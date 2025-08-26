Carro ‘fantasma’ arrolló a dos jóvenes en Tunjuelito, Bogotá y escapó: el hecho quedó grabado

Dos hermanos fueron embestidos por un auto rojo que circulaba en contravía en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

En el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá, dos hermanos fueron víctimas de un vehículo ‘fantasma’ la noche del martes. El conductor del carro implicado huyó de la escena tras arrollar a los jóvenes que llegaban a su casa en motocicleta, según quedó registrado en cámaras de seguridad.

Las imágenes captadas muestran cómo un automóvil rojo invade un carril, embiste a los motociclistas y abandona rápidamente el lugar, sin prestar ayuda. Varios vecinos que presenciaron el accidente, muchos de ellos en puestos de comida cercanos, reaccionaron de inmediato.

Vecinos auxiliaron a los heridos y llamaron a emergencias

“El socorro de la gente que estaba alrededor que estaba comiendo ahí, vieron el accidente y directamente nos ayudaron y tomaron el video, fotos y llamar inmediatamente a la ambulancia”, relató Miguel Muñoz, una de las víctimas, en entrevista con CityTV.

Miguel Muñoz menciona que iba junto a su hermano en la motocicleta cuando ocurrió el accidente. - crédito captura de video CityTv

Los organismos de emergencia acudieron poco después, auxiliaron a los heridos y los trasladaron a un centro asistencial. Uno de los hermanos sufrió lesiones graves y fue remitido al hospital Kennedy Medical Center, donde permanece hospitalizado.

Uno de los hermanos permanece hospitalizado y requiere cirugía

“Mi hermano fue el que tuvo los daños más graves ya que le partieron la tibia y la muñeca, él está en proceso de operación todavía, sigue en el hospital, está en Kennedy Medical”, detalló Miguel Muñoz en diálogo con CityTV. El joven espera nuevas intervenciones quirúrgicas y vigilancia médica tras las fracturas sufridas.

El accidente ocurrió en la carrera 54, cuando los hermanos regresaban a su vivienda. “Íbamos con mi hermano en la carrera 54 en el barrio Venecia y el carro nos atropella en contravía de alta velocidad, se iba a la fuga, no sabemos nada de la persona”, relató Muñoz.

El conductor del carro involucrado huyó de la escena sin prestar asistencia, dejando a los jóvenes gravemente heridos en plena vía pública. - crédito captura de video CityTv

Exigen a las autoridades identificar al responsable

La familia denunció formalmente el caso y reclamó mayor agilidad a las autoridades para identificar y ubicar al conductor. “Sí está viendo que de la cara, que responda así como tuvo la valentía de irse y dejarnos ahí a la zozobra sin nada, que así mismo, si está viendo este video quede la cara y que respondan los que fueron los responsables que iban manejando ese día”, solicitó directamente Miguel Muñoz a través de CityTV.

Según señalaron las víctimas, ya se reportaron las placas del automotor y esperan pronto avances en la investigación de la Policía de Tránsito. Los familiares insisten en que se haga justicia ante los daños físicos y psicológicos sufridos.

El sistema de salud bajo presión por vehículos fantasmas

El caso evidencia el impacto económico y social de los siniestros ocasionados por vehículos que huyen y suelen carecer de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). De acuerdo con cifras divulgadas por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), solo entre enero y julio de 2025 se han pagado $488.763 millones en atención a víctimas de accidentes generados por vehículos fugados o sin Soat.

La Adres indicó que tales pagos equivalen al 99,5% del total girado en todo 2024 por casos similares, afectando las finanzas del sistema de salud y, muchas veces, retrasando la atención de otros pacientes.

Solo entre enero y julio de 2025 se han pagado $488.763 millones en atención a víctimas de accidentes generados por vehículos fugados o sin Soat. - crédito @BogotaTransito/X

Colombia reduce muertes en las vías, pero persisten retos

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) reportó una reducción del 5,1% en víctimas fatales por accidentes en Colombia durante los primeros cuatro meses de 2025 comparado con 2024, lo que representa 137 vidas salvadas en ese periodo. No obstante, hechos como el de Venecia demuestran que los “vehículos fantasma” siguen siendo un peligro y subrayan la importancia de la acción policial y ciudadana.

La familia de los jóvenes arrollados reitera su llamado: “Pedimos que si el responsable ve estas imágenes, dé la cara y responda por lo que hizo esa noche”, concluyó Miguel Muñoz ante las cámaras de CityTV.