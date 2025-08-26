Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

Seis participantes afrontan el riesgo de abandonar el formato en su séptima temporada, mientras que las decisiones de David Sanín podrían marcar la pauta del reto

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Seis participantes disputarán un nuevo
Seis participantes disputarán un nuevo reto de eliminación en 'MasterChef Celebrity Colombia'. para conocer la octava celebridad en abandonar la competencia - crédito Canal RCN

MasterChef Celebrity, tras el reto de salvación que vio el regreso de Carolina Acevedo a la cocina para apoyar a los concursantes, se prepara para una nueva eliminación.

Con Alejandra Ávila y Raúl Ocampo retirándose el delantal negro, seis concursantes se juegan su última oportunidad de mantenerse en el programa. Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi, Patricia Grisales y Valeria Aguilar; son quienes afrontan el reto, a partir de las 8:00 p. m. de este martes 26 de agosto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según se pudo anticipar en el adelanto del episodio, todo indica que David Sanín va a tomar decisiones importantes sobre el desarrollo de la prueba. Esto, debido a que el comediante ganó el primer ganador de pin de inmunidad durante la semana.

19:23 hsHoy

Andrea Guzmán confesó estar dispuesta a “abrir su relación” para salvar sus casi 20 años de matrimonio: “Lo haría”

En conversación con Infobae Colombia, la exparticipante de ‘Masterchef Celebrity 2025′ dio a conocer detalles de su relación sentimental con el empresario italiano Paolo Miscia, con quien tiene dos hijas

Danny Barros

Por Danny Barros

Andrea Guzmán habló de las
Andrea Guzmán habló de las libertades y confianza que existe en su matrimonio con el padre de sus hijas Paolo Miscia - crédito @andreitaguz/Instagram y Cortesía Canal RCN

Andrea Guzmán, exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia 2025, compartió con Infobae Colombia detalles de cómo maneja su relación sentimental con su esposo, el empresario italiano Paolo Miscia, con el que lleva más de 20 años de casada y tiene dos hijas.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

EN VIVOMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ColombiaMasterChef Celebrity 10 añosReto de eliminación MasterChef CelebrityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

Distrito entregará más de 12.000 millones de pesos en incentivos para proyectos culturales

En diálogo con Infobae Colombia, la subsecretaría de Gobernanza Cultural explicó varios detalles del programa

Distrito entregará más de 12.000

Representante uribista anunció que radicará ponencia de archivo al polémico proyecto de ley de sometimiento a la justicia: estos son los motivos

Se trata del congresista del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, que mostró su desacuerdo con la proposición que, desde su perspectiva, motivaría la impunidad frente al accionar de estructuras al margen de la ley en el territorio colombiano

Representante uribista anunció que radicará

Reportan un intento de motín en la cárcel de Villahermosa de Cali: esto se sabe

La situación habría surgido a raíz del traslado del líder del patio a otro centro penitenciario, lo que habría desatado disturbios entre los internos

Reportan un intento de motín

Andrés Pastrana exigió a Gustavo Petro responder por su respaldo al dictador Nicolás Maduro: “Es el socio más fiel”

El expresidente de la República aseguró que el primer mandatario lidera un Gobierno “corrupto” permeado por una complicidad con el régimen venezolano

Andrés Pastrana exigió a Gustavo

Chontico Día sorteo del 26 de agosto 2025: conozca los números ganadores

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Chontico Día sorteo del 26

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nuez pecán: qué reveló la

Nuez pecán: qué reveló la ciencia sobre sus beneficios para la salud cardiovascular

Feria del Libro de Buenos Aires: el público compró más de 1.400.000 libros durante la edición 2025

Esta velocista de 92 años tiene células musculares como las de una persona de 20

Son 17 los detenidos por entraderas, robo de vehículos y estafas telefónicas en un operativo entre Córdoba y Salta

10 aplicaciones para grabar llamadas desde tu celular y fácil

INFOBAE AMÉRICA

Esta velocista de 92 años

Esta velocista de 92 años tiene células musculares como las de una persona de 20

Zelensky propuso que Turquía, países del Golfo o naciones europeas alberguen una reunión con Putin

El tren más rápido de EEUU comenzará a operar el 28 de agosto: todo lo que se debe saber

Se casan Taylor Swift y Travis Kelce: así fue el primer beso público en Buenos Aires con el que blanquearon su amor

La razón por la que ‘La familia Ingalls’ apostó por actores desconocidos durante su rodaje

DEPORTES

Escándalo en el Olympique de

Escándalo en el Olympique de Marsella por la pelea entre dos estrellas: “Nunca vi algo así en mi vida”

Tras el anuncio de Cadillac, así está el mapa de pilotos en la F1 para 2026: la situación de Colapinto y Alpine

Francisco Cerúndolo remontó un partidazo y ganó en su debut en el US Open

La respuesta de Di María a Gallardo tras su reflexión sobre la adaptación de Fideo en el fútbol argentino

Morena Beltrán reveló la dificultad que atraviesa Lucas Blondel en la selección de Suiza tras ser marginado en Boca