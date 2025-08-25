Colombia

Joven policía con trauma craneoencefálico y 16 heridos más dejaron los disturbios en el segundo día de Hip Hop al Parque: alcalde se pronunció

Los hechos violentos se registraron en la tarde de la segunda jornada cuando un grupo de vendedores informales intento ingresar de manera irregular el festival musical

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Las riñas obligaron al despliegue
Las riñas obligaron al despliegue de la Unmdo - crédito X

Las riñas en el segundo día del Festival Hip Hop al parque dejaron varios uniformados heridos luego de recibir golpes con objetos contundentes de parte de vendedores informales de licor y asistentes al evento que se acercaron desde el interior del parque Simón Bolívar para participar de las alteraciones del orden público.

Entre los heridos se encuentra una joven auxiliar de apenas 18 años que fue herida en su cabeza y presenta un trauma craneoencefálico, según lo confirmo el alcalde de la ciudad Carlos Fernando Galán a través de su cuenta oficial de X, en donde también rechazó los hechos de violencia registrados en inmediaciones al lugar en el que tuvo lugar el evento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las agresiones a los uniformados son solo una parte del grave parte de seguridad que dejó la edición 27 del festival que tiene lugar anualmente en la ciudad y que es organizado por la Administración distrital a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

De acuerdo con las autoridades, aproximadamente 400 armas blancas y objetos contundentes fueron decomisadas en los ingresos; entre las que se destacan tijeras de varios tipos, cuchillos, bisturís y latas de pintura en aerosol, elementos que estaban prohibidos por el distrito para permitir el ingreso de los ciudadanos al recinto al aire libre.

De acuerdo con el mandatario distrital, las agresiones dejaron en total 17 heridos que corresponden a 12 auxiliares de policía, cuatro patrulleros y una gestora de la Secretaria de Gobierno. Adicionalmente, manifestó su preocupación por el uso que los ciudadanos le dan a los espacios dispuestos desde la Administración distrital para el desarrollo de actividades culturales en la ciudad.

El alcalde Galán rechazó las
El alcalde Galán rechazó las agresiones de los asistentes a los miembros de la fuerza pública - crédito @CarlosFGalan/x

A su vez, calificó el hecho como una “agresión cobarde” en contra de los uniformados que fueron dispuestos para vigilar el festival que congregó a más de 70.000 personas en sus dos jornadas, lo que también suscita una vulneración a las finanzas públicas, dado que es un espectáculo organizado en su totalidad con dineros producto de los impuestos de todos los bogotanos.

“Rechazo de manera categórica la agresión de 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora en Hip Hop al Parque. Mientras que @Bogota pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento”, escribió Galán.

En su mensaje, el alcalde también explicó que en próximos conciertos impulsados desde la Alcaldía Mayor se fortalecerán las medidas de seguridad para evitar que sean escenario de hechos violentos como los que se registraron en la tarde del 24 de agosto de 2025 en la calle 63, donde se encontraba el punto de acceso al festival musical.

Las autoridades decomisaron cerca de
Las autoridades decomisaron cerca de 400 armas blancas y objetos contundentes - crédito Policía Nacional de Colombia

En la misma linea, le hizo un llamado a las autoridades competentes para que comiencen a adelantar las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables de las alteraciones de orden público entre vendedores de bebidas embriagantes, asistentes al festival y miembros de la fuerza pública que custodiaban el ingreso al lugar.

“Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, aseveró el mandatario distrital.

Estos fueron los hechos violentos durante Hip Hop al Parque 2025

El festival se desarrolló el 23 y 24 de agosto de 2025 en Bogotá y concentro cerca de 70.000 personas en sus dos jornadas. Sin embargo, su cierre estuvo marcado por riñas entre vendedores informales de bebidas embriagantes, asistentes al evento y miembros de la institución policial que resultaron heridos.

El evento congregó más de
El evento congregó más de 70.000 personas en sus dos jornadas - crédito Math Valvuena / Hip-Hop al Parque

De acuerdo con la Secretaria de Gobierno, las alteraciones iniciaron cuando un grupo de vendedores informales derribó una de las barreras de seguridad para ingresar de manera irregular, pero fueron detenidos por los uniformados que no lograron impedir que algunos individuos se filtraran entre los auxiliares.

Finalmente, desde el interior del parque, algunos ciudadanos se acercaron y arrojaron objetos contundentes en contra de los uniformados que intentaban persuadir a los vendedores para que no ingresaran al lugar.

Temas Relacionados

Hip Hop al ParqueRiñasHeridosFestivales al parqueCarlos Fernando GalánVendedores informalesSeguridad BogotáColombia.Noticias

Más Noticias

Asocapitales salió en respaldo de su presidente, Alejandro Éder, tras conocerse plan para acabar con su vida: “No nos van a doblegar”

El reciente atentado en la capital vallecaucana, en la que resultaron muertos seis civiles frente a la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, y la presión de grupos armados han puesto en alerta a las autoridades, que buscan respuestas contundentes para proteger la institucionalidad

Asocapitales salió en respaldo de

Criminal que abuso sexualmente de una niña de 3 años fue capturado por la Policía

Las cifras oficiales revelan la magnitud de los delitos sexuales en la región, por lo que la comunidad pide implementar más canales de apoyo para las víctimas

Criminal que abuso sexualmente de

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Un nuevo capítulo en la compleja relación de las creadoras de contenido se hizo viral en las diferentes plataformas digitales

Aida Victoria Merlano le respondió

Se enciende la polémica: Gobierno apela el reconocimiento de Santurbán como sujeto de derechos

Una sentencia inédita pone en jaque a alcaldes y comunidades. El reconocimiento jurídico del páramo abre nuevas disputas sobre desarrollo y conservación

Se enciende la polémica: Gobierno

Santander: estos son los cortes de la luz de este 25 de agosto

ESSA dio a conocer los cortes de luz que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Santander: estos son los cortes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Dumar o Chito,

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano le respondió

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo y reveló si volvería a participar: “No me creí el cuento”

Claudia Bahamón confesó por qué rechazó tres veces la propuesta para ser reina de belleza: “Fue un acto de rebeldía”

Deportes

Camila Osorio debutó y quedó

Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

América y Nacional protagonizaron un pálido clásico en Cali: fue 1-1 en el Pascual

Este fue el momento exacto en el que bus de Millonarios fue atacado por sus propios hinchas

Edwin Cardona rompió el silencio tras expulsión en Copa Libertadores: “Asumo mis errores con humildad”

Millonarios y otra goleada a Alfredo Arias: estos han sido los resultados del uruguayo contra los Embajadores