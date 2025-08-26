Colombia

Armando Benedetti aseguró que Ricardo Roa no excedió los montos de la campaña de Gustavo Petro: “Vamos a esperar el fallo”

El ministro del Interior dejó claro que en ese momento él no tuvo conocimiento de cómo fue el proceso para recibir los recursos, pero defiende a quienes están involucrados

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Ministro del Interior de Colombia,
Ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti y el presidente de Colombia, Gustavo Petro - crédito EFE

Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral una ponencia de más de seiscientas páginas que tiene como objetivo confirmar que la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022 violó el tope máximo de financiamiento, y sobrepasó las irregularidades en más de $3.500 millones (cifra correspondiente para la primera y segunda vuelta presidencial), en acto que se llevó a cabo el 26 de agosto de 2025.

Con respecto a este nuevo escándalo que involucra al jefe de Estado y a algunos de los hombres que estuvieron a su lado en el proceso electoral, Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió ante los medios de comunicación sobre esta propuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En primer lugar, afirmó que no se puede abrir un proceso en contra del mandatario nacional.

“Hay una tutela que dice que no se puede investigar al presidente y que el presidente tiene un fuero en este tema. Habría que ver si ese fuero también se extiende a lo que es la campaña presidencial. Entonces, tendríamos que ver si se hace extensivo también a ese tema de la campaña”.

Dejó claro que en ese momento él no tuvo conocimiento de cómo fue el proceso para recibir los recursos, pero defiende a quienes están involucrados, como lo es Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña.

“Y, por otro lado, hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tuvo que ver con la recolección o con las recoletas de dinero, estoy seguro de que Ricardo Roa nunca jamás pasó o excedió esos montos”.

Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió ante los medios de comunicación sobre esta propuesta - crédito redes sociales/X

La ponencia propone sanciones administrativas para Ricardo Roa y otros directivos de la campaña, así como para los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que participaron en el proceso electoral. El texto también contempla la imposición de multas a estas colectividades.

Entre las medidas más destacadas, el informe ordena: “Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen las presuntas conductas en las que pudo haber incurrido el ciudadano Ricardo Roa Barragán frente a la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, la violación a los topes o límites de gastos a las campañas electorales, fraude procesal y las demás que se determinen de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”, según el informe conocido por El Tiempo.

Álvaro Hernán Prada (izq) y
Álvaro Hernán Prada (izq) y Benjamin Ortiz (der), magistrados denunciados ante la Fiscalía - crédito CNE y Luisa González/Colprensa

La definición de la ponencia dependerá de la correlación de fuerzas dentro del tribunal. El bloque de cinco magistrados, integrado por Álvaro Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Álvaro Campo y Cristian Quiroz, será determinante en la votación.

Por su parte, el sector vinculado al Pacto Histórico cuenta con cuatro magistrados. Las decisiones del CNE requieren al menos seis votos para ser aprobadas, lo que hace necesaria la designación de conjueces en caso de empate o ausencia de consenso.

En este contexto, la magistrada Alba Velásquez no podrá participar en la discusión ni en la votación, debido a dos recusaciones presentadas en su contra tras haber actuado como testigo electoral postulada por la campaña de Petro en ambas vueltas. Esta situación refuerza la previsión de que el caso será resuelto con la intervención de conjueces, conforme a la normativa vigente.

Los magistrados pidieron dura sanción
Los magistrados pidieron dura sanción económica para Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña Petro - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El cuerpo de la ponencia, elaborado por magistrados del Centro Democrático y el Partido Liberal, solicita una sanción económica considerable para Ricardo Roa y la remisión de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación. Además, se compulsarán copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, instancia encargada de investigar a jefes de Estado.

El texto ordena: “Remitir copia en medio magnético de la presente resolución a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con destino al proceso con radiado 5914, para su conocimiento y fines pertinentes de conformidad con la parte motiva de la presente resolución”.

El análisis de los magistrados incluyó los aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) y los $500 millones entregados por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). También se examinaron contribuciones del Polo Democrático y una factura pagada a Caracol Televisión.

Temas Relacionados

Armando BenedettiRicardo RoaGustavo PetroCampaña presidencialFinanciamientoExceder topes de dineroCNEColombia-Noticias

Más Noticias

Isabella Ladera publicó un mensaje que los usuarios interpretaron como una indirecta a Beéle: “Lo tuviste todo de mí”

La modelo venezolana compartió una publicación que generó debate al ser interpretada como una indirecta hacia su expareja, reavivando la controversia sobre su relación pasada

Isabella Ladera publicó un mensaje

Congresistas pidieron al Gobierno Petro quitar dispositivos GPS instalados en sus vehículos oficiales: alegaron violación a la intimidad

En una carta dirigida al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, cerca de cincuenta legisladores mostraron su preocupación por la falta de claridad sobre quiénes tienen acceso a su ubicación

Congresistas pidieron al Gobierno Petro

Melissa Gate por poco es mordida por un perro durante evento en vivo: así reaccionó la influenciadora

La paisa tomó con gracia el desencuentro con el animal, justificando su actitud por los traumas que posiblemente tuvo en el pasado con sus anteriores dueños

Melissa Gate por poco es

Representante a la Cámara Carolina Arbeláez aseguró que la gente se está yendo del país “porque no encuentra futuro en el Gobierno de Petro”

Según cifras que presentó la congresista del partido Cambio Radical, el 45% del total de connacionales que se van a probar suerte en el exterior “son mujeres entre los 30 y 39 años”

Representante a la Cámara Carolina

Demolerán estos puentes en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, para adelantar construcción que facilite la movilidad

La medida para mejorar la movilidad está programa por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) como parte de las obras de la nueva calle 13

Demolerán estos puentes en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan polémicos videos de guerrilleros

Revelan polémicos videos de guerrilleros de las disidencias de fiesta después de los ataques terroristas

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera publicó un mensaje

Isabella Ladera publicó un mensaje que los usuarios interpretaron como una indirecta a Beéle: “Lo tuviste todo de mí”

Melissa Gate por poco es mordida por un perro durante evento en vivo: así reaccionó la influenciadora

Esta sería la prueba que confirmaría que Laura de León y Salomón Bustamante pusieron fin a su matrimonio

‘Influencer’ le pidió a Karol G no anunciar la gira de ‘Tropicoqueta’ todavía y dio sus razones: “No es el momento”

La ‘influencer’ colombiana Isabella Londoño sufrió un robo en Brasil: “Me arrebataron el celular y veo la ventana del carro estallada”

Deportes

Nueva baja en el FPC:

Nueva baja en el FPC: próximo rival de Millonarios se quedó sin técnico

Exjugador de Millonarios aseguró que Santa Fe recurrió a “trampas” para ganar la liga colombiana: “Hay que ser vivos”

Vendieron el Deportivo Cali: se confirmó que la multinacional IDC Network compró la mayoría accionaria por US 47.5 millones

Ben Turner ganó la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”