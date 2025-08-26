Gustavo Petro se fue contra la Federación de Cafeteros por acuerdos con multinacionales: “Es un trabajo muy fácil y se ganan un billetal”

Petro denuncia contratos de la Federación con multinacionales que diluyen la identidad del café nacional - crédito Presidencia/Federación Nacional de Cafeteros

El presidente de la república Gustavo Petro expresó una crítica directa a la Federación Nacional de Cafeteros, señalando la distancia que mantiene con este gremio y cuestionando el modelo de comercialización del café colombiano.

Desde Manizales, durante el lanzamiento de la licitación del aeropuerto del Café (Aerocafé) que operará en el municipio de Palestina (Caldas), el mandatario nacional sostuvo que mantiene serías diferencias con el gremio por supuestos actos que, según el jefe de Estado, benefician a funcionarios y a contrataciones con multinacionales que al productor del grano.

“Lo que busco, en primerísimo lugar, es abrirle perspectivas a la región (…) ojalá no fuera coyuntural. La manera para que la reactivación del café no sea coyuntural es que podamos industrializar y no vender exclusivamente el grano verde”, expresó Petro.

Posteriormente, el presidente reveló los motivos por los que tiene serias diferencias con la organización.

“Ese hecho, que se da desde hace tiempo, promovido, incluso, por la Federación Nacional de Cafeteros, con la que tengo una fuerte distancia, es un trabajo muy fácil. Se ganan un billetal, tenían hasta diplomáticos en el exterior viviendo muy bien”, afirmó.

Destacó que estos representantes se encontraban en ciudades como New York, donde, según su apreciación, disfrutaban de condiciones privilegiadas.

“Hacían una contratación con las multinacionales que usan el café, que no son muchas —General Foods, Nestlé, alguna otra— de una manera que es fácil para el funcionario de la Federación Nacional de Cafeteros, pero perverso para el país”, sostuvo.

El presidente criticó que, pese a estos beneficios, la Federación realizaba contratos con multinacionales que comercializan café, lo que, a su juicio, afecta la identidad del producto colombiano.

“Esto hace que en realidad casi ningún consumidor del mundo que no sea especialista sepa cuál es el sabor del café colombiano”, mencionó el presidente, en la que realizó una comparación con otros países de la región.

“Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo, nos han ganado en eso; Brasil también”, agregó Petro.

El presidente también abordó la coyuntura actual del sector, destacando una reactivación económica que, en su opinión, solo podrá sostenerse si se avanza hacia la industrialización del café en Colombia.

Petro indicó que la clave para evitar que este repunte sea pasajero radica en transformar el producto dentro del país y comercializarlo tras su procesamiento, utilizando exclusivamente el grano cultivado localmente.