja forman parte de la estrategia para consagrarse campeón

Exjugador de Millonarios le criticó

Maren García se hizo un tatuaje en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro de la familia”

La viuda de Omar Geles rindió homenaje al reconocido compositor y acordeonero, con un tatuaje de sus iniciales y un símbolo de infinito. Este gesto se ha viralizado en redes sociales y ha generado múltiples reacciones de fanáticos

Maren García se hizo un

IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

El director Richard Lee, del grupo guatemalteco, afirmó que destinaran diez millones de dólares para atender las urgencias inmediatas, y asumirán el 100 % de las deudas

IDC Network compró al Deportivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado en Cali, Valle del

Atentado en Cali, Valle del Cauca | Expresidente Uribe envió su apoyo al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro: “Rechazo nacional”

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

ENTRETENIMIENTO

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, señalándolo de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

Maren García se hizo un tatuaje en homenaje a Omar Geles: “Era todo, era el centro de la familia”

El retorno de Carolina Acevedo a ‘Masterchef Celebrity’ recordó las peleas que tuvo en su temporada: “Da ansiedad estar aquí”

Jessi Uribe contó detalles del final de su relación con Sandra Barrios y la inesperada llamada a Paola Jara: “No soy capaz de seguir aquí”

Por problemas de salud, Santiago Cruz suspendió su gira por Estados Unidos: “Con el corazón herido”

Deportes

Exjugador de Millonarios le criticó

Exjugador de Millonarios le criticó el título de Santa Fe: asegura que recurrir a “trampas” es clave para ganar en el fútbol colombiano

IDC Network compró al Deportivo Cali por US 47.5 millones por el 85 % de la institución para librarlo de la crisis financiera

EN VIVO etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos en el Top 10 de la Clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão