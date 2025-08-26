EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ conocerá un nuevo eliminado de la competencia este 26 de agosto

MasterChef Celebrity, tras el reto de salvación que vio el regreso de Carolina Acevedo a la cocina para apoyar a los concursantes, se prepara para una nueva eliminación.
Con Alejandra Ávila y Raúl Ocampo retirándose el delantal negro, seis concursantes se juegan su última oportunidad de mantenerse en el programa. Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Vergonzi, Patricia Grisales y Valeria Aguilar; son quienes afrontan el reto, a partir de las 8:00 p. m. de este martes 26 de agosto.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Según se pudo anticipar en el adelanto del episodio, todo indica que David Sanín va a tomar decisiones importantes sobre el desarrollo de la prueba. Esto, debido a que el comediante ganó el primer ganador de pin de inmunidad durante la semana.
Andrea Guzmán, exparticipante de Masterchef Celebrity Colombia 2025, compartió con Infobae Colombia detalles de cómo maneja su relación sentimental con su esposo, el empresario italiano Paolo Miscia, con el que lleva más de 20 años de casada y tiene dos hijas.