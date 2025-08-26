Colombia

Demolerán estos puentes en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, para adelantar construcción que facilite la movilidad

La medida para mejorar la movilidad está programa por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como parte de las obras de la nueva calle 13

Demolerán dos puentes vehiculares de
Demolerán dos puentes vehiculares de Bogotá y dan fecha en la que se haría implosión- crédito Google Maps

La demolición de los dos puentes vehiculares ubicados en la avenida Las Américas, en la localidad de Puente Aranda, marca un punto de inflexión en la transformación vial de Bogotá.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la implosión de las dos estructuras (avenida Las Américas con carrera 50 y calle 13 con carrera 50) se realizaría cuatro semanas después de la implementación del plan de manejo de tráfico, previsto para septiembre, por lo que, si el cronograma se mantiene, la demolición ocurrirá en octubre de 2025, como lo confirmó Red+ Noticias.

Según detalló la Alcaldía de Bogotá, una vez derrumbados los puentes, se construirá una glorieta en el sector, diseñada para facilitar la conexión vial entre la carrera 50, la calle sexta, la calle 13 y Las Américas.

Este paso forma parte del proyecto de la nueva calle 13, que contempla la ampliación integral del corredor por donde diariamente circulan numerosos viajeros provenientes de Cundinamarca y de la capital colombiana.

Puentes en la avenida Las
Puentes en la avenida Las Américas con carrera 50 y el de la calle 13 con carrera 50 - crédito Alcaldía de Bogotá

La información compartida por el IDU al medio mencionado, señala que la obra se desarrollará en siete lotes, abarcando desde la carrera 50 hasta el río Bogotá, y beneficiará a nueve millones de personas.

Esto responde tanto a la alta demanda de movilidad de los habitantes de la capital como a las necesidades de quienes ingresan a la ciudad desde municipios cercanos como Mosquera y Madrid, en el departamento de Cundinamarca.

El plan urbanístico prevé la construcción de 10 carriles, de los cuales cuatro serán mixtos y dos exclusivos para los buses de Transmilenio. Además, se incluirán 14 estaciones del sistema de transporte público de Bogotá y un patio para buses biarticulados.

La alcaldía subraya que esta ampliación permitirá mejorar el tránsito y responder a la creciente demanda de movilidad en la ciudad y su periferia.

El plan urbanístico prevé la
El plan urbanístico prevé la construcción de 10 carriles, de los cuales cuatro serán mixtos y dos exclusivos para los buses de Transmilenio - crédito Alcaldía de Bogotá

La iniciativa traerá beneficios directos para más de 260.000 residentes de las UPZ Granjas de Techo, Zona Franca, Fontibón, Castilla, Zona Industrial, San Rafael, Bavaria, Fontibón San Pablo, Tintal Norte y Puente Aranda, pertenecientes principalmente a las localidades de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda.

Según los organismos involucrados, la remodelación de la calle 13 representa un avance sustancial en el desarrollo vial y la integración regional de la capital colombiana.

